«My Little Pony в кино»: Рецензия Киноафиши

Пони в походе

Подготовка к Фестивалю Дружбы идет полным ходом. Пони с нетерпением ждут выступления Серенады Трель (Sia) и уверены, что Принцесса Искорка справится с организацией торжеств на отлично, ведь она такая умная и ответственная. Саму же Искорку охватывает паника, а ее креативность вкупе с познаниями ставит в тупик трех других принцесс. Правда, планы пони будут существенно скорректированы из-за вторжения вражеских сил. Адмирал Буря – правая рука короля Шторма – захватила трех из четырех принцесс. Искорке и ее друзьям удалось сбежать из осажденного города. На них объявлена охота, но пони просто так не сдаются и отправляются в опасных поход, надеясь заручиться поддержкой королевы гиппогрифов.

Кадр из фильма «My little pony в кино»

Единоличной власти тирана, мечтающего не только о могуществе, но и о безоговорочном обожании, в «My little pony в кино» противопоставляется организация досуга четырьмя принцессами. Их магию, в частности, способность управлять небесными телами и пытается с переменным успехом заполучить Шторм. Фактически мультфильм неназойливо показывает две альтернативы – стремящееся к разрушению и буйствам начало и созидательную силу, допускающую ряд трансформаций и изменений. Король Шторм навязывает природе свой порядок, но его давление не опирается на понимание и знание законов магии. А магия в мультфильме сродни науке и техническому прогрессу, и Шторм, который не разобрался до конца, как общаться посредством заклинаний и зелий (аналог смартфонов), хочет подчинить своей воле небесные объекты, используя чужую магию. Т.е. пони с драконом под предводительством Искорки борются за нечто очень важное – за независимость своего народа от произвола чужестранцев, за спасение родины и магии четырех принцесс, а вместе с ней и природы. Другой вопрос, что до исследовательских изысков «Лего. Фильма» или «Зверополиса» приключения пони все же не доходят, довольствуясь лишь необременительными пунктирными набросками взамен аналитической проработке.

Кадр из фильма «My little pony в кино»

«My little pony в кино» не история зарождения дружбы между Искоркой, пятью пони и маленьким дракончиком Спайком. Все они уже давно знакомы и, судя по продолжительности сериала с их участием, дружат не один год. Тем не менее для того, чтобы понять, кто есть кто, знание мультсериала с пони от Hasbro не требуется. Быть может, просмотр даже пары-тройки серий подпортит впечатление от полнометражной ленты. Дело в том, что компания пони выполняет стандартную задачу – спасение мира от злодея. Но в их борьбе, складывающейся из непродолжительного похода в неведомые земли и пафосных музыкальных номеров (до песни в исполнении Sia надо еще добраться), остается очень мало места для простых в своей жизненности ходов, которые прослеживаются в мультсериале.

Кадр из фильма «My little pony в кино»

Иными словами, обаяние пони порой как-то скрадывается неловкостью сценария, но все же оно в мультфильме остается ‒ несмотря на все шероховатости, «My little pony в кино» выглядит гораздо лучше, чем «Эмоджи фильм», чьим героям недоставало глубины, индивидуальности и привлекательности. Ставка в «My little pony в кино» делается на няшность персонажей, на их харизму, периодически прорывающуюся сквозь скомканность сюжетных линий. Хотя тут, кому как повезло. Характер Искорки, ее переживания по поводу организации выступления Серенады Трель, отчаянные попытки сделать все возможное для спасения Эквестрии прописаны вполне четко. Повезло и Пинки Пай, на чью долю отводится большая часть шуток. История единорога со сломанным рогом Бури посредством флешбэков прописывается внятно и демонстрирует, что пони не всегда берегут дружбу и могут быть весьма жестокими в своей поверхностности. Другим персонажам досталось гораздо меньше внимания со стороны создателей мультфильма, и показать себя во всей красе им удается редко. Тем не менее наблюдать за сеансом психотерапии от Флаттершай интереснее, чем смотреть на кривляния Джина в «Эмоджи фильм».

Елена Громова

В российском прокате с 12 октября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «My little pony в кино»