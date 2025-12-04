«Крипер»: Рецензия Киноафиши

Осгуд Перкинс множит свои хорроры с космической скоростью. Не успели мы отойти от леденящего «Собирателя душ» и изобретательной, хотя и не весьма удачной «Обезьяны» по произведению Стивена Кинга, как режиссер выпускает новый фильм — на этот раз камерный и малобюджетный. Из-за голливудских забастовок пришлось переселиться в соседнюю Канаду, найти домик в глуши, и в этом замкнутом, но весьма красивом и манящем пространстве поупражняться в попытках нестандартно напугать зрителя даже самым обыкновенным скримером. Вот только больше, чем упражнением, «Крипер» так и не стал.

Малькольм (Россиф Сазерленд) и Лиз (Татьяна Маслани) знакомы около года — не слишком много, чтобы проникнуться друг другом всерьез, но достаточно, чтобы женщине согласиться на сомнительные выходные за городом. Глухой лес, вокруг никого и роскошный дом в распоряжении влюбленной пары — звучит интригующе и романтично. До тех пор, пока инициатор загородного уик-энда не слиняет обратно в мегаполис якобы по делам, оставив свою избранницу наедине с домом, который, конечно же, полон загадок.

Классическая завязка для среднестатистического хоррора в руках Осгуда Перкинса становится всего лишь отправной точкой к самым поразительным безумиям. Здесь и сердечки на запотевших стеклах рисуются сами, и странные существа то появляются, то исчезают за спиной, и сны во снах, и таинственный кузен неподалеку, и ни единого замка на двери. В общем, спрятаться от бытовой по большей части нечисти главной героине негде.

Перкинс собирает, кажется, все возможные приемы своего излюбленного жанра, чтобы поиграть с ожиданиями зрителя. Сначала ввести в заблуждение, потом усыпить бдительность, потом напугать. Так, режиссер искусно водит нас за нос — рука, оказавшаяся в измельчителе, никак не будет ранена, сосед напротив вряд ли сможет причинить физический вред, дверь подвала не захлопнется, а странности и чертовщина — не более, чем галлюцинация, плохой сон. С последним внимательный зритель скорее всего не промахнется — слишком явные отклонения от реальности выдают режиссерский фокус.

Проблема «Крипера» в том, что все эти видения, настороженность по поводу каждого шороха и клаустрофобическая тревога никак не увязываются в единую повествовательную канву. Сюжет практически отсутствует за исключением пары необходимых поворотов, а авторского высказывания и вовсе не существует. Хотя сам Перкинс в интервью признавался, что хотел создать хоррор о страхах, которые рождаются из трансформации отношений. Однако на экране никакой трансформации нет — героиня Татьяны Маслани большую часть хронометража находится в гордом одиночестве и необоснованных страхах. Впрочем, даже если эти страхи и имеют причину, то все дороги ведут к обычной нелюбви загородной местности. К слову, актерский дебют Маслани в главной роли почти выдающийся. Наблюдать за многогранными оттенками ее эмоций — пожалуй, единственное, что доставляет удовольствие от просмотра.

Все напряжение Перкинс сводит к глупому объяснению сущности дома и необходимости жертвы ради жизни виновника торжества. Проговаривает он это устами героев, производя тот самый штамп, когда злодей напоследок все разъясняет своей жертве. И даже финальный твист с довольно феминистским уклоном не особо спасает ситуацию.

К сожалению, одной изобретательности и красоты аккуратного зума в кадре недостаточно, чтобы хорошенько напугать. Возможно, именно из-за отсутствия внятной морали и идеи в российский прокат кино Перкинса выйдет под созвучным оригиналу названием «Крипер», чтобы настроить зрителя на что-то криповое, то есть заставляющее мурашки бегать по телу. Хотя правильно бы было перевести название как «Хранитель» или «Суженый». Однако ни того, ни другого не дано в этом камерном упражнении на отработку просто-напросто криповых хоррор-приемов.