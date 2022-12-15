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65, 2023

2023 / Канада / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
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О фильме
Астронавт терпит крушение на загадочной планете безлюдной, неизвестной планете и вскоре понимает, что он не один.
Год выпуска 2023
Режиссер
Скотт Бек
Скотт Бек
В ролях
Адам Драйвер
Адам Драйвер
Ариана Гринблатт
Хлоя Коулмэн
Хлоя Коулмэн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 65 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Астронавт Адам Драйвер попадает на доисторический аналог Земли в трейлере триллера «65» Главного героя ожидает встреча со свирепыми динозаврами.
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15 декабря 2022 10:18
Адам Драйвер отстреливается от неведомой угрозы в тизере фантастического триллера «65» Проектом занимаются авторы «Тихого места» и Сэм Рэйми.
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14 декабря 2022 10:18
Фантастический триллер «65» во главе с Адамом Драйвером получил дату релиза За создание отвечают авторы «Тихого места» и Сэм Рэйми.
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25 мая 2021 11:37
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