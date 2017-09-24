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My Little Pony в кино My Little Pony в кино
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My Little Pony: The Movie

My Little Pony в кино, 2017

2017 / США / Канада
7.4 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Любимые героини из Эквестрии теперь на большом экране
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Причины посмотреть Факты О фильме

«My Little Pony в кино» является полнометражным мультфильмом, в основе которого лежит один из самых знаменитых мультсериалов современности. Режиссёром стал Джейсон Тиссен, который работал ранее и над прочими проектами вселенной пони. Свои голоса героям подарят: Зои Салдана («Стражи Галактики», «Стартрек»), Эмили Блант («Девушка в поезде», «Петля времени»), Кристин Ченоуэт («Феи», «Рио 2»), Лив Шрайбер («Ураган», «Кейт и Лео»), Майкл Пенья («Человек-муравей», «Война против всех») и другие.

Зрителей фильма «My Little Pony в кино» ждёт встреча с любимыми героинями из Эквестрии: Твайлайт Спаркл, Пинки Пай, Эпплджек, Рарити, Флаттершай и Рэйнбоу Дэш! Над родным городом Понивиллем нависла новая угроза, и отважным пони предстоит нелёгкое путешествие в совершенно другую страну. Но магия дружбы всегда поможет выйти из любой, даже самой безвыходной ситуации, и милые поняши в очередной раз должны будут спасти мир!

- «My Little Pony в кино» - это полнометражная версия известного анимационного сериала, который выходит с 2010 года

- Помимо фильма «My Little Pony в кино» 2017 года, уже было создано три полнометражные версии сериала для телевидения

- Впервые с 1986 года полнометражный мультфильм о пони получил широкий прокат

- «My Little Pony в кино» - это первый полнометражный мультфильм о пони, не относящийся к серии «Девочки из Эквестрии»

- Режиссёр Джейсон Тиссен работал также и над прошлыми экранизациями «My Little Pony в кино», включая мультсериал

Шестерка любимых героев – Эпплджек, Сумеречная Искорка, Флаттершай, Пинки Пай, Рарити и Радуга Дэш – теперь на большом экране! Король Шторм хочет лишить пони магии и захватывает Кантерлот. Под угрозой будущее всей Эквестрии! Чтобы остановить злодея, пони покидают родные края и отправляются в путешествие, полное чудес и опасностей. Им предстоит покорить волшебные горы, погрузиться в подводные миры и даже оказаться на летучем пиратском корабле!

7.4 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 12 октября 2017
Премьера в мире 24 сентября 2017
Возраст 6+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Джэйсон Тиссен
Джэйсон Тиссен
В ролях
Эмили Блант
Эмили Блант
Зои Салдана
Зои Салдана
Тара Стронг
Тара Стронг
Майкл Пенья
Майкл Пенья
Лив Шрайбер
Лив Шрайбер
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма My Little Pony в кино 36 постеров
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My Little Pony в кино
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Подготовка к Фестивалю Дружбы идет полным ходом. Пони с нетерпением ждут выступления Серенады Трель (Sia) и уверены, что Принцесса Искорка справится с организацией торжеств на отлично, ведь она такая умная и ответственная. Саму же Искорку охватывает паника, а ее креативность вкупе с познаниями ставит в тупик трех других принцесс. Правда, планы пони будут существенно скорректированы из-за вторжения вражеских сил. Адмирал Буря – правая рука короля Шторма – захватила трех из четырех…
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katadementeva2005 11 октября 2017, 08:57
Жду не дождусь когда выйдет премьера мультфильма. Я думаю мультфильм будет отличный, так как по трейлеру видно что там очень яркие краски.
Киноафиша.инфо 24 октября 2017, 10:50
Лариса, доброе утро!
К сожалению, не всегда этот вопрос зависит только от кинотеатра.
Зато 26 октября в вашем городе выходит семейная анимация "Мы-монстры" в 3D!
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15 октября 2017 09:34
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