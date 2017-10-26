Пила 8, 2017

Спустя семь долгих лет, «Пила» возвращается на большие экраны! В этот раз зрителей ждёт фильм «Пила 8», режиссёрами которого выступили Майкл и Питер Спириги, снявшие картины «Патруль времени» и «Восставшие из мёртвых». Среди сценаристов и продюсеров числятся всё те же люди, которые работали над предыдущими частями. Главные роли в этот раз исполнили такие актёры, как Лора Вандервурт («Значит, война», «Третий лишний»), Каллум Кит Ренни («Эффект бабочки», «Варкрафт»), Мэтт Пассмор («Вернись ко мне»), а также исполнитель роли Джона Крамера Тобин Белл.
«Пила 8» начинается с того, что полиция вновь обнаруживает кровавое место массового преступления. Судя по всему, перед служителями закона уже в который раз предстали жертвы Джона Крамера, более известного, как Пила. Однако проблема в том, что он мёртв уже несколько лет, а значит, кто-то продолжает его дело...
- Оператор Бен Нотт также работал с братьями Спиригами на съёмках фильма «Патруль времени»
- Над созданием нового фильма работала команда продюсеров и сценаристов, уже ранее участвовавших в нескольких частях саги «Пила». Среди них: Джеймс Ван (он же создатель самой первой картины), Ли Уоннелл, Грегг Хоффман и Марк Бёрг
- В фильме вновь будут использованы флэшбеки с участием Джона Крамера
- В фильме «Астрал» была отсылка к «Пила 8». Там появился рисунок клоуна на доске, на котором была написана цифра 8
- Планировалось, что «Пила 3D» (2010) станет последней частью серии, однако в 2012 году студия изъявила желание снять ещё одну часть, о чём официально было объявлено в 2016 году
- «Пила 8» - это первый фильм серии, который выходит в прокат спустя более года после предыдущей части
- Фильм «Пила 8» снимался в Торонто
- «Пила 8» - это первый фильм серии, снятый двумя режиссёрами
В городе обнаруживают несколько тел, обладатели которых встретили определенно не лучший конец. Все улики указывают на одного человека: Джона Крамера. Но как это возможно? Человек, известный как Пила, мертв уже более десяти лет. Неужели все-таки нашелся тот, кто рискнул подобрать мантию жестокого маньяка? Возможно, за ответом на этот вопрос не придется идти далеко за пределы полицейского участка…