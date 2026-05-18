«Опасные отношения»: Рецензия Киноафиши

Дэн (Джейсон Сигел) — неудачливый режиссер, мечтавший о большом кино, но вместо этого вынужденный снимать второсортную рекламу. Его жена Лиза (Самара Уивинг) — театральная актриса, которая, несмотря на эффектную внешность, так и не смогла продвинуться дальше малобюджетных постановок. Профессиональные неудачи, усталость от жизни и взаимные обиды выливаются в поездку в загородный дом на выходные, но отнюдь не для того, чтобы спасти тонущий брак. И Дэн, и Лиза задумали убить друг друга, но неожиданные коррективы в их планы вносит появление трех беглых преступников, которые скрываются на чердаке их дома. Перед лицом реальной опасности Дэн и Лиза объединяются, чтобы дать отпор общим врагам.

Если завязка фильма кажется вам знакомой, это неслучайно. «Опасные отношения» (в оригинале — «Только через твой труп») — ремейк норвежской комедии «Поездка», снятой режиссером «Тайны 7 сестер» и «Жестокой ночи» Томми Вирколой. Впрочем, даже если вы не видели оригинал, «Опасные отношения» неминуемо вызовут ассоциации с популярными фильмами о вторжении в дом, начиная от слэшера «Незнакомцы» и параноидального хоррора Джордана Пила «Мы» до леденящих душу «Забавных игр» Ханеке. А ожесточенные попытки супругов разделаться друг с другом во многом напоминают сцены из «Мистера и миссис Смит». Постановщиком англоязычной версии стал актер и режиссером Йорма Такконе, работавший над отдельными эпизодами сериалов «Парки и зоны отдыха», «Бруклин 9-9» и «Чудотворцы».

Структурно «Опасные отношения» четко делятся на две части: до и после появления незваных гостей. Если первая часть больше напоминает черную комедию, в которой Дэн и Лиза пытаются подготовиться к убийству и обеспечить себе алиби (признаться, довольно неумело: Дэн перед поездкой рассказывает окружающим байки о том, что жена собралась в опасный поход, а Лиза уверяет подругу, что супруг планирует поохотиться), то с появлением уголовников в уединенном доме разворачивается настоящая кровавая бойня. В ход пойдет все: охотничье ружье, кухонный нож, набитая камнями сумка, газонокосилка, статуэтка с острыми краями и даже обычный носок (ставим Дэну отдельный плюс за изобретательность). Особого шарма добавляет нелинейность повествования. Фильм то и дело переключается с одного персонажа на другого, показывая подготовку к поездке то с точки зрения Дэна, то с точки зрения Лизы. А постоянные флешбэки, которые переносят на несколько дней назад, позволяют не раскрывать сюжетные интриги раньше времени.

Отдельного упоминания заслуживают персонажи. Несмотря на то что их сложно назвать полноценными характерами — это скорее гротескные маски — со своими функциями они справляются на ура. Дэн — типичный неуверенный в себе неудачник, которого отец, ветеран войны во Вьетнаме, упрекает в недостатке мужественности. Лиза в исполнении современной королевы крика Самары Уивинг, как и в недавних «Я иду искать» и «Ночь с психопатом», вновь вынуждена бороться за жизнь с оружием наперевес. Дэн и Лиза проходят классические арки персонажей не только в отношениях, но и в своем собственном росте. Для тюфяка Дэна вдруг становится критически важным вернуть себе украденный бандитами «немужественный» свитер со снежинками, который превращается для него в настоящий символ смелости. А Лиза в отчаянный момент выдает лучшую актерскую игру, убеждая и сомневающегося мужа, и оторопевшего бандита в том, что она действительно хорошая актриса.

Троица преступников — классические отморозки из криминальных комедийных историй: тупоголовый здоровяк Тодд (Кит Джардин), хитрый и опасный рецидивист Пит (Тимоти Олифант) и безнадежно влюбленная в него тюремная надзирательница Аллегра (Джульетт Льюис). Комичности добавляют и второстепенные персонажи: ворчливый отец Дэна Майкл (Пол Гилфойл), которому суждено сыграть в расправе над незнакомцами далеко не последнюю роль, и туго соображающий приятель Дэна Генри (Джейк Каррен), чья «помощь» оборачивается лишь неприятностями. Вместе они составляют блестящий ансамбль, которому, несмотря на утрированность и карикатурность героев, веришь.

«Опасные отношения» — во многом синефильский фильм, и выбор профессии супругов неслучаен. Герои постоянно цитируют классику кино, ведут себя как опытные экранные персонажи, а неожиданная любовь Пита к единственному снятому фильму Дэна дарит нам, пожалуй, один из самых забавных и остроумных эпизодов.

В результате мы получаем легкое и обаятельное кино для тех, кто не собирается искать в нем особой достоверности и психологических глубин и не боится вида крови. Предсказуемость сюжета и клишированность персонажей с лихвой компенсируют остроумные диалоги и бодрый темп, который не дает заскучать.