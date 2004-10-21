«Чужой против хищника»: Рецензия Киноафиши

Когда я услышал, что в Голливуде снимается фильм «Чужой против Хищника», меня посетило совершенно искреннее удивление: что могли не поделить между собою эти милые, симпатичные зверушки? Одни вот своих головастиков в людях откладывают, вторые с них, людей, кожу снимают – нормальное межпланетное разделение труда; и у каждого полным-полно работы: знаете ведь, сколько еще людей бегает по свету, не выносив в чреве ни одного зубасто-хвостатого малыша и не пройдя полный курс радикального космического пилинга?.. Вот ты, читатель, благоговейно внимающий в данный момент моим словам, – ты записался добровольцем? Что, ты не знаешь, каким таким добровольцем? О-о, придется, кажется, тебя немного просветить. Давным-давно сообщество обаятельных человеколюбивых субъектов, названных впоследствии Хищниками, облюбовало себе тихую планету под названием Земля для дружеских игрищ и забав. Каждый из этих субъектов должен был пройти через обряд инициации, заключавшийся в охоте. Охотились наши парни на своих… э-э… ну, скажем так, домашних животных, известных как Чужие. А чтобы особи этих животных были тучны, сильны и изобильны, Хищники выращивали людей, из которых и должны были вылупляться объекты охотничьего промысла. Попутно Хищники обучили людей культуре, искусству, строительству, короче, всему, до чего дошел скудный человеческий ум: можно сказать, это были настоящие прометеи. Взамен же из людей являлись добровольцы («избранные»), которые считали великой честью родить какую-нибудь славную рептилию и этим положить начало охоте. От Хищников (вернее, под их патронатом) пошли три цивилизации: египетская, ацтекская и камбоджийская, причем пошли они не откуда-нибудь, а из Антарктиды, которая, впрочем, была еще цветущей и вечнозеленой (как насчет Атлантиды, м-р Андерсон? Не оно?). Именно из этой галактической мистерии-буфф зародились календарный миф (охота происходит каждые сто лет) и обряд инициации как основа архаического ритуала. Как видим, режиссер и сценарист нашего чудесного опуса Пол У. С. Андерсон (не путать с Полом Томасом Андерсоном – автором «Сиднея», «Ночей в стиле буги» и «Магнолии») сотворил прямо на глазах целую антропогонию, то есть миф о происхождении человека. Фиговая, правда, антропогония вышла – путаная и бессмысленная, – но уж какая есть. С какой стати постановщик таких во всех отношениях запредельных опусов, как «Смертельная битва» и «Обитель зла», вдруг вообще пустился по ходу фильма в пространные (для такого жанра, конечно) рассуждения о природе цивилизации, не вполне ясно. Потому что за вычетом этих «исторических» вставок на экране брезжит, виднеется и вскоре уже бьет в глаза нестерпимый, неукротимый и безалаберный экшн, где только мелькают какие-то свиные рыла да слышатся то сдавленные, то оглушительные крики третьеразрядных актеров. Конечно, сама идея соединить «Чужого» с «Хищником», как и «Кошмар на улице Вязов», например, с «Пятницей, 13-м» («Фредди против Джейсона»), уже чудовищна по определению: с таким же и даже еще большим успехом можно поставить фильм «Троя против короля Артура» или «Терминатор против Гарфилда». «Чужой» Ридли Скотта, как и «Чужие» Джеймса Кэмерона, – камерный декадентский ужастик (я уж не говорю о почти экзистенциалистской третьей части Дэвида Финчера и гротесково-маньеристской четвертой серии Жан-Пьера Жёне), в то время как «Хищник» – довольно-таки банальный фантастический боевик, не лишенный некоторых визуальных изысков от Джона МакТирнана и Стивена Хопкинса, но совершенно погубленный тупейшими диалогами (спасибо братьям Томасам). Андерсон, новый голливудский сказочник, решил, видимо, создать из лоскутков разных картин этакого кино-Голема, искусственное существо алхимиков и каббалистов с 20th Century Fox, но создал явного кино-Франкенштейна, нежизнеспособного ни сном, ни духом, ни единым кадром. И в «Чужом», и даже в «Хищнике» главной фишкой был процесс постепенного проступания на экране смертоносных монстров, растягивавшийся в трепет, оторопь и нервный срыв. Полу У. С. Андерсону некогда – он спешит обрушить на зрителя всё сразу, впохыхах обрывает диалоги и сюжетные линии, заикающейся скороговоркой, переходящей в неопрятную отрыжку туго набитого спецэффектами боевика, проглатывает саспенс и в итоге вываливает на экран толпу невнятных уродцев, кромсающих друг друга и зрительское терпение за компанию. Из «Чужого» и «Хищника» бессовестно содраны целые эпизоды и куски сценарного текста: Андерсон даже не удосужился хоть как-то обыграть их – хотя бы в связи с тем, что снимается новый фильм, а не римейк. Кроме того, устройство антарктической ритуальной пирамиды почти полностью позаимствовано из знаменитого фильма «Куб», сцена отправки свиноматки Чужих на океанское дно точь-в-точь повторяет финальный эпизод одной из частей «Пятницы, 13-го», где Джейсона Вурхиза заточают на дне озера при помощи цепи и здоровенного камня, а прощание славянки… то есть, простите, афроамериканки с Хищниками – комбинирование финала «Хищника» (того, где герою вручили пистолет XVIII века) с концовкой «Близких контактов третьего рода» Стивена Спилберга. Единственной оригинальной творческой находкой м-ра Андерсона следует счесть пингвина, занявшего место знаменитой ридлискоттовской кошки, предвестившей появление монстров. Но что наш режиссер этим хотел сказать? Может быть, то, что неправы были авторы «Кавказской пленницы» и на самом деле никакие не медведи, а пингвины трутся о земную ось? Ну, там, чтобы Хищникам с Чужими встретиться пришлось, пока вертится Земля, и все такое… Правда, в любом случае мастер киношного столо- и землеверчения Пол Андерсон подозрительно напоминает персонажа короткого и едкого рассказа Аркадия Аверченко про бездарного писателя, который каждое свое творение завершал пошлым подхихикиванием «…и все завертелось». Vlad Dracula