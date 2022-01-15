Меню
Падение Луны - дублированный тизерный трейлер
Падение Луны. Дублированный тизерный трейлер

Падение Луны. Дублированный тизерный трейлер

Дата публикации: 12 ноября 2021
Падение Луны – Таинственные силы смещают Луну с орбиты, устремляя спутник Земли к нашей планете. Всего за несколько недель до столкновения бывший астронавт, а теперь одна из руководителей НАСА Джо Фаулер обнаруживает, что у нее есть решение по спасению человечества, но верят ей лишь двое: отставной астронавт, Брайан Харпер, и сторонник теорий заговора К.С. Хаусман. Именно этим не самым очевидным героям предстоит отправиться в отчаянное космическое путешествие и раскрыть секреты темной стороны Луны.
Степан Ромашов 15 января 2022, 23:55
Я видел 3 трейлера и уже хочу посмотреть это фильм Он такой фантастикий, С большой графикой, И Луна...😨😝😨😨😨😨😨
15 января 2022, 23:55 Ответить
User 23 января 2022, 11:09
Оценка
Да мне тоже понравился
23 января 2022, 11:09 Ответить
Дарья. 3 февраля 2022, 16:49
Оценка
Отличный фильм, держит в напряжении ! Трогательный ! Ставлю ему 10/10 ! Сделали супер ! Рекомендую !
3 февраля 2022, 16:49 Ответить
Дмитрий Рябов 3 февраля 2022, 22:38
Оценка
Отличный фильм между фантастикой и катастрофой, оно того стоит. Мне понравился.10 из 10.
3 февраля 2022, 22:38 Ответить
Максим Рубанов 4 февраля 2022, 01:09
Оценка
РЕН-ТВ, по сравнению с этим фильмом, просто отдыхает
4 февраля 2022, 01:09 Ответить
svet.pot.78 4 февраля 2022, 08:23
Оценка
Половина фильма болтовня, можно уснуть.Вторая часть тоже не особо держит в напряжении
4 февраля 2022, 08:23 Ответить
Mila Serov 4 февраля 2022, 09:02
Оценка
Динамичная сказка
4 февраля 2022, 09:02 Ответить
User 4 февраля 2022, 18:06
Оценка
1
4 февраля 2022, 18:06 Ответить
vitaliy.klimov.1989 5 февраля 2022, 09:16
Оценка
Зрелищно , ничего не скажешь ! Но фантастики уж очень дохрена. По американски !
5 февраля 2022, 09:16 Ответить
govor-bul 5 февраля 2022, 18:48
Да, зрелищно! Фильм мог бы быть супер... Если бы не провальные диалоги🤮. Актёры вроде неплохие, но такое ощущение, что просто читали текст. Очень жаль, что испортили фильм😞
5 февраля 2022, 18:48 Ответить
User 5 февраля 2022, 22:34
Оценка
Такой дряни не видела давно.Чушь,натужные реплики,актерский состав очень слабый.Лавры 2012 недавали покоя создателям
5 февраля 2022, 22:34 Ответить
User 6 февраля 2022, 20:28
Оценка
Очень классный!
6 февраля 2022, 20:28 Ответить
Михаил Смородкин 6 февраля 2022, 21:32
Оценка
Посмотрев трейлер, очень захотел увидеть этот фильм... Научной фантастикой назвать сложно, я бы так не рисковал... Мне показалось, что много намешано здесь: немного от Дня независимости (второй части), от Звёздных войн, а, самое интересное, увидел сюжет борьбы с роботами из Советской фантастики "Отроки во вселенной" (создание искусственного интеллекта, который вышел из-под контроля... Для меня - фильм на один раз, в начале поспал немного)))). За спецэффекты твёрдая 10! Посмотреть можно)
6 февраля 2022, 21:32 Ответить
Andrey Muskan 7 февраля 2022, 00:29
Оценка
Такой помойки не видел очень давно!Режиссер,который снял Послезавтра ,День независимости рухнул на дно..То что фильм мрачный и тягомотный можно простить.Но,что в действиях персоонажей нет какой либо связаной логики,нет элементарных причинно следственных связей и хоть какого то адекватного взаимодействия...Сплошные штампы и в сюжете и в спецэффектах....Это дно и позор!'А еще абсолютно пустая,трата времени
7 февраля 2022, 00:29 Ответить
Andrey Muskan 7 февраля 2022, 00:32
в ответ на сообщение vitaliy.klimov.1989 от 5 февраля 2022, 09:16
Оценка
Если вы не видели Послезавтра и 2112...наверно зрелишно...А так,это финиш и позор Эммериха
7 февраля 2022, 00:32 Ответить
vandobermen 8 февраля 2022, 11:12
Жанр надо указывать точнее: ОКОЛОнаучная фантастика.
8 февраля 2022, 11:12 Ответить
to_prom 8 февраля 2022, 14:56
Оценка
Боже! Такого заклишеванного фильма я не видел со времён стивена сигала... очень слабый сюжет, никакой драммы, ни одно событие не раскрыто должным образом, просто галопом по европам. Пожалел что сходил(
8 февраля 2022, 14:56 Ответить
Эля 9 февраля 2022, 10:05
Оценка
Офигенный фильм.
9 февраля 2022, 10:05 Ответить
User 9 февраля 2022, 16:42
Оценка
Актёрский состав отличный, но сюжет рассчитан на мультфильм
9 февраля 2022, 16:42 Ответить
User 9 февраля 2022, 22:00
Оценка
😴🥱🤮
9 февраля 2022, 22:00 Ответить
User 9 февраля 2022, 22:01
Оценка
Полнейшая ерунда. \nНе тратьте свое время на эту чушь
9 февраля 2022, 22:01 Ответить
Елена Несмеева 10 февраля 2022, 09:05
Оценка
Создатели фильма правда старались сделать его динамичным, интересным, но, увы, ничего не получилось, уснуть, я не уснула, но время потратила зря...
10 февраля 2022, 09:05 Ответить
gridneva2804 11 февраля 2022, 10:09
Оценка
Даже на разок не зашёл, глупенько, тупенько . Наивно . Так не бывает . Не смешно
11 февраля 2022, 10:09 Ответить
User 15 февраля 2022, 09:28
Оценка
супермегакласс
15 февраля 2022, 09:28 Ответить
stick.78 21 февраля 2022, 15:01
в ответ на сообщение Максим Рубанов от 4 февраля 2022, 01:09
😂😂😂
21 февраля 2022, 15:01 Ответить
Алиса Шевелёва 22 февраля 2022, 05:01
Оценка
очень интересный и реалистичный фильм
22 февраля 2022, 05:01 Ответить
kvantirus 30 марта 2022, 14:24
Оценка
Жаль оценивать. Нагромождение до+
30 марта 2022, 14:24 Ответить
Ferensy 4 августа 2023, 10:59
Оценка
Какое-то уныние... даже особо и сказать нечего про фильм.
Видно, что создателям дали денег. Но вышло как то...
Какую-то невнятную философию затащили, концы с концами не свели.
Не то совсем. Хотелось фильма катастрофы, а вышла болтовня и болтовня.

Хотя сцена в отеле с волной мне понравилась :)
4 августа 2023, 10:59 Ответить
Киноафиша.инфо 4 августа 2023, 11:38
в ответ на сообщение Ferensy от 4 августа 2023, 10:59
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв!
4 августа 2023, 11:38 Ответить
Weteran Mc 16 июня 2024, 01:46
Оценка
Пересмотрел фильм-катастрофу голливудского режиссёра, Роланда Эммерих, "Падение Луны". Фильм мощный в плане спецэффектов, но с сюжетом похуже. Начало бодренькое, где-то до середины более менее сносно. Потом что то начали мудрить, пытаясь сделать новый "Интерстеллар". Но не получилось. А жаль. Моя оценка: 6 из 10.
16 июня 2024, 01:46 Ответить
5.8 Падение Луны
Падение Луны боевик, приключения, фантастика, 2022, США / Канада / Китай
