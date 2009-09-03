«Дело №39»: Рецензия Киноафиши

В наше время благодаря кинематографу все хорошо знают, какие ужасы глаголют устами детей дошкольного, а также младшего и среднего школьного возраста. После фильма «Омен» каждый уважающий себя родитель должен бы осматривать голову своего чада, нет ли там заветной родинки с тремя шестерками, а уж созерцание последних достижений важнейшего из искусств не может, по идее, не закончиться жертвоприношением. Ведь одного только беглого взгляда на ближайшую песочницу вполне хватит, чтобы понять нехитрую вещь: дети – это натуральные демоны, даже если у них нет никаких родинок. А уж когда есть… Так что Кристиан Альварт, еще в 2007 году снявший свое «Дело № 39», попал в благодатную жилу, которую несколько десятилетий разрабатывают все кому не лень. Конечно, Альварт не достиг таких высот, как авторы уже не поддающихся никакой калькуляции «Звонков» или Дэвид Гойер в «Нерожденном»: тут нет ни японских колодцев с вылезающими оттуда телами, ни голубоглазых еврейских пришельцев из соседних измерений, ни священников-баскетболистов, производящих экзорцизм в заброшенной психбольнице. Есть просто милая девочка-демон с красивыми большими глазами и (иногда) серыми когтистыми руками, хватающими за ноги Рене Зельвегер. Еще есть чудесная супружеская чета, запекающая любимую дочурку в духовке, психолог, у которого из носа и ушей вылетают осы, и мальчик, превращающий головы своих родителей в ростбиф при помощи разводного ключа. Всё как у людей, одним словом.

Разумеется, Кристиан Альварт, в прогремевших несколько лет назад «Антителах» буквально заставивший зрителя искупаться (и, возможно, искупиться) в крови, сперме, а также – и прежде всего – в ветхозаветном и католическом богословии, явно мог бы придумать менее комичные и заезженные приемы. Однако «Дело № 39» снималось уже не в Германии, а в Северной Америке, и сценарий писал не сам Альварт, а Рэй Райт, недавно дебютировавший под патронатом Уэса Крейвена «Пульсом» – специфической минздравагиткой о вреде компьютеров и мобильных телефонов для здоровья населения. Герой Иэна МакШейна, правда, вскользь упоминает об «испытании веры» (прямая отсылка к «Антителам»), но тема эта дальше не получает никакого развития и совершенно теряется в стуках, криках, шепотах и рычаниях, регулярно воспроизводимых исключительно с целью напугать (не)доверчивых обитателей кинозала. Время от времени, конечно, Альварту удается подобный фокус, благо дело это нехитрое, однако на нем все и заканчивается. То, что у Билла Пэкстона в «Пороке» стало трамплином для гениальной метафизической провокации, а у Стивена Хопкинса в «Жатве» – поводом для оккультной мистерии, пусть даже более чем среднего уровня, у Кристиана Альварта в «Деле № 39» оказалось лишь банальной уловкой, в очередной раз воспроизведенной ради сиюминутного устрашения публики. Несмотря на мимоходом брошенный в начале тезис: «Зло – в природе человека», Альварт озабочен не столько человеческой природой, сколько приключениями довольно стереотипного гостя из иных миров, каковые приключения в конце оборачиваются и вовсе полным пшиком. По крайней мере, донельзя стандартная развязка и бодрая глупая песенка Army of Angels, сопровождающая финальные титры, вряд ли могут натолкнуть на какую-то другую мысль. Уж точно не на мысль о том, что всякая порядочная родительская чета должна принести в жертву благословенного первенца, особенно если этот первенец не такой благословенный, как может показаться на первый взгляд.

Vlad Dracula