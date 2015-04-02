Меню
Трио из Бельвилля - дублированный тизер-трейлер
Дата публикации: 7 апреля 2025
Трио из Бельвилля – Чемпион – маленький мальчик, усыновленный своей бабушкой мадам Сузой. Мадам Суза замечает, что наиболее счастливым мальчик чувствует себя верхом на велосипеде, и поэтому настаивает на том, чтобы он самым серьезным образом тренировался. Проходят годы и, наконец, Чемпион становится достойным собственного имени. Он готов участвовать во всемирно известной гонке Тур-де-Франс. Но во время соревнования двое таинственных неизвестных в черном выкрадывают Чемпиона. Мадам Суза и ее верный пес Брюно должны его освободить. Во время поисков они оказываются за океаном в огромном мегаполисе Бельвилль и встречают известных "бельвилльских тройняшек" – трех эксцентричных звезд-певиц мюзик-холла 30-х годов. "Тройняшки" берут мадам Сузу и Брюно под свою опеку. Благодаря острому нюху Бруно храбрая пара вскоре нападает на след Чемпиона. Но удастся ли им расстроить дьявольские планы злобной французской мафии?
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
У меня две любимых с детства троицы, одна из Простоквашино, вторая из Бельвилля ✊
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Французские старушки вообще зажигали на славу. А как они лягушек добывали✊

Шедевральный мультик.
