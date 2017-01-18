«Балерина»: Рецензия Киноафиши

Рыжая наглость и авантюризм в пуантах

«Балерина» от Эрика Саммера и Эрика Уорина - еще одна история про то, что мир не такой уж и жестокий и беспощадный, как кажется взрослым, а любую преграду можно преодолеть целеустремленностью и упорством. Целых шесть лет потребовалось для того, чтобы создать мотивационную историю успеха в стиле «мечты сбываются!» 11-летней Фелис, рыжей хулиганки, которая стремится во что бы то ни стало осуществить свою мечту.

Кадр из фильма «Балерина»

"Три года ушло на раздумья, как сделать кино, соответствующее нашим ожиданиям. Действие фильма должно было разворачиваться в Париже, при том в эпоху, которую нечасто показывают в кино: еще продолжается начатая бароном Османом перепланировка города, еще не возведены до конца ни Эйфелева башня, ни статуя Свободы, но мы получили колоссальную поддержку ото всех, - поделился один из продюсеров Лорен Зейтун. - Этот опыт стал для нас своеобразным марафоном. Нам пришлось проделать колоссальную работу! Дошло до того, что мы едва ли не со страхом отдавали ее в кинотеатры, хотя нам обещали, что и дети, и взрослые не обидят наше чадо и примут его тепло".

Аниматор «Кунг-фу панда» и «Как приручить дракона2» Теодор Ти в этот раз вдохновлялся мультфильмами «Рататуй» и «Рапунцель»; в довесок в список референсов «Балерины» попали «Индиана Джонс», «Парень-каратист», «Билли Эллиот» и даже «Рокки».

Кадр из фильма «Балерина»

Мультфильм отличается приятной графикой и претензией на достоверность благодаря художнику-постановщику Флорану Мазурелю, который не поленился доскональной изучить архивные материалы, документальные записи о жизни Парижа и максимально достоверно проиллюстрировать жизнь города того времени и отобразить его облик. Вместе с тем движение во время той же дуэли балерин по авторской задумке было ускорено вдвое, чтобы подчеркнуть размах и невероятность истории.

Безусловным достижением «Балерины» являются яркие персонажи: прямая и грубоватая Нора; сломленная травмой, но не покоренная Одетта; оставляющая двойственное впечатление Камилла и ее выполненная в лучших карикатурных традициях главной злодейки мать; оптимистичный и громкий директор балетной школы; настоящий «ля-мужик» со своими 187 фуэте и вегетарианским образом жизни – от главных героев до второстепенных характеры не поскупились прописать яркие, эмоциональные, живые.

Кадр из фильма «Балерина»

"У «Балерины» и других фильмов, которые мы спродюсировали, есть общая черта – это персонажи, чьи характеры по ходу действия развиваются, с которыми происходят поразительные вещи, за судьбой которых нам интересно следить", - добавил Зейтун.

Кадр из фильма «Балерина»

Сюжет четко делится на составные части, в которых уверенно определяется завязка, кульминация и развязка с привычными для подобного жанра сценами танцев, беготни, борьбы, тренировок и преодоления героиней собственных слабостей. Создателей нельзя упрекнуть в отсутствии чувства юмора, понятного как взрослым, так и самым маленьким, а красивая и поучительная любовная линия может привить любой малышке мысль о том, что нельзя кидать хороших друзей во френдзону, особенно ради красивого скуластого «балеруна» со сладкими речами и сомнительными намерениями. А то ведь и со смеху можно помереть, наблюдая дуэль изобретателя и танцора.

«Прощай, приют!» - уверенно заявляет Фелис и со второй попытки сбегает в Париж без денег, паспорта и каких-либо перспектив. Нагло ворвавшись в балетную школу при театре Гранд-Опера, девушка с неумолимостью ледокола ломает лед, своими повадками и музыкальной шкатулкой странно напоминая диснеевскую Анастасию. Вот только не поет, танцует лишь балет, ну, ничего, еще маленькая, научится.

Кадр из фильма «Балерина»

У нее есть и свой Дмитрий, который Виктор, изобретатель и фантазер. Мальчик готов к ногам подруги весь мир бросить, музыкальную шкатулку починить, носом все камни на дороге пересчитать. Но мир балета - вот он, перед глазами, сияющий, красивый, с принцами и принцессами, а Виктор где-то за воротами, весь в масле и щепках от карандашей. Впрочем, Фелис не пальцем деланная и не прочь и в кабаке под ирландские мотивы потанцевать, лишь бы танцевать. А вот то, почему она так горит этим, весь мультфильм окружено такой тайной, что, когда ответ выходит наружу, бровь невольно вопросительно взлетает вверх: так просто? Вот такая простая мораль сегодня, в 21-то веке?

Впрочем, а почему должно быть сложно? Произведение, рассчитанное на детскую аудиторию, в полной мере отрабатывает все свои задачи, донося простые истины в приятном глазу оформлении. «Балерина» - явно именно то произведение, с которым не страшно оставить наедине ребенка.

Простота, искренность, завораживающая пластичность, задор, нестандартный подход к заезженному сюжету – все это просто не может не цеплять. Рыжая балерина со своей живой и забавной мимикой, помещенная в теплый легкий мир, умудряется достучаться своими пируэтами до самого сердца. Мультфильм, заканчиваясь, оставляет после себя смутное беспокойство: и это все? Хочется большего, еще развития, еще балета, еще несуразицы и взрывов истерического смеха, еще Фелис и Виктора, еще Парижа, еще «Балерины».

Потапова Галина

В прокате с 26 января 2017 года

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