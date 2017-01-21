Ветреная река, 2017

Фильм «Ветреная река» - это режиссёрский дебют Тейлора Шеридана, написавшего сценарии к таким известным фильмам, как «Убийца» Дени Вильнёва и «Любой ценой», получившего номинацию на «Оскар». В главных ролях снялись Элизабет Олсен («Мстители: Эра Альтрона», «Годзилла») и Джереми Реннер («Прибытие», «Мстители»). Также в картине принял участие Джон Бернтал, известный по сериалам «Сорвиголова» и «Ходячие мертвецы».

В центре сюжета ленты «Ветреная река» окажется девушка из ФБР, которая делает первые шаги на карьерной лестнице. Её отправляют расследовать убийство в одной из индейских рекреаций. Отсутствие опыта и незнание местного климата вынуждают героиню обратиться за помощью к охраннику из местного Департамента рыболовства и охоты. Вместе они пытаются выйти на след преступников.