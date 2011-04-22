Искатели могил, 2011

Участники телевизионного шоу охотников за привидениями «Искатели» во главе с Лэнсом Прэстоном соглашаются провести ночь в психиатрической лечебнице, о которой давно ходят жуткие легенды. Запертые на ночь в большом здании больницы «искатели» быстро обнаружили, что теперь бороться с призраками придется всерьез, а не понарошку, так что дожить до утра у них нет никаких шансов…