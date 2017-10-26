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Киноафиша Рецензии «Пила 8»: Рецензия Киноафиши

«Пила 8»: Рецензия Киноафиши

26 октября 2017 00:00
«Пила 8»: Рецензия Киноафиши
Их никому не остановить

Полиция обнаруживает труп человека, который явно умер насильственной смертью. В теле жертвы находят флешку и другие улики, указывающие, к недоумению криминалистов, на почившего Джона Крамера. А это значит, что в городе вновь началась игра Пилы - либо «справедливый» маньяк вернулся с того света, либо у него появился талантливый и не менее жестокий последователь. Все, кто каким-то образом был в курсе старого расследования, сразу же становятся подозреваемыми. Под прицелом и многочисленные подражатели Пилы – в интернете расплодилось множество посвященных ему групп, сайтов и сообществ, где можно найти что угодно, вплоть до чертежей самых жутких «ловушек». Патологоанатомы, одного из которых играет Йоан Гриффит из сериала «Вечность», пытаются разобраться в происходящем самостоятельно, раз уж полиция считает их главными подозреваемыми.

«Пила 8»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Пила 8»

Ни Джеймс Ван, ни Ли Уоннелл никакого отношения, кроме продюсерских обязательств, к франшизе не имеют. Хотя очередным режиссерам и сценаристам, взявшимся за «Пилу», стоило бы обращаться к её родоначальникам за советами и идеями, которые тем, возможно, некогда самим воплощать жизнь. Ведь первая серия знаменитой франшизы – признанный эталон, как со сценарной точки зрения, так и в плане реализации и минимальных затрат.

Две временные линии «Пилы 8» - игроки и те, кто пытается раскрыть личность маньяка, как ни странно, перекликаются с «Дюнкерком» Кристофера Нолана, только снятом в детективно-пугательном жанре. А вот цикличность, которая в последнее время приобрела особую популярность в пугательном жанре, уже начинает надоедать, особенно после последнего «Пункта назначения», который оказался совсем слабеньким.

«Пила 8»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Пила 8»

Самобытные режиссеры братья Майкл и Питер Спиринг уже доказали, что способны вдохнуть жизнь в давно загибающиеся жанры. Они мастерски обошлись с историями о вампирах в «Воинах света» и отлично обыграли путешествия во времени в «Патруле времени». С франшизой «Пила» они решили поступить иначе. Оставив глупые диалоги, нестыковки и прочие «полюбившиеся» шалости проекта, они собрали в восьмой части все самое лучшее. Создатели фильма разнообразили игры с «провинившимися» детективной завязкой, чтобы публика в зале понервничала, существует ли все-таки имитатор или Пиле все же удалось каким-то чудом спастись. А главное, они припасли парочку твистов, способных сделать из просмотра очередной части «Пилы» по-настоящему захватывающее зрелище. Тем более создатели набрали на основные роли сериальных звезд, поэтому очень сложно выбрать, кто же в каком порядке умрет, что добавляет просмотру нужного эффекта.

«Пила 8»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Пила 8»

Оператор Бен Нотт насобирал для «Пилы 8» множество эффектных и будоражащих моментов, которые идеально сочетаются с концепцией франшизы. В фильме достаточно моментов, от которых хочется вжаться в кресло. Постоянный композитор франшизы «Пила» Чарли Клаузер намиксовал для восьмой части различных вариаций главной музыкальной темы, снабдив картину тяжелыми гитарными рифами и напряженными композициями, от которых кровь стынет в жилах.

«Пила 8»: Рецензия Киноафиши
Кадр из фильма «Пила 8»

«Пила 8» - сборник лучшего, любимого, самого запоминающегося. Он как для ценителей серии, так и для тех, кто просто любит загадки и маньяков, у которых всегда есть оправдания и миссия, обычно так ни к чему и не приводящая. Зато с новой частью во франшизе появилась масса новых героев, а открытый финал позволяет продюсерам надеяться на то, что скромный бюджет позволит им еще долгие годы использовать давно зарекомендовавшее себя имя Пилы. Ведь в этом случае зрители получат возможность каждый год смотреть на Хэллоуин «праздничный» фильм не только со страшными и противными сценами, но и заставляющий задуматься. У каждого из нас есть «скелеты в шкафу», которые, возможно, могли бы сделать кинозрителей следующими участниками смертельной игры.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 26 октября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Пила 8»

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