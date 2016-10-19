Балерина, 2017

Постановщиками мультфильма «Балерина» стали дебютант Эрик Уорин, а также Эрик Саммер, до этого активно работавший на французском телевидении. В озвучивании принимали участие такие известные молодые актёры из Голливуда, как Эль Фаннинг («Неоновый демон», «Малефисента»), Мэдди Зиглер («Голос Америки», «Милые обманщицы») и Дэйн ДеХаан («Хроника», «Лайф», «Самый пьяный округ в мире»).
В центре сюжета мультфильма «Балерина» малышка из приюта по имени Фелис Миллинер. Действие развернётся в Париже 1879 года, куда приезжает главная героиня, чтобы осуществить мечту всей своей жизни – стать балериной. Там ей удаётся стать ученицей в самой Гранд-Опере. Получится ли у девочки воплотить в жизнь самое большое своё желание?
- «Балерина» - это дебют режиссёров Эрика Уорина и Эрика Саммера
- Картина «Балерина» выходит в свет под эгидой Франции и Канады, однако к озвучанию привлечены англоговорящие актёры
- Дэйн ДеХаан и Эль Фаннинг оба засветились в сериале «Закон и порядок. Специальный корпус»
- Бюджет картины составил 30 миллионов долларов
- Продюсер мультфильма Лорен Зэйтун выпустил такие известны французские картины, как «1+1» и «Самба»
- «Балерина» - это первый в истории анимационный мультфильм про балет
- Хореографию для мультфильма разрабатывали звёзды балета из Франции: Орели Дюпон и Джереми Берингар
- Исходя из слов авторов, в картине «Балерина» уловимы мотивы мультффильмов «Рапунцель» и «Рататуй». Также они вдохновлялись такими картинами, как «Билли Элиот», «Индиана Джонс» и даже «Рокки»
- Полгода художник-постановщик Флоран Мазурель изучал архивы, чтобы максимально достоверно отразить Париж 1897 года
- Изначально при создании мультфильма авторы использовали технологию захвата движения, однако в итоге отказались от этого в пользу анимации по ключевым кадрам
- Фильм «Балерина» создавался 6 лет
- Мировая премьера «Балерины» прошла в той самой Гранд-Опере
Обычная девочка из сиротского приюта мечтает только об одном - стать известной балериной. Впереди ее ждет самое волшебное приключение в ее жизни. И ничто не сможет ей помешать.