Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Реальная белка 2 Реальная белка 2
Киноафиша Фильмы Реальная белка 2
The Nut Job 2: Nutty by Nature

Реальная белка 2, 2017

2017 / США / Канада / Корея
6.4 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
Мультфильм для всех любителей животных
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

«Реальная белка 2» - это вторая часть мультфильма, вышедшего на экраны в 2013 году и снятого Питером Липениотисом. Работу над сиквелом в качестве режиссёра перенял Кэллан Брукнер («Побег с планеты Земля»). Для него это вторая полнометражная анимационная работа. Главных героев озвучили такие актёры, как Уилл Арнетт (сериалы «Лемони Сникет: 33 несчастья» и «Конь БоДжек»), Кэтрин Хайгл («Голая правда», «Загадай желание»), Майа Рудольв («Девичник в Вегасе», «Турбо»), Джеки Чан («Час пик», «Доспехи Бога»), Петер Стормаре («Танцующая в темноте», «Плохие парни 2») и другие.

В центре сюжета мультфильма «Реальная белка 2» окажутся уже полюбившиеся зрителям герои: белка Злюк и крысёныш Бадди. Они готовы на всё ради орехов, даже на самые отчаянные авантюры! Их ждут новые истории, новые приключения и новые препятствия, преодолеть которые будет не так просто, ведь местные жители уже вовсю точат зуб на местных грызунов. Но неожиданно для всех им предстоит стать настоящими героями, которые спасут день и не только. Приключения продолжаются!

- «Реальная белка 2» является продолжением мультфильма 2013 года

- Фильм снят в копродукции Канады, США и Южной Кореи

- Уилл Арнетт во второй раз за 2017 год озвучивает персонажа мультфильма. Он также подарил свой голос одному из героев «Лего: Бэтмена»

- «Реальная белка 2» стал первым анимационным сиквелом для Майи Рудольф и вторым для Тома Кенни

- Постер, на котором герои изображены в жёлуде, является оммажем фильму «Монти Пайтон и священный Грааль»

Продолжение приключений белки Злюк и его друга крысеныша Бадди! Что они придумают на этот раз, чтобы выжить в городе? В поисках орехов зверята попадают в новые истории, находят новые неприятности на свои головы. Уже не один житель города имеет зуб на этих проказников. Но пытаясь полакомиться орешками, зверьки разоблачают настоящих преступников. Сами того не ожидая Злюк и Бадди становятся героями!

6.4 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 24 августа 2017
Премьера в мире 11 августа 2017
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Кэллан Брукнер
Кэллан Брукнер
В ролях
Уилл Арнетт
Уилл Арнетт
Кэтрин Хейгл
Кэтрин Хейгл
Майя Рудольф
Майя Рудольф
Джеки Чан
Джеки Чан
Петер Стормаре
Петер Стормаре
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Зверокрекеры
Зверокрекеры (2017)
6.388889
Реальная белка
Реальная белка (2013)
6
Лесная братва
Лесная братва (2006)
7.5757575
Постер мультфильма Реальная белка 2 21 постер
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Реальная белка 2 смотреть онлайн

Реальная белка 2
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Реальная белка
 
Лесная братва
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Наша рецензия
После того как найденный белкой Злюком магазин с орехами разорился, для всех грызунов, обитающих в близлежащем парке, настала сладкая жизнь, они в буквальном смысле купаются в еде. К мнению его серьёзной и организованной подруги Энди мало кто прислушивается, и животные начинают забывать каково это — добывать себе пропитание Но случается новая беда, и на сей раз она значительно масштабнее, чем сгоревший дуб в первой части. Магазин взрывается, а в это же время мэр города решает построить на…
Читать
Пока нет отзывов Написать
23 голоса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек мультфильма Реальная белка 2
Трейлеры мультфильма Все трейлеры
официальный дублированный трейлер
Официальный дублированный трейлер
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Приложение киноафиши