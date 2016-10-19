Балерина, 2017

Постановщиками мультфильма «Балерина» стали дебютант Эрик Уорин, а также Эрик Саммер, до этого активно работавший на французском телевидении. В озвучивании принимали участие такие известные молодые актёры из Голливуда, как Эль Фаннинг («Неоновый демон», «Малефисента»), Мэдди Зиглер («Голос Америки», «Милые обманщицы») и Дэйн ДеХаан («Хроника», «Лайф», «Самый пьяный округ в мире»).

В центре сюжета мультфильма «Балерина» малышка из приюта по имени Фелис Миллинер. Действие развернётся в Париже 1879 года, куда приезжает главная героиня, чтобы осуществить мечту всей своей жизни – стать балериной. Там ей удаётся стать ученицей в самой Гранд-Опере. Получится ли у девочки воплотить в жизнь самое большое своё желание?