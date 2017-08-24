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Киноафиша Рецензии «Реальная белка 2»: Рецензия Киноафиши

«Реальная белка 2»: Рецензия Киноафиши

24 августа 2017 00:00
«Реальная белка 2»: Рецензия Киноафиши
Грызуны против правительства

После того как найденный белкой Злюком магазин с орехами разорился, для всех грызунов, обитающих в близлежащем парке, настала сладкая жизнь, они в буквальном смысле купаются в еде. К мнению его серьёзной и организованной подруги Энди мало кто прислушивается, и животные начинают забывать каково это — добывать себе пропитание Но случается новая беда, и на сей раз она значительно масштабнее, чем сгоревший дуб в первой части. Магазин взрывается, а в это же время мэр города решает построить на месте парка природного парк развлечений. Животные пытаются противостоять людям и машинам и даже отбивают первую атаку, но силы неравны, и потому Злюк и его друзья придумывают новый план по защите своей территории.

Кадр из мультфильма «Реальная белка 2»
Кадр из мультфильма «Реальная белка 2»

Сюжет сиквела продолжает историю первого мультфильма, вышедшего в 2013 году. Там главный герой Злюк был ещё одиночкой с единственным другом — крысой Бадди, изгнанным из парка. Он и нашёл магазин, спас своих друзей от голода, да ещё и раскрыл коварные планы енота, а заодно помешал ворам залезть в банк. Однако даже те, кто не успел посмотреть оригинал, могут без опаски начинать сразу со второй части, связь хоть и прямая, но не обязательная, персонажи раскрываются очень быстро, да и нет в них какой-то особенной глубины, которую следует знать заранее.

Кадр из мультфильма «Реальная белка 2»
Кадр из мультфильма «Реальная белка 2»

Первая «Реальная белка» стала одним из самых дорогих в производстве на тот момент мультфильмов. Однако особого фурора не произвела. Персонажи очень сильно напоминали приглашённых звёзд из других мультфильмов. Молчаливый и улыбчивый крысёнок Бадди будто пришёл из «Рататуя» (хотя тут спорный момент, ведь впервые его образ появился ещё в короткометражке Питера Лепениотиса «Угрюмая белка» 2005 года), злобная птица явно отсылала к Angry Birds, сам сюжет — к «Лесной братве», а музыкальная тема пародирует «Джеймса Бонда». Во второй части новые персонажи, кстати, тоже будут очень напоминать героев других мультфильмов. Но главное, что мультфильм как-то затерялся между разными аудиториями, показав юмор и отношения персонажей слишком резкими для детей и слишком простыми для взрослых.

Кадр из мультфильма «Реальная белка 2»
Кадр из мультфильма «Реальная белка 2»

«Реальная белка 2» во многом продолжает эту идею, но выглядит значительно проще. Видимо новый режиссёр решил всё-таки больше заинтересовать детей, чем взрослых. Политическая подоплёка с продажным мэром и наспех построенным парком идёт сугубо фоном. В основном, герои просто комично воюют за свой парк, и тут полный набор довольно типичных и смешных шуток: хомяки в роли десанта, мопс как боеголовка, белые мышки-каратисты (в оригинале их руководителя озвучивает Джеки Чан) и крот, чувства которого оскорбляет игра «ударь крота». И тут же автор добавляет мотивации в виде дружбы и рассказывает трогательную историю знакомства Злюка и Бадди ещё в самом детстве. В общем, полный набор детских тем и идей. Ощущение портит только обилие шуток про отрыжку и собачью слюну да некоторые намёки на сексуальность в общении двух собак.

Кадр из мультфильма «Реальная белка 2»
Кадр из мультфильма «Реальная белка 2»

Зато нарочитая пародийность некоторых моментов порадует даже тех, кто скептически настроен к подобным мультфильмам. Если кто-то неоднократно кричит «мы все умрём» — это не одна и та же шутка, повторяемая для усиления эффекта, это подготовка к неплохой разрядке. А уж любовь стереотипных мультипликационных персонажей к пению тут обыгрывается как нельзя лучше. В целом же всё смотрится примерно так же, как и в первой части: грызуны милые, пушистые и очень живые, при этом нередко нарочито неестественного цвета, а люди прорисованы достаточно грубо, тем самым показана их вторичность в сюжете. Юмор появляется и выстреливает внезапно, а философия остаётся на необходимом детском уровне.

Алексей Хромов

В российском прокате с 24 августа 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Реальная белка 2»

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