«2012»: Рецензия Киноафиши

Роланд Эммерих продолжает уничтожать свою новую родину – Соединенные Штаты – всеми доступными ему средствами. На очаг-возбудитель мировой демократии уже обрушивались, по милости неистового Роланда, инопланетяне, Годзилла и глобальное похолодание. Теперь настала очередь дестабилизации земной коры. Точнее говоря, всему виною на сей раз оказалось солнце, впавшее в прискорбное возмущение во время парада планет (видимо, парад не очень понравился). В результате солнечного возмущения земное ядро заволновалось и нервно заерзало, вследствие чего под землю, подобно Атлантиде, ушла целая Калифорния во главе с Арнольдом Шварценеггером. Увы, никто не пришел на помощь к «атлантам», даже Брюс Уиллис, который запросто мог бы утихомирить непокорную кору отказавшего земного мозга, а зловредному светилу так и вовсе наподдавать в солнечное сплетение. Вместо Брюса Уиллиса на подиум мировой истории вышли Вуди Харрельсон, сыгравший полусумасшедшего радиоведущего (кстати, без всяких шуток, так блестяще сыгравший, что вполне достоин побороться за «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана»), и Джон Кьюсак. Как и в недавнем «1408», Кьюсак играет в «2012» писателя, причем в данном случае писателя фантастического: мало того что он пишет роман о космическом корабле «Атлантис» (отнюдь не случайный кивок на (северо)атлантическую мифологию), так еще и издает свои произведения поистине фантастическими тиражами – по 422 экземпляра.

Однако американские атланты больше не держат небо (и даже землю) – эту территорию теперь держат катаклизмы. А поскольку запас фантазий у Роланда Эммериха заметно иссяк, недержание неба и земли разворачивается по уже опробованным сценариям. Если в «Послезавтра» за героями гонялось глобальное похолодание, смешно наступая им на пятки морозными узорами и прячась возле дверей публичных библиотек, то в «2012» за персонажами точно так же гоняется дестабилизация земной коры, когтя автомобили тектоническими разломами, а самолеты обстреливая комками вулканической лавы. Однако фигуранты апокалипсиса, несмотря на столь мощные препоны, как разломы, лава и старушки на старом авто, боящиеся растрясти свежекупленные яйца, – проявляют поразительную живучесть и ловко уворачиваются от падающих на них булыжников и небоскребов.

Вероятно, Роланду Эммериху, достигшему за последнее десятилетие небывалых высот масштабности, следовало бы взяться за экранизацию эпической классики. «Илиаду», правда, уже адаптировал для нужд большого экрана Роландов соотечественник Вольфганг Петерсен, зато никто давненько не экранизировал – на большом, опять же, экране (ТВ не в счет) – «Войну и мир», например. А между тем российская тема явно Эммериху не безразлична, иначе откуда бы в «2012» взялся российский боксер с вытатуированным на спине медведем? Вдвоем, скажем, с Майклом Бэем крестный отец Годзиллы вполне потянул бы этот достойный проект: Бэй взял бы на себя все аустерлицкие дела, а Эммерих отгрохал бы роскошный первый бал Наташи Ростовой, периодически прерываемый вторжениями динозавров, инопланетян и глобальным потеплением. Впрочем, постановщик «2012» обещал снять в скором времени фильм о Шекспире, так что, вероятно, подобный вариант развития событий будет вначале опробован на балу у королевы Елизаветы.

Vlad Dracula