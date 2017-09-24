«My Little Pony в кино» является полнометражным мультфильмом, в основе которого лежит один из самых знаменитых мультсериалов современности. Режиссёром стал Джейсон Тиссен, который работал ранее и над прочими проектами вселенной пони. Свои голоса героям подарят: Зои Салдана («Стражи Галактики», «Стартрек»), Эмили Блант («Девушка в поезде», «Петля времени»), Кристин Ченоуэт («Феи», «Рио 2»), Лив Шрайбер («Ураган», «Кейт и Лео»), Майкл Пенья («Человек-муравей», «Война против всех») и другие.
Зрителей фильма «My Little Pony в кино» ждёт встреча с любимыми героинями из Эквестрии: Твайлайт Спаркл, Пинки Пай, Эпплджек, Рарити, Флаттершай и Рэйнбоу Дэш! Над родным городом Понивиллем нависла новая угроза, и отважным пони предстоит нелёгкое путешествие в совершенно другую страну. Но магия дружбы всегда поможет выйти из любой, даже самой безвыходной ситуации, и милые поняши в очередной раз должны будут спасти мир!
- «My Little Pony в кино» - это полнометражная версия известного анимационного сериала, который выходит с 2010 года
- Помимо фильма «My Little Pony в кино» 2017 года, уже было создано три полнометражные версии сериала для телевидения
- Впервые с 1986 года полнометражный мультфильм о пони получил широкий прокат
- «My Little Pony в кино» - это первый полнометражный мультфильм о пони, не относящийся к серии «Девочки из Эквестрии»
- Режиссёр Джейсон Тиссен работал также и над прошлыми экранизациями «My Little Pony в кино», включая мультсериал
Шестерка любимых героев – Эпплджек, Сумеречная Искорка, Флаттершай, Пинки Пай, Рарити и Радуга Дэш – теперь на большом экране! Король Шторм хочет лишить пони магии и захватывает Кантерлот. Под угрозой будущее всей Эквестрии! Чтобы остановить злодея, пони покидают родные края и отправляются в путешествие, полное чудес и опасностей. Им предстоит покорить волшебные горы, погрузиться в подводные миры и даже оказаться на летучем пиратском корабле!
К сожалению, не всегда этот вопрос зависит только от кинотеатра.
Зато 26 октября в вашем городе выходит семейная анимация "Мы-монстры" в 3D!