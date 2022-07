«Секретные материалы: Хочу верить»: Рецензия Киноафиши

В то время как призрак коммунизма устал бродить по Европе и окрестностям и улегся наконец отдохнуть где-то между Магаданом и Соловками, призрак доктора Франкенштейна по-прежнему свеж и полон сил. Что, в общем-то, не удивительно: если, скажем, пламенный большевик Николай Бухарин предлагал выводить новую породу людей путем расстрелов (то есть используя определенную воспитательную технологию), то персонаж Мэри Шелли создавал своего нового человека совсем уж по-простому – пришивая головы и прочие органы к чужеродным телам. Так что, увидев в шестьсот шестьдесят шестой раз очередную его, персонажа, реинкарнацию – теперь в виде новейшего секретного материала, остается только воскликнуть: не стареют душой ветераны!

Правда, ветераны периодически стареют телом. И дабы исправить эту досадную оплошность Создателя, говорящие на каком-то восточноевропейском, почти демоническом наречии подпольные санитары в картине Криса Картера, дебютировавшего в режиссерском качестве на большом экране, увлеченно приделывают к голове виргинского профессора доуэля чье-то тело. Возможно, даже женское, потому что похищают в фильме исключительно женщин. Впрочем, самое интересное здесь – не половые предпочтения вивисекторов из американской глубинки, продолживших «собачьи» изыскания своих российских коллег. Самое интересное – то, что связующей нитью между командой ФБР и провинциальными похитителями тел оказывается бывший священник (которого все почему-то продолжают называть «отцом Джо»): экстрасенс, визионер, педофил, составивший в свое время чудесный розарий из 37 отроков, оскопивший себя еще в 26-летнем возрасте, а ныне рыдающий кровавыми слезами – буквально кровавыми – на местах боевой славы западновиргинских душегубов. С таким проводником, разумеется, перед тобой открыты все двери, чем и пользуется неуязвимый Фокс Уильям Малдер, выходящий с несколькими пустяковыми царапинами и из кувыркающегося по склонам автомобиля, и из пасти здорового сторожевого пса. Вероятно, Фокса Уильяма Малдера хранит от тяжких телесных повреждений его вера, о которой прочие персонажи лишь мечтают, патетически восклицая: «Хочу верить!» Собственно, и фильм называется точно так же: I Want to Believe. Здесь, правда, в головах авторов картины возникла небольшая путаница. Дело в том, что религиозная вера, доверие к окружающим и вера в паранормальные явления – это даже не две, а три большие разницы. Телепатия, ясновидение и прочие «чудеса», постепенно принимаемые в свое лоно современной наукой, вовсе не требуют какой-то специальной (и уж тем более – религиозной) веры: просто в одной картине мира они включены в повседневность, а в другой воспринимаются как нечто из ряда вон выходящее, но тоже существующее, по крайней мере в чьем-то сознании. В сознании же Криса Картера и Фрэнка Спотнитца экстрасенсорика, вера в ближнего и отношения с Творцом характерным для наших дней образом перемешались в единый винегрет, где герои еще только хотят поверить в то, что уже освоила постмодернистская наука. Вероятно, сценаристы отчасти и сами это понимают, когда вводят в действие мотив тусклого стекла. «Отец Джо», мысленно созерцающий одну из жертв, говорит, что видит ее «сквозь тусклое стекло»; и вправду, оказывается, что дева томится подо льдом, который полностью подходит под вышеприведенное описание. Однако всякий, кто более-менее знаком с христианским богословием, немедленно вспомнит слова апостола Павла из Первого послания к Коринфянам, где тот, рассуждая о любви, говорит об ущербности современного и ему и нам знания: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно…» (1 Кор. 13:12). Именно такая тусклость, неотчетливость, гадательность и есть идеальная почва для неуклюжего смешения понятий, например веры в Бога, Которого по ночам поругивает Дана Скалли, и веры в пришельцев, НЛО и пришивание голов к чужим туловищам. Все это слегка напоминает известный абсурдистско-саркастический диалог из «Бесов» Достоевского, где, правда, высмеивается русская интеллигенция, но, заменив российское православие на штатовскую демократию, а пришествие Христа – на пришествие инопланетян, подобную сатиру вполне можно адресовать и североамериканским интеллектуалам:

– …Я хотел лишь узнать: веруете вы сами в Бога или нет?

– Я верую в Россию, я верую в ее православие… Я верую в Тело Христово… Я верую, что новое пришествие совершится в России… Я верую… – залепетал в исступлении Шатов.

– А в Бога? В Бога?

– Я… я буду веровать в Бога.