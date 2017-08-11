Реальная белка 2, 2017

«Реальная белка 2» - это вторая часть мультфильма, вышедшего на экраны в 2013 году и снятого Питером Липениотисом. Работу над сиквелом в качестве режиссёра перенял Кэллан Брукнер («Побег с планеты Земля»). Для него это вторая полнометражная анимационная работа. Главных героев озвучили такие актёры, как Уилл Арнетт (сериалы «Лемони Сникет: 33 несчастья» и «Конь БоДжек»), Кэтрин Хайгл («Голая правда», «Загадай желание»), Майа Рудольв («Девичник в Вегасе», «Турбо»), Джеки Чан («Час пик», «Доспехи Бога»), Петер Стормаре («Танцующая в темноте», «Плохие парни 2») и другие.

В центре сюжета мультфильма «Реальная белка 2» окажутся уже полюбившиеся зрителям герои: белка Злюк и крысёныш Бадди. Они готовы на всё ради орехов, даже на самые отчаянные авантюры! Их ждут новые истории, новые приключения и новые препятствия, преодолеть которые будет не так просто, ведь местные жители уже вовсю точат зуб на местных грызунов. Но неожиданно для всех им предстоит стать настоящими героями, которые спасут день и не только. Приключения продолжаются!