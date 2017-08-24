«Реальная белка 2»: Рецензия Киноафиши

Грызуны против правительства

После того как найденный белкой Злюком магазин с орехами разорился, для всех грызунов, обитающих в близлежащем парке, настала сладкая жизнь, они в буквальном смысле купаются в еде. К мнению его серьёзной и организованной подруги Энди мало кто прислушивается, и животные начинают забывать каково это — добывать себе пропитание Но случается новая беда, и на сей раз она значительно масштабнее, чем сгоревший дуб в первой части. Магазин взрывается, а в это же время мэр города решает построить на месте парка природного парк развлечений. Животные пытаются противостоять людям и машинам и даже отбивают первую атаку, но силы неравны, и потому Злюк и его друзья придумывают новый план по защите своей территории.

Кадр из мультфильма «Реальная белка 2»

Сюжет сиквела продолжает историю первого мультфильма, вышедшего в 2013 году. Там главный герой Злюк был ещё одиночкой с единственным другом — крысой Бадди, изгнанным из парка. Он и нашёл магазин, спас своих друзей от голода, да ещё и раскрыл коварные планы енота, а заодно помешал ворам залезть в банк. Однако даже те, кто не успел посмотреть оригинал, могут без опаски начинать сразу со второй части, связь хоть и прямая, но не обязательная, персонажи раскрываются очень быстро, да и нет в них какой-то особенной глубины, которую следует знать заранее.

Кадр из мультфильма «Реальная белка 2»

Первая «Реальная белка» стала одним из самых дорогих в производстве на тот момент мультфильмов. Однако особого фурора не произвела. Персонажи очень сильно напоминали приглашённых звёзд из других мультфильмов. Молчаливый и улыбчивый крысёнок Бадди будто пришёл из «Рататуя» (хотя тут спорный момент, ведь впервые его образ появился ещё в короткометражке Питера Лепениотиса «Угрюмая белка» 2005 года), злобная птица явно отсылала к Angry Birds, сам сюжет — к «Лесной братве», а музыкальная тема пародирует «Джеймса Бонда». Во второй части новые персонажи, кстати, тоже будут очень напоминать героев других мультфильмов. Но главное, что мультфильм как-то затерялся между разными аудиториями, показав юмор и отношения персонажей слишком резкими для детей и слишком простыми для взрослых.

Кадр из мультфильма «Реальная белка 2»

«Реальная белка 2» во многом продолжает эту идею, но выглядит значительно проще. Видимо новый режиссёр решил всё-таки больше заинтересовать детей, чем взрослых. Политическая подоплёка с продажным мэром и наспех построенным парком идёт сугубо фоном. В основном, герои просто комично воюют за свой парк, и тут полный набор довольно типичных и смешных шуток: хомяки в роли десанта, мопс как боеголовка, белые мышки-каратисты (в оригинале их руководителя озвучивает Джеки Чан) и крот, чувства которого оскорбляет игра «ударь крота». И тут же автор добавляет мотивации в виде дружбы и рассказывает трогательную историю знакомства Злюка и Бадди ещё в самом детстве. В общем, полный набор детских тем и идей. Ощущение портит только обилие шуток про отрыжку и собачью слюну да некоторые намёки на сексуальность в общении двух собак.

Кадр из мультфильма «Реальная белка 2»

Зато нарочитая пародийность некоторых моментов порадует даже тех, кто скептически настроен к подобным мультфильмам. Если кто-то неоднократно кричит «мы все умрём» — это не одна и та же шутка, повторяемая для усиления эффекта, это подготовка к неплохой разрядке. А уж любовь стереотипных мультипликационных персонажей к пению тут обыгрывается как нельзя лучше. В целом же всё смотрится примерно так же, как и в первой части: грызуны милые, пушистые и очень живые, при этом нередко нарочито неестественного цвета, а люди прорисованы достаточно грубо, тем самым показана их вторичность в сюжете. Юмор появляется и выстреливает внезапно, а философия остаётся на необходимом детском уровне.

Алексей Хромов

В российском прокате с 24 августа 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Реальная белка 2»