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Постер фильма 65
5.8
65 - Трейлер
Киноафиша Фильмы 65
5.8

65

, 2023
65
Канада, США / приключения, драма, фантастика / 18+
Трейлеры
Постер фильма 65
5.8
65 - Трейлер
65  Трейлер

О фильме

После катастрофы на неизвестной планете пилот Миллс быстро обнаруживает, что на самом деле он застрял на Земле… 65 миллионов лет назад. Теперь, имея только один шанс на спасение, Миллс и последняя выжившая Коа должны пробраться через неизвестную местность, кишащую опасными существами.

В ролях

Адам Драйвер
Адам Драйвер
Миллс
Ариана Гринблатт
Ариана Гринблатт
Koa
Хлоя Коулмэн
Хлоя Коулмэн
Nevine
Ника Кинг
Ника Кинг
Мама Невин
Брайан Даре
Брайан Даре
Zoic Ship
Режиссер Скотт Бек, Брайан Вудс
Сценарист Скотт Бек, Брайан Вудс, Сэм Рэйми
Композитор Крис Бэйкон, Дэнни Элфман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада / США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 7 апреля 2023
Премьера в мире 2 марта 2023
Дата выхода
9 марта 2023 Австралия M
9 марта 2023 Австрия
9 марта 2023 Азербайджан 16+
9 марта 2023 Аргентина
8 марта 2023 Бельгия 14
17 марта 2023 Болгария C+
9 марта 2023 Боливия
9 марта 2023 Бразилия 12
10 марта 2023 Великобритания 12A
16 марта 2023 Венгрия 16
9 марта 2023 Венесуэла
10 марта 2023 Вьетнам
9 марта 2023 Германия 16
9 марта 2023 Гонконг IIA
16 марта 2023 Греция K12
17 марта 2023 Грузия R
16 марта 2023 Израиль 12
12 апреля 2023 Индонезия
10 марта 2023 Ирландия 12A
17 марта 2023 Исландия Unrated
24 марта 2023 Испания 12
27 апреля 2023 Италия T
9 марта 2023 Казахстан 16+
31 марта 2023 Китай
9 марта 2023 Колумбия
16 марта 2023 Кыргызстан 16+
10 марта 2023 Латвия N12
2 марта 2023 Ливан
10 марта 2023 Литва
9 марта 2023 Макао B
9 марта 2023 Малайзия P13
9 марта 2023 Мексика B
16 марта 2023 Нидерланды 14
9 марта 2023 Новая Зеландия M
31 марта 2023 Норвегия 12
2 марта 2023 ОАЭ 18TC
9 марта 2023 Парагвай
9 марта 2023 Перу
14 апреля 2023 Польша 16
9 марта 2023 Португалия M/12
9 марта 2023 Пуэрто-Рико PG-13
17 марта 2023 Румыния AP12
10 марта 2023 США PG-13
16 марта 2023 Сербия
9 марта 2023 Сингапур PG13
16 марта 2023 Словакия 12
16 марта 2023 Таиланд
31 марта 2023 Тайвань 6+
10 марта 2023 Турция 16+
16 марта 2023 Узбекистан
16 марта 2023 Украина
9 марта 2023 Уругвай
8 марта 2023 Филиппины
17 марта 2023 Финляндия Tulossa
15 марта 2023 Франция TP
16 марта 2023 Хорватия 12
16 марта 2023 Черногория
16 марта 2023 Чехия 12+
9 марта 2023 Чили
17 марта 2023 Швеция 11
9 марта 2023 Эквадор
31 марта 2023 Эстония
14 апреля 2023 ЮАР
20 апреля 2023 Южная Корея 12
26 мая 2023 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $45 000 000
Сборы в мире $60 730 568
Производство Beck Woods, Bron Creative, Columbia Pictures
Другие названия
65, 65: Al borde de la extinción, 65 - Ameaça Pré-Histórica, 65 - Fuga dalla Terra, 65 : La Terre d'avant, 65: Išnykimo riba, 65: The End Is Only the Beginning, 65：恐怖行星, 65：絕境逃生, 65／シックスティ・ファイブ, Cuộc Chiến Thời Tiền Sử, samotsdakhuti, vat'sunhing, 65 - La Terre d'avant, Sixty-five, Útek z planéty dinosaurov, 65 Millionen Jahre zuvor führte die Suche nach einer neuen Welt zur urzeitlichen Erde, 65 - Vor 65 Millionen Jahren hatte die prähistorische Erde einen Besucher, 65 - The End is only the Beginning, שישים וחמש, 逃出白垩纪

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 26 голосов
5.4 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3455 В жанре «приключения»  651 В жанре «драма»  1278 В жанре «фантастика»  448 В фильмах Канады  76 В фильмах США  2041 В фильмах 2023 года  218
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

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65 - Трейлер
65 Трейлер
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Отзывы о фильме

lora.rozlin 14 августа 2023, 10:25
Фильм "65" довольно свеженький. 2023 года рождения. Наткнулась случайно, искала совершенно другой, а этот выпал, типа "новинка".… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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