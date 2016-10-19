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Балерина Балерина
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Ballerina

Балерина, 2017

2017 / Франция / Канада
8.1 Оцените
71 голос Рейтинг IMDb: 6.7
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Постановщиками мультфильма «Балерина» стали дебютант Эрик Уорин, а также Эрик Саммер, до этого активно работавший на французском телевидении. В озвучивании принимали участие такие известные молодые актёры из Голливуда, как Эль Фаннинг («Неоновый демон», «Малефисента»), Мэдди Зиглер («Голос Америки», «Милые обманщицы») и Дэйн ДеХаан («Хроника», «Лайф», «Самый пьяный округ в мире»).

В центре сюжета мультфильма «Балерина» малышка из приюта по имени Фелис Миллинер. Действие развернётся в Париже 1879 года, куда приезжает главная героиня, чтобы осуществить мечту всей своей жизни – стать балериной. Там ей удаётся стать ученицей в самой Гранд-Опере. Получится ли у девочки воплотить в жизнь самое большое своё желание?

- «Балерина» - это дебют режиссёров Эрика Уорина и Эрика Саммера

- Картина «Балерина» выходит в свет под эгидой Франции и Канады, однако к озвучанию привлечены англоговорящие актёры

- Дэйн ДеХаан и Эль Фаннинг оба засветились в сериале «Закон и порядок. Специальный корпус»

- Бюджет картины составил 30 миллионов долларов

- Продюсер мультфильма Лорен Зэйтун выпустил такие известны французские картины, как «1+1» и «Самба»

- «Балерина» - это первый в истории анимационный мультфильм про балет

- Хореографию для мультфильма разрабатывали звёзды балета из Франции: Орели Дюпон и Джереми Берингар

- Исходя из слов авторов, в картине «Балерина» уловимы мотивы мультффильмов «Рапунцель» и «Рататуй». Также они вдохновлялись такими картинами, как «Билли Элиот», «Индиана Джонс» и даже «Рокки»

- Полгода художник-постановщик Флоран Мазурель изучал архивы, чтобы максимально достоверно отразить Париж 1897 года

- Изначально при создании мультфильма авторы использовали технологию захвата движения, однако в итоге отказались от этого в пользу анимации по ключевым кадрам

- Фильм «Балерина» создавался 6 лет

- Мировая премьера «Балерины» прошла в той самой Гранд-Опере

Обычная девочка из сиротского приюта мечтает только об одном - стать известной балериной. Впереди ее ждет самое волшебное приключение в ее жизни. И ничто не сможет ей помешать.

8.1 Оцените
71 голос Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 26 января 2017
Премьера онлайн 26 января 2017
Премьера в мире 19 октября 2016
Возраст 6+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Эрик Саммер
Эрик Саммер
В ролях
Эль Фаннинг
Эль Фаннинг
Мэдди Зиглер
Мэдди Зиглер
Дэйн ДеХаан
Дэйн ДеХаан
Все актеры и съемочная группа
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8.372093
Постер мультфильма Балерина 3 постера
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«Балерина» от Эрика Саммера и Эрика Уорина - еще одна история про то, что мир не такой уж и жестокий и беспощадный, как кажется взрослым, а любую преграду можно преодолеть целеустремленностью и упорством. Целых шесть лет потребовалось для того, чтобы создать мотивационную историю успеха в стиле «мечты сбываются!» 11-летней Фелис, рыжей хулиганки, которая стремится во что бы то ни стало осуществить свою мечту. Кадр из фильма «Балерина» "Три года…
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