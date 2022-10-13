«Умереть за доллар»: Рецензия Киноафиши

Известный в Америке охотник за головами берется за новое и опасное задание. Ему нужно пересечь границу Мексики и отыскать там солдата-дезертира, который украл жену крупного бизнесмена. Там творится еще большее беззаконие, чем в штате Техас. Эта область находится под управлением местного бандита-бизнесмена. Он держит людей в страхе и почти подчинил себе местную полицию. В этих местах жизнь принадлежит тем, у кого есть сила, влияние и реакция, чтобы успеть достать револьвер первым. Но знакомство с другой страной – лишь начало проблем охотника за головами. Совсем недавно сюда приехал его злейший враг, как раз отсидевший свой срок. Он тоже хочет поквитаться с законником и отомстить за годы, проведенные за решеткой.

Премьера «Умереть за доллар» состоялась на Венецианском кинофестивале в 2022 году. Правда, показ картины состоялся во внеконкурсной программе. Его появление на итальянском смотре во многом связано с режиссером и сценаристом Уолтером Хиллом, а также звездным актерским составом. В картине приняли участие Рэйчел Броснахэн, Уиллем Дефо, Кристоф Вальц и Хамиш Линклэйтер. Тут нет глубоких мыслей, сложных съемок или артхаусного духа. Перед нами фильм категории «Б», поглядывающий в сторону спагетти-вестернов и не стесняющийся этого.

Картина делает ставку на сюжет. Истории всех персонажей оказываются намного глубже и интереснее, чем кажутся при первом знакомстве. Выделяется героиня Рэйчел Броснахэн, которая бежала от домашнего насилия и здесь попадает в новую передрягу из-за мужа. Ее не превращают в простую девушку в беде и дают возможность для роста, позволяя отыскать внутреннюю силу и наконец постоять за себя. Любопытно выглядят и два друга-солдата, оказавшихся по разные стороны конфликта. Им предстоит понять взгляды бывшего напарника и оставить разногласия в прошлом. Только так у них появляется шанс изменить собственные жизни.

Умереть за доллар

На их фоне главные герои выглядят сплошным набором клише. Кристоф Вальц очень напоминает своего персонажа из «Джанго освобожденного» Тарантино. У этого охотника за головами чуть больше серьезности и меньше юмора, но на месте остались высокие моральные принципы. Уиллем Дефо получился совсем типичным злодеем, который тоже придерживается собственного кодекса. Возможно, именно он не превращает его в законченного психопата, хотя исхудавшее лицо после тюрьмы рисует иную картину. Но все же между ними удалось отыскать химию с забавными перепалками и не менее трогательными угрозами. Она оживляет героев и создает динамику.

В первой половине не хватает зрелищности и перестрелок. Перед нами версия Дикого Запада, в которой больше любят поговорить и достают оружие в самую последнюю очередь. Исправят это в самом финале. Разборки здесь происходят в маленьком городке, где скопится слишком много людей. Из-за этого пристрелки превращаются в неконтролируемый хаос. Такая кучность преподносит сюрпризы и неожиданности, позволяя избежать банальных расправ и примитивных дуэлей. Персонажи не раздумывают и принимают молниеносные решения, не боясь сделать выстрел и оборвать жизнь. Отношения главных антагонистов разрешатся единственной дуэлью, чтобы наконец выяснить обязательный вопрос с самого начала фильма «кто же из них самый быстрый стрелок».