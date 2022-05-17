«Будь моими глазами»: Рецензия Киноафиши

Голос за кадром восторженно рапортует о мастерстве, с которым лыжница проходит опасный поворот. Вместо снежной трассы, камера показывает обычную лестницу, по которой неестественно медленно спускается главная героиня. Софи (Скайлер Девенпорт) тоже была завсегдатаем спортивных сводок, пока ее карьеру не прервал трагичный инцидент, после которого девушка осталась незрячей. Зритель застает ее ровно в тот момент, когда она пытается под шум телевизора выскользнуть из дома. Несмотря на пережитое, стремления к независимости у Софи не убавилось. Поэтому она нанимается сиделкой для кота по объявлению незнакомки из интернета. И поэтому же она раздраженно отбивается от матери, которая если уж не сядет с дочерью в такси, то хотя бы попытается снабдить приложением-помощником для слепых.

Впрочем, Софи все же придется воспользоваться треклятым приложением. Первый раз — когда она выйдет на крыльцо своего временного пристанища и случайно захлопнет дверь. С удивлением для себя она обнаружит, что хладнокровная и по-военному собранная волонтерка по ту сторону смартфона не так уж и раздражает, да и вообще вызывает доверие. Настолько, что ей буквально можно доверить свою жизнь. Второй раз свою новую подругу Софи побеспокоит, когда в дом ворвутся грабители.

Будь моими глазами

До нашего проката инди-триллер Рэндолла Окиты добрался только этой весной, но его фестивальная премьера состоялась еще в прошлом году. Говоря об увиденном, зарубежные критики как один кивают на родство с картиной «Дождись темноты» (1967) Теренса Янга. На поверхностном уровне к параллели не придраться: оба фильма рассказывают о том, как незрячей девушке пришлось (почти) в одиночку пережить вторжение на (почти) свою территорию. Но на этом сходство заканчивается, и героиня Скайлер Девенпорт куда сложнее, чем персонаж Одри Хепберн. «Будь моими глазами» — это больше, чем перерождение известного сюжета с поправкой на новый век и технологический скачок. Ко всему прочему, это еще и смелая перекройка стереотипизированного образа человека с особыми потребностями.

За то время, что существует кинематограф, зритель привык к, по сути, ограниченному эмоциональному спектру людей, в ходе сюжета оставшихся с ограниченными возможностями здоровья. Особенно скудно прописаны отрицательные черты таких героев. Они, конечно, могут быть по понятным причинам замкнутыми и раздражительными, но не слишком долго. Что до мелких страстей, вроде жадности, то от них такие персонажи будто защищены непробиваемым ореолом безгрешности. Об откровенно бездушной расчетливости или заведомо злом умысле и говорить не приходится (если только это не сугубо жанровые украшательства). Но героиня Скайлер Девенпорт совсем из другого теста.

Сценаристы Адам Йорк и Томми Гушу беспощадно разделываются со стереотипом о чистейшем благородстве людей с инвалидностью. Несмотря на пунктирную траекторию симпатичного антагониста, противостоящего преступным элементам, Софи порой откровенно сложно сочувствовать. И дело не только в ее резких ответах сердобольной матери. Кроме этого, Софи вывела для себя несколько жизненных правил, которые могут смутить немало зрителей. Например, в ее картине мира то, что уже было кем-то украдено до тебя, украденным считаться не будет, а богатые от небольшого оброка не обеднеют. Искаженные робингудские замашки позволяют ей выложить на маркетплейс пару бутылок вина из чужой коллекции — считайте это чаевыми за сытого кота. И хоть вторгшиеся в дом грабители даже не пытаются бороться за вашу симпатию, вопросов к Софи от этого меньше не становится.

Будь моими глазами

Еще один весомый повод посмотреть «Будь моими глазами» — это подбор актеров. Точнее, исполнителя главной роли. На роль Софи изначально рассматривали только незрячих и слабовидящих, и для кастинга понадобилось почти четыре года. В 2012 году Скайлер Девенпорт перенесли* инсульт, последствием которого стало серьезное нарушение зрения. С медицинской позиции между состоянием Скайлер и Софи большая разница, и воспринимают мир они по-разному. Если Софи различает свет, то Скайлер «все время кажется, что у всех по 20 голов». Тем не менее опыт Скайлер стал тем компонентом, который делает Софи абсолютно правдоподобным персонажем. К тому же это тот кейс, который явно указывает на необходимость пересмотра студийных алгоритмов. До этого имя Скайлер чаще всего можно было увидеть в титрах к мультфильмам и компьютерным играм, но, как выяснилось, в тандеме с заинтересованным режиссером такие актеры могут играть не только голосом.

Чего фильму не хватило, так это нестандартного подхода к остальным элементам истории. Несмотря на многогранную главную героиню, компактный хронометраж и камерность, сценаристам не удалось укрепить этот костяк настоящим саспенсом. Ближе к финалу в сюжете проступает вредная для триллера репетативность, из-за которой неизбежно падает напряжение, а финал кого-то может и вовсе разозлить. В сухом остатке: это любопытная вариация предсказуемого сюжета со своими козырями, но «Будь моими глазами» не предлагает ничего радикально нового для жанра.

*Скайлер идентифицирует себя как небинарную персону