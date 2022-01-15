Падение Луны
– Таинственные силы смещают Луну с орбиты, устремляя спутник Земли к нашей планете.
Всего за несколько недель до столкновения бывший астронавт, а теперь одна из руководителей НАСА Джо Фаулер обнаруживает, что у нее есть решение по спасению человечества, но верят ей лишь двое: отставной астронавт, Брайан Харпер, и сторонник теорий заговора К.С. Хаусман.
Именно этим не самым очевидным героям предстоит отправиться в отчаянное космическое путешествие и раскрыть секреты темной стороны Луны.
Видно, что создателям дали денег. Но вышло как то...
Какую-то невнятную философию затащили, концы с концами не свели.
Не то совсем. Хотелось фильма катастрофы, а вышла болтовня и болтовня.
Хотя сцена в отеле с волной мне понравилась :)
Авторизация по e-mail