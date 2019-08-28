«Пункт назначения: Смайл»: Рецензия Киноафиши

Застенчивая девушка по имени Бёрд получает в подарок от коллеги старый фотоаппарат Polaroid. Вскоре выясняется, что каждого, кого сфотографируют на эту камеру, вскоре убьёт призрак, приходящий прямо на фото. Бёрд делает групповой снимок с друзьями, и теперь они все в опасности. Чтобы выжить, им придётся разгадать зловещую тайну фотоаппарата.

Уже от одного описания сюжета веет восьмидесятыми и эпохой расцвета слэшеров о маньяках и сверхъестественных существах, которые охотятся на подростков. И поклонники жанра увидят в картине ровно то, чего ожидают. Здесь даже есть традиционное вступление про смерть пары героев, которые никак не влияют на сюжет: чем не ностальгия по «Пятнице, 13-е» и прочей классике? Вот только есть со «Смайлом» одна беда — несвоевременность этого фильма. Эпоха слэшеров закончилась в начале девяностых, перезапустилась в ироничном виде с выходом «Крика», а к сегодняшнему дню уже заканчивается даже мода на ностальгию по жанру и стилизациям.

При этом авторы фильма с искренним упрямством даже не пытаются сделать что-то новое или как-либо разбавить сюжет. Он написан по самому простому классическому сценарному шаблону старых ужастиков. Главная героиня, пережившая травму — есть. Лучшая подруга — есть. Парень, который теряет возлюбленную и на всех злится — есть. Шериф, который знает больше, чем говорит — есть. Жуткая старуха, рассказывающая историю — и та есть. Поэтому для знатоков хоррора сюрпризов в «Смайле» будет маловато, а вот чувства «где-то я это уже видел» — очень много. Например, сцена, где одного из героев запирают в камере, а его друзья пытаются доказать шерифу существование чудовища, вызовет полное ощущение дежавю у всех, кто уже посмотрел «Страшные истории для рассказа в темноте». Разве что там была книга, а не фотоаппарат.

Концовка тоже вряд ли сильно удивит. Есть небольшая попытка запутать и сделать кое-какой твист, но это скорее тоже только для галочки — поворот мало влияет на сюжет и восприятие героев.

«Пункт назначения: Смайл»

Но, как это ни удивительно, «Пункт назначения: Смайл» при всём этом остаётся неплохим ужастиком. В нём есть очень интересные визуальные решения, вроде классических движений тени за спиной или необычных ракурсов камеры. Они не только прячут очень скромный бюджет, но и действительно позволяют порадоваться картинке. К тому же на удивление неплохо играют актёры. Во второстепенном составе сомневаться не приходится: роль шерифа досталась Митчу Пиледжи — Скиннеру из «Секретных материалов», а также ненадолго мелькнула любимица Дэвида Линча Грейс Забриски.

А вот молодёжь в подобных картинах часто играет очень слабо. Но «Смайл» — не та история. Авторы набрали не самых известных, но уже опытных сериальных актёров во главе с Кэтрин Прескотт из «Молокососов», а потому с большей частью динамичных и эмоциональных сцен они справляются неплохо. Подводят только спецэффекты.

Очень уж сильно чувствуется, что фильм немного опоздал. Его сняли ещё в 2017 году, но из-за скандала вокруг Харви Вайнштейна и последующего банкротства компании на большие экраны он попал значительно позже. Возможно, если бы картина захватила самое начало, а не финал ностальгии по слэшерам, было бы чуть интереснее.

Единственное, что откровенно лишнее — упоминание франшизы «Пункт назначения» в российской версии заголовка. Кроме смертей некоторых героев, между этими фильмами нет ничего общего, и название задаёт неверные ожидания. «Смайл» не ставит своей целью заинтриговать зрителя способом смерти героев. Всё больше завязано на экшене и самой тайне появления фотоаппарата. Лучше бы уж подошло упоминание «Пятницы, 13-е» или «Хэллоуина».

Алексей Хромов