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Искатели могил Искатели могил
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Grave Encounters

Искатели могил, 2011

2011 / Канада
7.4 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Студент-киновед Алекс Райт пытается доказать неправоту людей, которые не верят в события первого фильма. Полностью одержимый картиной, он собирает друзей, чтобы исследовать события фильма. Вместе они посещают настоящую психиатрическую больницу, изображенную в оригинальном фильме, где сталкиваются лицом к лицу с невыразимым злом. Герои надеются, что их знание оригинального фильма поможет им пережить эту ночь, но у призраков лечебницы другое мнение на этот счет… 

  • Прямо перед тем, как начнут играть финальные титры, на экране появляется вспышка с числами «49 14 122 48». На самом деле это географические координаты, точное местоположение здания, изображенного в фильме. Там располагается больница канадская Ривервью, которая находится в Британской Колумбии. 
  • Шон Роджерсон, исполнивший роль одного из блоггеров, играет в фильмах франшизы уже во второй раз (в первом фильме он был Лэнсом Прэстоном).
  • Единственное музыкальное сопровождение фильма играет на финальных титрах. 
  • Джон Поликуин намеревался отличить фильм от других культовых картин в стиле найденной пленки, таких как «Ведьма из Блэр», тем, что он менее тонко взаимодействует с демонами. Режиссер хотел, чтобы демоны «явно бежали на вас», а не просто перемещали предметы и хлопали дверьми.

Участники телевизионного шоу охотников за привидениями «Искатели» во главе с Лэнсом Прэстоном соглашаются провести ночь в психиатрической лечебнице, о которой давно ходят жуткие легенды. Запертые на ночь в большом здании больницы «искатели» быстро обнаружили, что теперь бороться с призраками придется всерьез, а не понарошку, так что дожить до утра у них нет никаких шансов…

7.4 Оцените
26 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в России 16 февраля 2012
Премьера в мире 22 апреля 2011
Возраст 16+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Вишес Бразерс
В ролях
Шон Роджерсон
Шон Роджерсон
Мервин Мондесер
Эшли Грызко
Артур Корбер
Мишель Камминс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Искатели могил 5 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
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