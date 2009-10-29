«Пила 6»: Рецензия Киноафиши

Кевин Гройтерт, режиссер шестой «Пилы», до этого монтировал все предыдущие пять частей. Его предшественник Дэвид Хэкл, поставивший пятую «Пилу» и сейчас начинающий снимать седьмую, был главным художником на съемках второй, третьей и четвертой серий. Патрик Мелтон и Маркус Данстен, написавшие сценарий «Пилы-6», придумали прежде четвертую, пятую, а теперь уже и запущенную в производство седьмую часть. Таким образом, можно сказать, что киносага о Головоломщике (в английском Jigsaw обыграны оба значения: «ножовка» и «пазл») и продолжателях его пламенного дела превратилась в безотходное производство, где одни и те же люди периодически меняются ролями, а равно и в кузницу кадров. Кадр по имени Кевин Гройтерт до шестой «Пилы» снимал лишь короткометражки, попутно придумывая сценарии к короткометражкам знакомых. Судя по всему, многолетний пиломонтаж радикально изменил его личность: если до 2004 года, то есть до выхода первой «Пилы», – и даже еще в 2004 году – Гройтерт сочинял маленькие комедии и музыкальные фильмы, то после 2004-го будущий режиссер Saw VI принялся и сам пилить территорию ужасов. Правда, комедийные задатки не пропали даром: на шестой серии хоррор-сага начала стремительно превращаться в ситком.

При всей своей откровенной вторичности и бесталанности, части со второй по пятую не были смешными: скорее уж, путем изощренного юного натурализма они вызывали опасные вибрации в различных отделах желудочно-кишечного тракта. Шестая серия, вопреки, видимо, желанию режиссера, перенасыщена откровенно комическими сценами. Особенно Кевин Гройтерт преуспел в прологе, где двое персонажей мастеровито и в чаплиновском темпе отрезают от себя увесистые куски плоти: такое ощущение, будто Иван Пырьев снимал комедию про социалистическое соревнование советских мясников. Немногим менее задорна и сцена на «карусели», где герои то по очереди, то наперебой уверяют, что именно им нужно сохранить жизнь, на ходу придумывая больных родителей, маленьких детей и хроническую беременность. Но даже во флешбэках, дающих ненадолго передохнуть знатным североамериканским мясорубам, концептуальные диалоги (оканчивающиеся диагностическими возгласами вроде «Вы меня убили!») производят весьма сатирический эффект.

Впрочем, сценаристы Мелтон и Данстен, порядком подуставшие от непрерывной обработки пиломатериалов, тоже внесли неоценимую лепту в общее дело. Теперь людей похищают уже целыми страховыми компаниями, причем в похищениях и дальнейших хеппенингах участвуют родственники и друзья покойного Головоломщика, периодически вгоняющие и друг другу в мозг что-нибудь остренькое. Кроме того, кое-какие демонтированные от уха до уха персонажи предыдущих серий неожиданно воскресают, а те, что не воскресают, являются в виде призраков (помнится, предшествующие части цикла ни в чем мистическом замечены не были). Наконец, необычайно расширился список прегрешений, за которые можно стать объектом тотальной деконструкции: например, один из героев подвергается процедурам за… курение, приведшее к гипертонии. Впрочем, здесь авторы фильма следуют рекомендациям врачей прошлого, каковые лечили пациентов, тем более – с повышенным давлением, в основном посредством кровопусканий. Правда, следует признать, что старинная терапия выпускала больным несколько меньше крови и вдобавок не прибегала для этой цели к мышеловкам, тесакам и колючей проволоке. С другой стороны, подобное богатство художественного арсенала весьма способствует динамичному развитию бренда: в титрах уже указывается электронный адрес фан-клуба сериала. Не за горами то время, когда на основе «Пилы» будут устраиваться ролевые игры – такие же, как по мотивам «Властелина Колец». Молодым людям обоего пола даже не придется ехать в лес: достаточно будет найти лишь уютный подвал с охотничьими капканами и слесарными инструментами, где можно спокойно предаться радостям взаимной липосакции, лимфодренажа, общей подтяжки кожи и, разумеется, глубокого пилинга.

Vlad Dracula