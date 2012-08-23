Параллельные миры, 2012

Однажды, несколько тысяч лет тому назад две планеты притянулись друг к другу. Там правили мир и гармония. Но стоило верхнему миру обрести уверенность и власть, как война разразилась между ними. Казалось, ничто не может примерить параллельные миры. Она - дочь президента верхнего мира. Эта хрупкая девушка с сильным характером и не подозревала, что душа ее способна любить. Он - ее половина. Их встреча была предопределена свыше, их судьбы переплелись воедино. Сможет ли Он, вопреки всем законам физики, спасти возлюбленную, а заодно и решить судьбу миров?