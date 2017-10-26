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Пила 8 Пила 8
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Пила 8, 2017

2017 / США / Канада
7.5 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Спустя семь долгих лет, «Пила» возвращается на большие экраны! В этот раз зрителей ждёт фильм «Пила 8», режиссёрами которого выступили Майкл и Питер Спириги, снявшие картины «Патруль времени» и «Восставшие из мёртвых». Среди сценаристов и продюсеров числятся всё те же люди, которые работали над предыдущими частями. Главные роли в этот раз исполнили такие актёры, как Лора Вандервурт («Значит, война», «Третий лишний»), Каллум Кит Ренни («Эффект бабочки», «Варкрафт»), Мэтт Пассмор («Вернись ко мне»), а также исполнитель роли Джона Крамера Тобин Белл.

«Пила 8» начинается с того, что полиция вновь обнаруживает кровавое место массового преступления. Судя по всему, перед служителями закона уже в который раз предстали жертвы Джона Крамера, более известного, как Пила. Однако проблема в том, что он мёртв уже несколько лет, а значит, кто-то продолжает его дело...

- Оператор Бен Нотт также работал с братьями Спиригами на съёмках фильма «Патруль времени»

- Над созданием нового фильма работала команда продюсеров и сценаристов, уже ранее участвовавших в нескольких частях саги «Пила». Среди них: Джеймс Ван (он же создатель самой первой картины), Ли Уоннелл, Грегг Хоффман и Марк Бёрг

- В фильме вновь будут использованы флэшбеки с участием Джона Крамера

- В фильме «Астрал» была отсылка к «Пила 8». Там появился рисунок клоуна на доске, на котором была написана цифра 8

- Планировалось, что «Пила 3D» (2010) станет последней частью серии, однако в 2012 году студия изъявила желание снять ещё одну часть, о чём официально было объявлено в 2016 году

- «Пила 8» - это первый фильм серии, который выходит в прокат спустя более года после предыдущей части

- Фильм «Пила 8» снимался в Торонто

- «Пила 8» - это первый фильм серии, снятый двумя режиссёрами

В городе обнаруживают несколько тел, обладатели которых встретили определенно не лучший конец. Все улики указывают на одного человека: Джона Крамера. Но как это возможно? Человек, известный как Пила, мертв уже более десяти лет. Неужели все-таки нашелся тот, кто рискнул подобрать мантию жестокого маньяка? Возможно, за ответом на этот вопрос не придется идти далеко за пределы полицейского участка…

7.5 Оцените
54 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2017
Премьера в России 26 октября 2017
Премьера онлайн 28 февраля 2018
Премьера в мире 26 октября 2017
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Майкл Спириг
Майкл Спириг
В ролях
Лора Вандервурт
Лора Вандервурт
Тобин Белл
Тобин Белл
Ханна Эмили Андерсон
Ханна Эмили Андерсон
Мэтт Пассмор
Мэтт Пассмор
Все актеры и съемочная группа
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Пила 8
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Полиция обнаруживает труп человека, который явно умер насильственной смертью. В теле жертвы находят флешку и другие улики, указывающие, к недоумению криминалистов, на почившего Джона Крамера. А это значит, что в городе вновь началась игра Пилы - либо «справедливый» маньяк вернулся с того света, либо у него появился талантливый и не менее жестокий последователь. Все, кто каким-то образом был в курсе старого расследования, сразу же становятся подозреваемыми. Под прицелом и…
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Александр Лубанец 30 октября 2017, 00:39
Фильм очень понравился! Все в стиле пилы, хоть и 8-я часть, но держит как надо и неожиданный финал обеспечен! Игра начинается...
Елена Тигрова 31 октября 2017, 11:10
Фильм супер!
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54 голоса
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28 октября 2017 21:04
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12 октября 2017 16:00
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