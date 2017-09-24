My Little Pony в кино, 2017

«My Little Pony в кино» является полнометражным мультфильмом, в основе которого лежит один из самых знаменитых мультсериалов современности. Режиссёром стал Джейсон Тиссен, который работал ранее и над прочими проектами вселенной пони. Свои голоса героям подарят: Зои Салдана («Стражи Галактики», «Стартрек»), Эмили Блант («Девушка в поезде», «Петля времени»), Кристин Ченоуэт («Феи», «Рио 2»), Лив Шрайбер («Ураган», «Кейт и Лео»), Майкл Пенья («Человек-муравей», «Война против всех») и другие.

Зрителей фильма «My Little Pony в кино» ждёт встреча с любимыми героинями из Эквестрии: Твайлайт Спаркл, Пинки Пай, Эпплджек, Рарити, Флаттершай и Рэйнбоу Дэш! Над родным городом Понивиллем нависла новая угроза, и отважным пони предстоит нелёгкое путешествие в совершенно другую страну. Но магия дружбы всегда поможет выйти из любой, даже самой безвыходной ситуации, и милые поняши в очередной раз должны будут спасти мир!