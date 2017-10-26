Пила 8, 2017

- Оператор Бен Нотт также работал с братьями Спиригами на съёмках фильма «Патруль времени»

- Над созданием нового фильма работала команда продюсеров и сценаристов, уже ранее участвовавших в нескольких частях саги «Пила». Среди них: Джеймс Ван (он же создатель самой первой картины), Ли Уоннелл, Грегг Хоффман и Марк Бёрг

- В фильме вновь будут использованы флэшбеки с участием Джона Крамера

- В фильме «Астрал» была отсылка к «Пила 8». Там появился рисунок клоуна на доске, на котором была написана цифра 8

- Планировалось, что «Пила 3D» (2010) станет последней частью серии, однако в 2012 году студия изъявила желание снять ещё одну часть, о чём официально было объявлено в 2016 году

- «Пила 8» - это первый фильм серии, который выходит в прокат спустя более года после предыдущей части

- Фильм «Пила 8» снимался в Торонто

- «Пила 8» - это первый фильм серии, снятый двумя режиссёрами