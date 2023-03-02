После катастрофы на неизвестной планете пилот Миллс быстро обнаруживает, что на самом деле он застрял на Земле… 65 миллионов лет назад. Теперь, имея только один шанс на спасение, Миллс и последняя выжившая Коа должны пробраться через неизвестную местность, кишащую опасными существами.
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