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Ветреная река Ветреная река
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Wind River

Ветреная река, 2017

2017 / США / Великобритания / Канада
7.7 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Агент ФБР и охотник расследуют убийство девушки в индейской резервации.
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Ветреная река» - это режиссёрский дебют Тейлора Шеридана, написавшего сценарии к таким известным фильмам, как «Убийца» Дени Вильнёва и «Любой ценой», получившего номинацию на «Оскар». В главных ролях снялись Элизабет Олсен («Мстители: Эра Альтрона», «Годзилла») и Джереми Реннер («Прибытие», «Мстители»). Также в картине принял участие Джон Бернтал, известный по сериалам «Сорвиголова» и «Ходячие мертвецы». 

В центре сюжета ленты «Ветреная река» окажется девушка из ФБР, которая делает первые шаги на карьерной лестнице. Её отправляют расследовать убийство в одной из индейских рекреаций. Отсутствие опыта и незнание местного климата вынуждают героиню обратиться за помощью к охраннику из местного Департамента рыболовства и охоты. Вместе они пытаются выйти на след преступников.

- Фильм «Ветреная река» является дебютом для Тейлора Шеридана

- Изначально партнёром Элизабет Олсен по съёмочной площадке должен был стать Крис Пайн, однако позже его сменил Джереми Реннер

- Во время съёмок у Элизабет Олсен случилась снежная офтальмия - болезнь, при которой глаза поражаются от сильного ультрафиолетового облучения

- Картина снималась в Парк Сити (Юта)

- Режиссёр Тейлор Шеридан известен как сценарист («Любой ценой», «Убийца»)

- Элизабет Олсен и Джереми Реннер играли вместе в фильмах о Мстителях («Марвел»)

В пустыне на территории индейской резервации Ветреная река егерь Кори Ламберт находит изувеченное тело молодой девушки. Опытный охотник с трагическим прошлым, он берется помочь в расследовании этого дела агенту ФБР Джейн Бэннер, которая оказывается в мире, полном загадок и насилия. Но смогут ли они противостоять зловещим силам этих мест, где сама природа пропитана горечью и жаждой мщения?..

7.7 Оцените
50 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 3 августа 2017
Премьера онлайн 4 апреля 2018
Премьера в мире 21 января 2017
Возраст 18+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Тейлор Шеридан
Тейлор Шеридан
В ролях
Элизабет Олсен
Элизабет Олсен
Джереми Реннер
Джереми Реннер
Джон Бернтал
Джон Бернтал
Джулия Джонс
Джулия Джонс
Джил Бирмингем
Джил Бирмингем
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ветреная река 7 постеров
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Кори Лабмерт (Джереми Реннер) охотник. Если быть немного точнее, то он выслеживает и отстреливает хищников, повадившихся таскать домашний скот. Ламберт искал пуму и двоих котят, уроки по охоте которым незадачливая мать давала с использованием животных местных индейцев, когда нашел окоченевший труп девушки. Кори был лично знаком с убитой, Нэтали (Келси Чоу) дружила с его дочерью. Как потом покажет экспертиза, незадолго до смерти девушка была изнасилована. ФБР отправляет в индейскую резервацию…
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