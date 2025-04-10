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«Западня»: Рецензия Киноафиши

10 апреля 2025 21:17
«Западня»: Рецензия Киноафиши

Камерный триллер с Биллом Скарсгардом и Энтони Хопкинсом.

Эдди — мелкий преступник, выросший в неблагополучном районе Лос-Анджелеса. У него есть маленькая дочь Сара, с которой он редко видится, и фургон в автосервисе, за ремонт которого ему нечем заплатить. Пытаясь добыть хоть немного денег, Эдди ворует кошелек у незнакомца и покупает лотерейные билеты, а потом натыкается на парковке на роскошный автомобиль, подозрительно напоминающий катафалк. Машина оказывается незапертой, и Эдди, ничуть этому не удивившись, садится внутрь. Не найдя в салоне ничего ценного, он хочет покинуть место неудавшегося преступления. Тут-то и начинается самое интересное: двери блокируются, а вежливый владелец автомобиля по телефону сообщает Эдди, что самостоятельно выбраться из машины невозможно.

«Западня» — это ремейк аргентинского триллера «Мышеловка» 2019 года. Режиссером англоязычного переосмысления стал Дэвид Яровески, не раз работавший на стыке триллера и хоррора и обращавшийся к вопросу природы зла и насилия. Самый известный его фильм — тревожный фантастический триллер «Гори, гори ясно» об инопланетном мальчике, у которого просыпаются зловещие сверхъестественные способности.

Новая работа Яровески предельно камерная: действие практически не выходит за пределы машины, а герой Энтони Хопкинса — умирающий от рака богач Уильям, который заманил главного героя в ловушку — большую часть фильма общается с ним по телефону, появившись на экране лишь к финалу. Поэтому «Западня» — в первую очередь, блестящий бенефис Билла Скарсгарда, герой которого за несколько суток, в течение которых разворачивается действие, проживает весь спектр эмоций: от растерянности до ярости, от ненависти до раскаяния, от отчаяния до принятия. Ловушки, уготованные ему Уильямом, поначалу кажутся хоть и изощренными и жутковатыми, но относительно безобидными. Так, например, мучитель заставляет Эдди назвать свой страховой номер и признаться в том, что это его не первое нарушение закона, а потом на всю ночь включает тирольский йодль. Перелом происходит в ужасающей сцене, когда Уильям отвозит Эдди в неблагополучный квартал, чтобы свершить правосудие над двумя уличными преступниками, а затем и вовсе угрожает жизни Сары, как будто проверяя, на что готов пойти Эдди ради спасения дочери.

«Западня»: Рецензия Киноафиши

В «Западне» есть и социальная подоплека: объясняя мотивы своей жестокой пытки, Уильям не раз говорит о том, что таким образом пытается восстановить справедливость и защитить добропорядочных граждан от воров и мошенников (его машину до этого рокового случая взламывали уже 6 раз). Между Уильямом и Эдди разгорается идеологический спор, в котором первый настаивает на том, что достичь материального благополучия можно и честным путем, а второй утверждает, что у выходцев из бедных районов практически нет шансов выбиться в люди. Однако очень скоро социальный конфликт отходит на второй план, уступая место психологической игре в «кошки-мышки», и это определенно идет фильму на пользу, не дав ему превратиться в классическую поучительную историю о злых богачах и несчастных бедняках, вынужденных совершать преступления.

«Западня» довольно много заимствует у своих предшественников и то и дело вызывает ассоциации с другими культовыми триллерами. Первая часть фильма, в которой Эдди мучается от голода, жажды и перепада температур (Уильям на максимум включает кондиционер то на обогрев, то, наоборот, на холод) напоминает фильм «127 часов», в котором герой Джеймса Франко также пытается выжить в тяжелейших условиях. Камерность происходящего и общение с загадочными злодеем по телефону отсылает и к «Локу», и к «Погребенному заживо». Несоразмерность преступления наказанию и маниакальное желание антагониста вершить правосудие в обход органов власти роднит «Заданию» с «Телефонной будкой». В триллере Джоэла Шумахера таинственный снайпер наказывал героя Колина Фаррелла за еще не случившуюся измену и потребительское отношение к людям, а в «Западне» мелкая кража карается мучительными пытками. Но больше всего общего у «Западни», пожалуй, с «Пилой». Как и Джон Крамер, Уильям, находясь на пороге смерти, считает себя вправе распоряжаться чужими жизнями и выносить приговор тем, кто, с его точки зрения, живет неправильно.

«Западня»: Рецензия Киноафиши

Напряжение и ужас, которые испытывает зритель, глядя на страдания Эдди, несколько падают, когда ближе к концовке Уильям сам садится в машину — вместо порождения зла и вершителя судеб (как выразился Эдди, «пенсионера-Бэтмена») мы видим уставшего циничного старика, который не столько ратует за справедливость, сколько наслаждается своей хитроумной игрой. В конце концов, так ли неправ был Эдди, когда еще в самом начале назвал Уильяма обычным психопатом?

«Западня» — это крепко сделанный триллер, который благодаря выразительной и достоверной актерской игре, а также психологическому накалу держит в напряжении и заставляет вместе с героем переживать ужасы заточения. В то же время социальная и идеологическая составляющая, не получив должного развития, становятся скорее фоном, на котором разворачивается смертельный поединок героев.

Арина Виногородская
Арина Виногородская
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