«Падение Луны»: Рецензия Киноафиши

Технологии шагнули далеко вперед, так что человечество продолжает бороздить звездные просторы. NASA в 2011 году запускает «Аполлон 11», но некоторые неисправности шаттла приходится отлаживать прямо в открытом космосе. Астронавты сталкиваются с инопланетным существом, которое атакует «Аполлон». Выжить удается лишь двоим, один из астронавтов погибает.

Спустя несколько лет один из выживших космонавтов, Брайан Харпер (Патрик Уилсон), прозябает без денег, работы и славы. Его сын Сонни (Чарли Пламмер) — трудный подросток, вечно попадающий в передряги и не контактирующий с родителями. Приехав в планетарий, чтобы выступить перед подростками, Брайан сталкивается с Кей Си Хаусманом — ученым-любителем, который ищет способ связаться с NASA. По мнению сторонника теории полой Луны, спутник Земли неожиданно изменил орбиту. Хаусман считает, что через некоторое время Луна врежется в нашу планету.

Постепенно в этой истории появятся и другие персонажи. Обилие героев — то, к чему придется привыкать с первых минут знакомства с «Падением Луны». Насчет некоторых из них Эммерих явно не питает надежд; это отчетливо заметно по тому, как быстро персонажи исчезают из кадра (мини-спойлер — навсегда). Среди них: пришибленный товарищ тучного Хаусмана, похожий на наркомана; новый муж бывшей жены Брайана (возможно, самая короткая роль в фильмографии Майкла Пенья); горе-грабители, что вторгаются в кадр на финишной прямой.

Падение Луны

Ценность человеческой жизни, казалось бы, превыше всего. Особенно когда вокруг тебя мир катится по наклонной вниз. Человечество, узнав о приближающемся конце света, пустилось во все тяжкие мародерства, безответственности и экстремального выживания. С каждым новым витком Луна провоцирует на планете катаклизмы все большего радиуса поражения — от цунами, сметающих прибрежные города, до разломов земной коры, что трещит в разных частях планеты.

В 2022 году Роланд Эммерих подарил нам еще один фильм-катастрофу, в котором на планету опять что-то надвигается. Нет, это не обновленный ремейк «Не смотрите наверх» Адама МакКея. В отличие от едкой критики капиталистического общества, издевки над цинизмом политической системы и высмеивания всего и вся, Эммерих совершенно не способен сотворить из sci-fi комедию. Хотя отчасти пытается сделать именно это, разбавляя пафос световых лет неуместными гэгами.

Любые налеты серьезности, с горем пополам сконструированные Эммерихом (поклонником гигантомании и инопланетян), терпят бедствие, едва добираясь до этапа смысловой деконструкции. Кажется, что к середине съемочного процесса постановщик потерял интерес к проекту, и его доделывал кто-то другой. Вторая половина «Падения Луны» — это сползание фильма-катастрофы, с присущим подобному формату эпическим накалом и массой компьютерной графики, в сторону межличностной и семейной драмы.

Падение Луны

В момент, когда начинаются слезовыжимательные эпизоды в духе «Проксимы» Алис Винокур — космоопере, где Ева Грин собиралась лететь на Марс — историю стоило бы просто закончить. Вместо этого, зрители становятся свидетелями едва ли уместной драмы, в которую должны поверить по щелчку пальцев, несмотря на то что подобного развития событий ничто не предвещает (выглядит как холостой выстрел «чеховского ружья»).

Если упомянутый выше фильм «Не смотрите наверх» — сатира, то «Падение Луны» — неумелая пародия на sci-fi комедию. Пародия от режиссера, который, руководствуясь различными научно-фантастическими теориями, уже более 20 лет порывается уничтожить человечество на большом экране. Эммерих пытался прислать гонцов из других миров («Звездные врата»), дважды обращался за «помощью» к инопланетянам («День независимости» и «День независимости: Возрождение»), приглашал в мир людей гигантских монстров-кайдзю («Годзилла»), всех на планете замораживал («Послезавтра»), а также сжигал и топил («2012»). Вероятно, фантазия режиссера подходит к концу — в основе сюжета «Падения Луны» лежит реально существующая маргинальная теория о полой Луне и тайнах, что хранятся внутри этого космического объекта.

Падение Луны

Сложно выделить, что в новом проекте Эммериха может привлечь аудиторию. Разве что спецэффекты, сделанные с соответствующим фильму-катастрофе лоском и масштабом. Эпизоды, собственно, падения Луны завораживают (правда, длятся не так долго, как хотелось бы). Плюс довольно быстро понимаешь, что в этой глянцевой голливудской истории все будет по канонам. Поэтому не особенно ждешь, что кто-то из важных для сюжета героев погибнет и не вернется в сиквеле (да, как ни странно, в финале остается веский намек на продолжение).

Диалоги «Падения Луны» наполнены фальшью и театральностью. Никакой химии между главными героями нет. О том, куда они отправятся в следующей сцене, приходится только догадываться. Даже такие суровые персонажи, как представители государственных структур, будь то NASA или американская армия, бегут как крысы с корабля, почуяв первые признаки опасности. Это могло быть смешно, будь перед нами комедия, а не серьезный независимый sci-fi с заявкой стать вторым «Армагеддоном». Прости, Брюс, не могут повторить.