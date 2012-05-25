Космополис, 2012

Эрик Пэкер – финансист, достигший невиданного успеха для своего возраста. В двадцать восемь лет мужчина обладает миллиардами. Но однажды в течение суток он успевает пережить множество событий: изменить молодой супруге, подвергнуться нападению и оказаться перед риском потерять все состояние. Действия разворачиваются на Манхэттене, в автомобиле, на котором перемещается главный герой.
24 часа из жизни 28-летнего миллиардера-финансиста Эрика Пэкера, который изменяет своей молодой жене, подвергается нападению и разом теряет все свое состояние. Действие ленты будет разворачиваться на Манхэттене в течении одних суток.
"Я… Читать дальше…
Насколько я поняла, речь всё-таки идет о переводе, но и от дубляжа Долин не в восторге. … Читать дальше…