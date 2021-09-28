«Бестселлер»: Рецензия Киноафиши

Харрис Шоу (Майкл Кейн), некогда популярный в Великобритании писатель, прозябает в одиночестве и разрухе, ведя отшельнический образ жизни. Он живет в старом доме, который когда-то был выбран для покупки его женой. Быт Харриса — пить сутки напролет, не вставая с кресла, да швырять телефон в окно, ведь любая коммуникация, в том числе дистанционная, для легендарного писателя неугодна.

На другом конце страны живет Люси Стейнбридж (Обри Плаза), наследница большого издательского дома, некогда известного во всем туманном Альбионе, но в настоящее время погрязшего в долгах. Молодая и дерзкая издательница ищет способы сохранить книжный бизнес, перешедший к ней от отца. Наконец она натыкается на условия контракта с тем самым Харрисом Шоу — автором единственного в его библиографии романа, который и принес ему славу. Оказывается, по договору он должен сдать издательству для публикации еще одну книгу, а также принять участие в промо-туре, организованном в поддержку новинки.

«Бестселлер» — режиссерский дебют актрисы Лины Росслер, который она посвятила своему отцу. И это неслучайно, ведь одна из центральных тем этой драмы (все-таки комедийных элементов здесь не так много) — межпоколенческий конфликт, вечная дилемма отцов и детей в самых разных областях. События разворачиваются в наши дни, когда молодое поколение максимально далеко от книг: кажется, нынешняя молодежь и не вспомнит, когда последний раз открывала что-то из летней программы школьной литературы.

Бестселлер

А задачей Стейнбридж является еще и получение определенных финансовых показателей: если новая книга Шоу не будет продаваться, дело ее жизни пойдет ко дну. В рамках промо-тура вместе с непутевым писателем, который видит в молодой девушке кого угодно, но только не профессионального редактора и издателя, старик со скверным характером добрую половину хронометража не идет навстречу тактичной и воспитанной девушке. Однако причины этого поведения, как это часто бывает в лентах с подобным сеттингом, зрителю станут ясны ближе к финалу.

Стоит отметить, что «Бестселлер» обманывает зрительские ожидания уже на уровне трейлера. Кино «продается» как история в первую очередь о гениальном писателе с ужасным характером, рядом с которым любой ассистент не в состоянии проработать больше недели. На самом деле сюжет в большей степени концентрируется на героине Обри Плазы; в процессе знакомства с ее мотивами мы узнаем и о прошлых отношениях с ее отцом, и о проблемах в отношениях, напрямую связанных с распространенным паттерном поиска второй половинки, олицетворяющей «папин образ».

Слабым компонентом этого драмеди становится, как ни печально, режиссура. Полнометражный дебют Росслер страдает скованностью и насыщенностью действиями и локациями. Кажется, что команда, работавшая над этим кино, нашептывала режиссеру: «В любой непонятной ситуации вставляй монтажную склейку». Так, при достижении сколь-нибудь ощутимого саспенса, нарастающего между двумя противоположностями, повествование могут резко обрубить и сменить его вектор на одну из второстепенных историй — по-своему элегантных, но не придающих объема главному конфликту от слова «совсем».

Бестселлер

К сожалению, лента также не чурается использовать клише, свойственные историям о творческих гениях, которых достают из анналов истории. Если талантливый писатель, то скорее всего автор одного громкого произведения и обязательно ведет себя как последний гад во время обычной коммуникации. Если молодая девочка с хорошим образованием и отличным воспитанием, то обязательно получает шанс благодаря смерти известного родителя. Если главный антагонист, мечтающий разрушить планы главных героев, то скорее всего обаятельный голубоглазый красавец в костюме-тройке, имеющий понятно какие виды на красивую женщину.

Эти избитые стереотипы сильно бьют по общему восприятию истории, которую в какой-то момент перестаешь воспринимать серьезно. Посему любые попытки установить связь со зрительской эмпатией терпят фиаско. Тем не менее «Бестселлер» имеет и ряд достоинств — в частности, отличный дуэт Кейна и Плазы, блистающий на экране и не позволяющий усомниться в наличии химии между героями.

Бестселлер

Их отношения, трансформирующиеся на протяжении всей ленты в лучших традициях «от ненависти до любви», — главное, за что этому фильму можно простить множество косяков. Однако забывать о глубокой вторичности (создатели понадергали для сюжета всего понемногу — от «Великой красоты» и «Блудливой Калифорнии» до «Зеленой книги» и «Суперновы») и отсутствии попытки взглянуть на привычную сюжетную канву под другим углом все-таки не получается.

«Бестселлер» — незаурядное драмеди о творческих изысканиях, последствии жизни во лжи и влиянии литературы в нынешний век ТикТока и популярных треш-шоу. Лента определенно придется по вкусу поклонникам Майкла Кейна и Обри Плазы, а также любителям простых историй о вечном.