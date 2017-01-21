Ветреная река, 2017

Фильм «Ветреная река» - это режиссёрский дебют Тейлора Шеридана, написавшего сценарии к таким известным фильмам, как «Убийца» Дени Вильнёва и «Любой ценой», получившего номинацию на «Оскар». В главных ролях снялись Элизабет Олсен («Мстители: Эра Альтрона», «Годзилла») и Джереми Реннер («Прибытие», «Мстители»). Также в картине принял участие Джон Бернтал, известный по сериалам «Сорвиголова» и «Ходячие мертвецы».
В центре сюжета ленты «Ветреная река» окажется девушка из ФБР, которая делает первые шаги на карьерной лестнице. Её отправляют расследовать убийство в одной из индейских рекреаций. Отсутствие опыта и незнание местного климата вынуждают героиню обратиться за помощью к охраннику из местного Департамента рыболовства и охоты. Вместе они пытаются выйти на след преступников.
- Фильм «Ветреная река» является дебютом для Тейлора Шеридана
- Изначально партнёром Элизабет Олсен по съёмочной площадке должен был стать Крис Пайн, однако позже его сменил Джереми Реннер
- Во время съёмок у Элизабет Олсен случилась снежная офтальмия - болезнь, при которой глаза поражаются от сильного ультрафиолетового облучения
- Картина снималась в Парк Сити (Юта)
- Режиссёр Тейлор Шеридан известен как сценарист («Любой ценой», «Убийца»)
- Элизабет Олсен и Джереми Реннер играли вместе в фильмах о Мстителях («Марвел»)
В пустыне на территории индейской резервации Ветреная река егерь Кори Ламберт находит изувеченное тело молодой девушки. Опытный охотник с трагическим прошлым, он берется помочь в расследовании этого дела агенту ФБР Джейн Бэннер, которая оказывается в мире, полном загадок и насилия. Но смогут ли они противостоять зловещим силам этих мест, где сама природа пропитана горечью и жаждой мщения?..
Снег, снег, один сплошной снег. Психика человека даёт сбой, если постоянно видеть одно и тоже. С ней в… Читать дальше…