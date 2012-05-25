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Cosmopolis

Космополис, 2012

2012 / Канада / Франция / Италия / Португалия
5.2 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Эрик Пэкер – финансист, достигший невиданного успеха для своего возраста. В двадцать восемь лет мужчина обладает миллиардами. Но однажды в течение суток он успевает пережить множество событий: изменить молодой супруге, подвергнуться нападению и оказаться перед риском потерять все состояние. Действия разворачиваются на Манхэттене, в автомобиле, на котором перемещается главный герой.

  • Дэвид Кроненберг создал сценарий для фильма меньше, чем за неделю. По его словам, когда он адаптировал книгу, она оказалось идеальной для использования в съемках: пришлось только отделить повествовательную часть от диалогов.
  • Это был первый проект Роберта Паттинсона после завершения работы во франшизе «Сумерки». Актер признался, что работа с Кроненбергом и реакция критиков помогли ему понять, что он достаточно талантлив – раньше Эдвард считал себя недостойным авторского кино.
  • Режиссер фильма настоял на том, чтобы эпизоды снимались в хронологическом порядке, а в документальной киноленте о процессе актеры появляются строго в той же последовательности, что и в сюжете.
  • Сначала на главную роль планировали утвердить Колина Фаррелла, но он отказался из-за съемок в фильме «Вспомнить все».

24 часа из жизни 28-летнего миллиардера-финансиста Эрика Пэкера, который изменяет своей молодой жене, подвергается нападению и разом теряет все свое состояние. Действие ленты будет разворачиваться на Манхэттене в течении одних суток.

5.2 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 19 июля 2012
Премьера в мире 25 мая 2012
Возраст 16+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Дэвид Кроненберг
Дэвид Кроненберг
В ролях
Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон
Джей Барушель
Джей Барушель
Пол Джаматти
Пол Джаматти
Жюльетт Бинош
Жюльетт Бинош
Саманта Мортон
Саманта Мортон
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Для тех, кто ушел с середины фильма и не понял смысла содержания ниже привожу цитату горячо любимого мною кинокритика Антона Долина:

"Я… Читать дальше…
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 01/08/2012 - 13:30:14

Насколько я поняла, речь всё-таки идет о переводе, но и от дубляжа Долин не в восторге. … Читать дальше…
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