«Все страхи Бо»: Рецензия Киноафиши

Американский режиссер Ари Астер – самый оригинальный и экстравагантный хоррормейкер нашего времени, оба фильма ужасов которого – «Реинкарнация» и «Солнцестояние» – сразу же стали хитами. Первый рассказывает о наследовании внутренних демонов, а второй – о радикальном способе освобождения от токсичных отношений. Новая работа мастера ужасов – «Все страхи Бо» – снова выпущена в коллаборации с главной инди-студией США – А24, которая у многих ассоциируется именно с первыми работами Астера. Однако последний фильм режиссера – это вовсе не его классический постхоррор с шокирующими телесными сценами. «Все страхи Бо» – гротескная поэма о долгом путешествии к себе сквозь многочисленные препятствия в виде фобий и психологических травм.

За основу для «Всех страхов Бо» режиссер, очевидно, берет «Одиссею», но классическое произведение в его кино приобретает черты сюра и все больше углубляется в психоанализ. Сложно определить жанр нового фильма Астера. «Все страхи Бо» – одновременно и жесткая сатира на зависимость от нарциссической матери, в которой прослеживаются явные фрейдистские мотивы, и крышесносная драма о жизни человека с тревожным типом личности, и просто самое неуютное и необъяснимое кино последних лет, которое вы только можете себе представить. Назвать картину хоррором тоже нельзя. Все отталкивающее и отвратительное в ней, будь то нелепые смерти или фаллический символизм, лишь отражает внутреннее состояние героя, да и часто вызывает нервный смех своим абсурдом. «Все страхи Бо» ближе к черной комедии с элементами хоррора, которая проходится по mommy issues – психологическим проблемам, связанным с тяжелыми отношениями с матерью.

Все страхи Бо

В центре сюжета – печальная история одинокого сорокалетнего мужчины Бо Вассермана, которого играет Хоакин Феникс. Главного героя пугает все на свете: выход на улицу (он живет не в самом благополучном районе), соседи по этажу, звонок матери, глоток ополаскивателя для рта, который, по его мнению, может вызвать рак, и сексуальные отношения с женщинами. Мужчина, страдающий тревожным расстройством, постоянно находится на связи с психотерапевтом и делится с ним своими страхами. Однако сессии и назначение новых антидепрессантов ни к чему не приводят – Бо абсолютно выбивает из колеи подготовка к предстоящей поездке к матери. Отношения с ней у него крайней сложные – женщина считает, что сын уделяет ей недостаточно внимания и намеренно вызывает у него чувство вины. Герой понимает, что его психологическая зависимость от матери ненормальна, она же – причина всех его неудач. Мужчина пытается освободиться от тотального контроля, подсознательно попадая в нелепые ситуации, чтобы опоздать на рейс и отложить визит на какое-то время. Но Бо все равно придется отправиться в безумное путешествие, чтобы попрощаться с матерью, которая погибла, пока он решал свои проблемы. Конечно же, как подобает истинному нарциссу, женщина завещала похоронить себя только в присутствии сына, чтобы у того не было варианта не приезжать.

Все страхи Бо

В жизни Бо все постоянно идет наперекосяк, вот и путешествие домой превращается в настоящую одиссею. По пути на похороны герой сталкивается со множеством трудностей – переживает автокатастрофу, восстанавливается после полученных травм в доме семьи, которая так и не отпустила погибшего сына, а затем и вовсе оказывается в сказочном лесу в обществе бродячих артистов из «Театра сирот». С этого момента картина все больше походит не только на миф о герое, который должен пройти свой жизненный путь, а на сюрреалистическую «Божественную комедию».

Все страхи Бо

Периодически «Все страхи Бо» напоминают медленный спуск в ад, в котором героя бесконечно возвращают в травмирующие моменты из его детства, откуда мы все родом. Мужчина заново проживает мимолетную подростковую влюбленность – первую и последнюю в его жизни. Герой вспоминает клятву, данную матери во время первого разговора о сексе: ему нельзя вести половую жизнь, ведь его отец умер в процессе зачатия Бо. Не раз мужчина оказывается и в том вечере, когда мама насильно тащила его в ванную, хотя он панически боялся воды. Детство Бо было наполнено страхами. Большинство из них взрастила в нем авторитарная мать, чтобы сделать сына эмоционально зависимым от нее. Жизнь сорокалетнего Бо практически ничем не отличается от его детства, в котором он как будто застрял. Любые попытки сына наконец стать независимым мать воспринимает как предательство. Даже после своей смерти она приходит к нему в кошмарах.

Все страхи Бо

«Все страхи Бо» многие критики называют самым безумным фильмом последних лет. Но на самом деле новая работа Астера – сеанс авторской психотерапии, во время которой зрителя погружают в трехчасовое странствие по подсознанию Бо. Долгий путь к финальному откровению напоминает одну большую галлюцинацию с тревожными образами и дикими ситуациями, отражающими травмирующий опыт героя.

Все страхи Бо

«Все страхи Бо» – уникальное творение, в котором воедино слились обыденный ужас, абсурдистский бред, психоаналитический разбор манипуляций властной матери, отсылки к «Реинкарнации», древнегреческие и библейские аллегории и дивной красоты анимационный спектакль про долгий путь домой. Не все осилят это кино, перегруженное смелыми и шокирующими метафорами, но творческий союз Хоакина Феникса и Ари Астера – это настоящее искусство, которое стоит увидеть.