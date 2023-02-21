«BlackBerry»: Рецензия Киноафиши

На 73-м Берлинском кинофестивале состоялась премьера, скорее, самого неартового, артхаусного фильма — BlackBerry Мэтта Джонсона, который рассказывает о взлетах и падениях популярного смартфона, изменившего мир. Как он попал в конкурсную программу и почему на него стоит обратить внимание?

Команда фильма на премьере в Берлине

На одинокой парковке у двухэтажного офисного здания припарковалась машина, из которой сразу же вываливаются двое парней. Оба с явными отличительными чертами: один нацепил какую-то непонятную спортивную повязку на голову, а у второго слишком седые волосы для такого милого возраста. Знакомьтесь: Даг и Майк, основатели компании Research in Motion, полностью влюбленные в технологии и мечтающие поместить компьютер в телефон. Пока в это трудно поверить, что они инженеры-виртуозы, так как выглядят как типичные канадцы-раздолбаи 1990-х, особенно когда из их рук падают все листы презентации и важные чертежи.

Вокруг них хаос, в их голове цифры, коды и идеи, рядом пробегают мужчины в выглаженных рубашках и делают деньги из воздуха. Куда этим молодым изобретателям с их компьютером-телефоном, обычно таких буллят в школе и называют очкариками или зубрилами. Менеджер Джим Балсилли сразу видит их насквозь и замечает, насколько ребята неуклюже ведут себя в обществе, поэтому практически не слушает о компьютере-телефоне и прогоняет. Так и встретились главные люди, создавшие смартфон BlackBerry.

BlackBerry

Где здесь правда, хроника или факты — это вторичное, так как это кино — в первую очередь об идейщиках на рубеже двух разных веков и изменения человеческого сознания на цифровое. Люди в то время все еще отключали интернет, чтобы позвонить кому-то, а в свободное время играли в стратегии и какой-нибудь Fallout. Дэвид Кроненберг выпустил свою «Экзистенцию», а Анджелина Джоли и Джонни Ли Миллер влюбились друг в друга на съемках фильма «Хакеры». Мэтт Джонсон знает эпоху, он буквально фанатеет по 1990-м и следующему десятилетию, и ему очень сильно хочется попасть в закулисье к самым интересным людям, которые сейчас выглядит как серьезные дядьки с кучей миллионов в руках со страниц журнала Forbes. Когда-то их раздражало обычное шипение в телефонной линии, потому что саму начинку делали в Китае, а сейчас это уже никого не волнует. Потому что money, money, money…

Режиссера Мэтта Джонсона финансовая сторона тоже не особо заботит, да и всякие истории про богатых людей или «американскую мечту». Он вообще простой художник и рассказывает истории в максимально бытовом, житейском плане, поэтому и камеры – абсолютно в любых местах, с перспективой из угла, откуда вы бы не догадались подглядывать. Сама операторская работа, общая перспектива и тональность картины напоминают американский сериал «Офис», но без постановочных интервью, однако с такой же мокьюментари-увлеченностью. Просто группка отшибленных людей решила впихнуть компьютер в телефон, а в итоге удивила весь мир и придумала смартфон.

BlackBerry

А потом пришел Стив Джобс, но про него мы все знаем, а про Майка с Дагом – нет, поэтому Мэтт Джонсон сразу схватился за это недоразумение и создал свой первый большой коммерческий фильм. Сделал для таких же, на себя похожих людей, – для мечтателей. Только такие «человеки» способны назвать бренд «Ежевикой», увидев бордовое пятно на рубашке у коллеги. Кушайте осторожно, ну или наоборот.