Реальная белка 2, 2017

«Реальная белка 2» - это вторая часть мультфильма, вышедшего на экраны в 2013 году и снятого Питером Липениотисом. Работу над сиквелом в качестве режиссёра перенял Кэллан Брукнер («Побег с планеты Земля»). Для него это вторая полнометражная анимационная работа. Главных героев озвучили такие актёры, как Уилл Арнетт (сериалы «Лемони Сникет: 33 несчастья» и «Конь БоДжек»), Кэтрин Хайгл («Голая правда», «Загадай желание»), Майа Рудольв («Девичник в Вегасе», «Турбо»), Джеки Чан («Час пик», «Доспехи Бога»), Петер Стормаре («Танцующая в темноте», «Плохие парни 2») и другие.
В центре сюжета мультфильма «Реальная белка 2» окажутся уже полюбившиеся зрителям герои: белка Злюк и крысёныш Бадди. Они готовы на всё ради орехов, даже на самые отчаянные авантюры! Их ждут новые истории, новые приключения и новые препятствия, преодолеть которые будет не так просто, ведь местные жители уже вовсю точат зуб на местных грызунов. Но неожиданно для всех им предстоит стать настоящими героями, которые спасут день и не только. Приключения продолжаются!
- «Реальная белка 2» является продолжением мультфильма 2013 года
- Фильм снят в копродукции Канады, США и Южной Кореи
- Уилл Арнетт во второй раз за 2017 год озвучивает персонажа мультфильма. Он также подарил свой голос одному из героев «Лего: Бэтмена»
- «Реальная белка 2» стал первым анимационным сиквелом для Майи Рудольф и вторым для Тома Кенни
- Постер, на котором герои изображены в жёлуде, является оммажем фильму «Монти Пайтон и священный Грааль»
Продолжение приключений белки Злюк и его друга крысеныша Бадди! Что они придумают на этот раз, чтобы выжить в городе? В поисках орехов зверята попадают в новые истории, находят новые неприятности на свои головы. Уже не один житель города имеет зуб на этих проказников. Но пытаясь полакомиться орешками, зверьки разоблачают настоящих преступников. Сами того не ожидая Злюк и Бадди становятся героями!