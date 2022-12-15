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Скоро в прокате "Бывшие. Happy end"
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65
65
65, 2023
2023 / Канада / США
Трейлер
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Жанр:
приключения
драма
фантастика
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О фильме
Астронавт терпит крушение на загадочной планете безлюдной, неизвестной планете и вскоре понимает, что он не один.
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Год выпуска
2023
Режиссер
Скотт Бек
В ролях
Адам Драйвер
Ариана Гринблатт
Хлоя Коулмэн
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Астронавт Адам Драйвер попадает на доисторический аналог Земли в трейлере триллера «65»
Главного героя ожидает встреча со свирепыми динозаврами.
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15 декабря 2022 10:18
Адам Драйвер отстреливается от неведомой угрозы в тизере фантастического триллера «65»
Проектом занимаются авторы «Тихого места» и Сэм Рэйми.
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14 декабря 2022 10:18
Фантастический триллер «65» во главе с Адамом Драйвером получил дату релиза
За создание отвечают авторы «Тихого места» и Сэм Рэйми.
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25 мая 2021 11:37
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