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Параллельные миры Параллельные миры
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Upside Down

Параллельные миры, 2012

2012 / Канада / Франция
7.2 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда-то две планеты оказались притянутыми друг к другу. Обе населены людьми и имеют собственное гравитационное поле. Но одна из них процветает и богатеет, а другая является ее донором. Корпорация первой выкачивает ресурсы, взамен предлагая жителям второй электроэнергию по невозможной для них цене. Перемещение жителей между планетами строго регламентировано и контролируется властью.

  • Эпизод, в котором Адам переворачивается, снимался в комнате, закрепленной в гигантском колесе. Она действительно переворачивается вместе со всем содержимым.
  • На идею фильма режиссера вдохновил его сон.
  • Исполнитель песни, звучащей в финальных титрах, неизвестен. Данные о композиции не указаны в фильме, а создатели не пожелали раскрыть тайну.
  • Для сцен с нулевым этажом художник-постановщик и его команда построили две локации бок о бок, чтобы можно было снимать обе сразу.
  • Цвета, преобладающие на верхней планете, более теплые. На нижней большинство оттенков холоднее.
  • Хуан Соланас, режиссер киноленты, появляется в ней в образе сотрудника, который везет тележку через офис корпорации.
  • Фраза полицейского после разговора с женщиной – прямая отсылка к фильму «Китайский квартал», где такая же реплика произносится в финале.

Однажды, несколько тысяч лет тому назад две планеты притянулись друг к другу. Там правили мир и гармония. Но стоило верхнему миру обрести уверенность и власть, как война разразилась между ними. Казалось, ничто не может примерить параллельные миры. Она - дочь президента верхнего мира. Эта хрупкая девушка с сильным характером и не подозревала, что душа ее способна любить. Он - ее половина. Их встреча была предопределена свыше, их судьбы переплелись воедино. Сможет ли Он, вопреки всем законам физики, спасти возлюбленную, а заодно и решить судьбу миров?

7.2 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 23 августа 2012
Премьера в мире 23 августа 2012
Возраст 16+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Хуан Соланас
В ролях
Кирстен Данст
Кирстен Данст
Джим Стерджесс
Джим Стерджесс
Джэйн Хейтмейер
Ларри Дэй
Хайди Хоукинс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Параллельные миры 7 постеров
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Параллельные миры

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Наша рецензия
Аргентинец Хуан Диего Соланас принадлежит к числу новаторов-визионеров, постоянно реформирующих пространство в поисках нового киноязыка и нового способа перетворения реальности. Подобное новаторство, в его наиболее радикальных формах, – в основном, естественно, удел короткометражек: вспомним «Следующий этаж» (Next Floor; 2008) канадца Дени Вильнёва, «Завтра будет вчера» (Demain la veille; 2006) французов Жюльена Лека и Сильвена Пьута или анимационно-игровой…
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