«Охотники за привидениями: Леденящий ужас»: Рецензия Киноафиши

Герои предыдущей части мчатся на культовом автомобиле Экто по Нью-Йорку, стараясь прицелиться протонным ружьем в огромного дракона-призрака. Школьный учитель в исполнении Пола Радда находится за рулем и всячески старается зарекомендовать себя как отцовскую фигуру для двух подростков на заднем сиденье. В этой классической экшен-сцене есть чувство семьи, которая образуется на наших глазах, есть динамика. И это лучшее, что вы увидите в картине.

Из скрипучего дома в поле главные герои перебрались в большой город. Франшиза возвращается к корням, а вернее, к небоскребам, которые славились десятками привидений, ждущих своей поимки в специальную ловушку. Семья Шпенглеров поселяется в культовой пожарной части и обзаводится личными помощниками, совершенствующими хранилища призраков. От нехватки работы охотники и так не страдают, но силы зла не дремлют — и новый злодей готов устроить ледяной апокалипсис.

Кроме встречи с абсолютным злом, в картине происходит очень много всего. Фиби начинает общаться с призраком, ссорится с новоприобретенным отчимом, ее старший брат ест чипсы с Лизуном, древний артефакт подчиняет привидений, актеры из оригинальных фильмов разговаривают пасхалками, зефирные человечки косплеят миньонов, а еще появляются маги огня (нет, это не очередная экранизация «Легенды об Аанге»). «Леденящий ужас» действительно ужасает обилием сюжетных линий и персонажей. Он касается интригующей темы судьбы призраков, заточенных в хранилище охотников, задает вопросы о возможности доброй коммуникации с миром духов, но бросает эти яркие идеи на половине пути. Сценаристы отдают предпочтение тоннам фансервиса. На экране появляется не только старая гвардия охотников, но и множество других персонажей оригинальных частей. Вспомнить об их существовании, а скорее, даже узнать их после 40 лет с премьеры первого фильма, возможно, но только если пересмотреть старые картины и современные фото актеров прямо перед знакомством с новинкой.

Охотники за привидениями: Леденящий ужас

Создатели отчаянно пытаются не только включить как можно больше актеров прошлого, но и повторить самые знаменитые сцены. Это вредит пониманию целевой аудитории проекта: обновление истории было создано для привлечения новых фанатов, но ровесники главных героев вряд ли будут испытывать ностальгию по фильмам 80-х, занимающую львиную долю хронометража. Вредит это и раскрытию молодых персонажей. Фиби, движущая сила новых частей, тянет на себе как романтическую драму, так и семейную, но сценаристы прописывают их столь грубо, что они трещат под грузом остальных какофонических событий.

Охотники за привидениями: Леденящий ужас

Дизайны персонажей и спецэффекты выглядят дешево для современного блокбастера с таким количеством звезд. Юмор в картине может вызвать лишь пару одобрительных смешков, что совсем не вяжется с жанром «Охотников», которые в первую очередь все же были комедией. Добавив парочку крепких острот и убрав избыток фансервиса со второстепенными персонажами, из «Леденящего ужаса» могла бы получиться семейная картина в духе «Ночи в музее». На деле же новинка недотягивает даже до уровня фэнтези нулевых. Каким-то франшизам лучше и правда заточить себя во льду, нежели пытаться из него вырваться.