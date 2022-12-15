Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 2012

Рейтинг фильмов 2012 года

Хоббит: Нежданное путешествие
1 Хоббит: Нежданное путешествие
фэнтези, приключения 2012, США
8.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Джанго освобожденный
2 Джанго освобожденный
вестерн 2012, США
8.5
Оцените
Ральф
3 Ральф
анимация 2012, США
8.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Джон Картер
4 Джон Картер
приключения, фантастика, боевик, фэнтези 2012, США
8.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Легенда №17
5 Легенда №17
биография, спорт 2012, Россия
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
6 Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
комедия, анимация, семейный, приключения 2012, США
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Мстители
7 Мстители
боевик 2012, США
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Мадагаскар 3
8 Мадагаскар 3
анимация, семейный 2012, США
8.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Гонка
9 Гонка
биография, драма, боевик, спорт 2012, США
8.1
Оцените
Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу
10 Три метра над уровнем неба. Я тебя хочу
мелодрама, драма 2012, Испания
8.0
Оцените
Храбрая сердцем
11 Храбрая сердцем
семейный, анимация 2012, США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Монстры на каникулах
12 Монстры на каникулах
комедия, анимация, семейный 2012, США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
13 Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 2
мелодрама, фэнтези 2012, США
8.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Экипаж
14 Экипаж
драма 2012, США
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Хранители снов
15 Хранители снов
семейный, анимация, приключения 2012, США
7.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Темный рыцарь: Возрождение легенды
16 Темный рыцарь: Возрождение легенды
драма, триллер, боевик 2012, США / Великобритания
7.9
Оцените
Доспехи Бога 3: миссия Зодиак
17 Доспехи Бога 3: миссия Зодиак
боевик, приключения 2012, Гонконг / Китай
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Хижина в лесу
18 Хижина в лесу
ужасы, триллер 2012, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
007: Координаты
19 007: Координаты "Скайфолл"
приключения, боевик, триллер 2012, США / Великобритания
7.8
Оцените
Облачный атлас
20 Облачный атлас
фантастика 2012, США
7.8
Оцените
Коллекционер 2
21 Коллекционер 2
ужасы 2012, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Неудержимые 2
22 Неудержимые 2
приключения, триллер, боевик 2012, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Джек Ричер
23 Джек Ричер
триллер, детектив 2012, США
7.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Люди в черном 3
24 Люди в черном 3
фантастика, приключения, боевик 2012, США
7.8
Оцените
Сайлент Хилл 2 3D
25 Сайлент Хилл 2 3D
ужасы 2012, США / Франция
7.7
Оцените
Заложница 2
26 Заложница 2
триллер, драма, криминал, боевик 2012, Франция
7.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Самый пьяный округ в мире
27 Самый пьяный округ в мире
драма, криминал 2012, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Мрачные тени
28 Мрачные тени
ужасы, драма 2012, США
7.6
Оцените
Отверженные
29 Отверженные
мюзикл, драма 2012, Великобритания
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
На грани
30 На грани
триллер 2012, США
7.6
Оцените
Американский пирог: Все в сборе
31 Американский пирог: Все в сборе
комедия 2012, США
7.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Другой мир: Пробуждение
32 Другой мир: Пробуждение
фантастика, ужасы, боевик 2012, США
7.6
Оцените
Синистер
33 Синистер
криминал, ужасы 2012, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жизнь Пи
34 Жизнь Пи
приключения, драма 2012, США / Китай
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Проект Х: Дорвались
35 Проект Х: Дорвались
комедия 2012, США
7.5
Оцените
Лето. Одноклассники. Любовь
36 Лето. Одноклассники. Любовь
комедия 2012, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Судья Дредд
37 Судья Дредд
фантастика, боевик 2012, Великобритания
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Эволюция Борна
38 Эволюция Борна
боевик 2012, США
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Женщина в черном
39 Женщина в черном
триллер, ужасы, драма 2012, Великобритания
7.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Охотники на ведьм
40 Охотники на ведьм
комедия, боевик, ужасы 2012, США / Германия
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Петля времени
41 Петля времени
боевик, фантастика 2012, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Морской бой
42 Морской бой
фантастика, боевик, триллер 2012, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Анна Каренина
43 Анна Каренина
драма 2012, Великобритания
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Мой парень - псих
44 Мой парень - псих
комедия, драма 2012, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Мачо и ботан
45 Мачо и ботан
комедия, боевик 2012, США
7.4
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Духless
46 Духless
драма 2012, Россия
7.3
Оцените
Гостья
47 Гостья
фантастика, триллер 2012, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Код доступа
48 Код доступа "Кейптаун"
триллер, ужасы, боевик 2012, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Лоракс
49 Лоракс
анимация, фэнтези, семейный 2012, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Голодные игры
50 Голодные игры
триллер, драма, фантастика 2012, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Ворон
51 Ворон
триллер 2012, США / Испания / Венгрия
7.3
Оцените
Шаг вперед 4
52 Шаг вперед 4
мелодрама, драма, мюзикл 2012, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Схватка
53 Схватка
триллер 2012, США
7.3
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Папа - досвидос
54 Папа - досвидос
комедия 2012, США
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Место под соснами
55 Место под соснами
драма, криминал 2012, США
7.2
Оцените
Королевство полной луны
56 Королевство полной луны
комедия 2012, США
7.2
Оцените
Патруль
57 Патруль
детектив, драма, триллер, криминал 2012, США
7.2
Оцените
Хорошо быть тихоней
58 Хорошо быть тихоней
драма, мелодрама 2012, США
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Агент под прикрытием
59 Агент под прикрытием
боевик, комедия 2012, США
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Толстяк на ринге
60 Толстяк на ринге
боевик, комедия 2012, США
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Семь психопатов
61 Семь психопатов
комедия 2012, США / Великобритания
7.2
Оцените
Римские приключения
62 Римские приключения
комедия 2012, США / Италия / Испания
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Покорители волн
63 Покорители волн
спорт, драма 2012, США
7.2
Оцените
Хроника
64 Хроника
ужасы, драма 2012, США / Великобритания
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Паранормальное явление 4
65 Паранормальное явление 4
ужасы 2012, США
7.2
Оцените
Параллельные миры
66 Параллельные миры
драма, мелодрама 2012, Канада / Франция
7.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
С новым годом, мамы!
67 С новым годом, мамы!
семейный, комедия 2012, Россия
7.1
Оцените
Няньки
68 Няньки
комедия 2012, Россия
7.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Новый Человек-паук
69 Новый Человек-паук
приключения, фэнтези, драма, боевик, триллер 2012, США
7.1
Оцените
Война миров Z
70 Война миров Z
фантастика, боевик, ужасы, драма 2012, США / Мальта
7.1
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Белоснежка: месть гномов
71 Белоснежка: месть гномов
комедия, фэнтези 2012, США
7.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Президент Линкольн: Охотник на вампиров
72 Президент Линкольн: Охотник на вампиров
ужасы, триллер 2012, США
7.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Август. Восьмого
73 Август. Восьмого
драма, военный 2012, Россия
7.0
Оцените
Запретная зона
74 Запретная зона
ужасы, триллер 2012, США
7.0
Оцените
Диктатор
75 Диктатор
комедия 2012, США
7.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Особо опасны
76 Особо опасны
триллер, криминал 2012, США
7.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Напролом
77 Напролом
триллер, фантастика, боевик 2012, США / Франция
7.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
8 первых свиданий
78 8 первых свиданий
комедия 2012, Россия
6.9
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Вспомнить все
79 Вспомнить все
приключения, триллер, боевик, фантастика 2012, США
6.9
Оцените
Дружинники
80 Дружинники
фантастика, комедия 2012, США
6.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Дублер
81 Дублер
комедия 2012, Россия
6.8
Оцените
Тот еще Карлосон!
82 Тот еще Карлосон!
комедия 2012, Россия
6.8
Оцените
Мужчина с гарантией
83 Мужчина с гарантией
комедия, семейный 2012, Россия
6.8
Оцените
Мамы
84 Мамы
комедия 2012, Россия
6.8
Оцените
Смотреть онлайн
Железное небо
85 Железное небо
фантастика, комедия, боевик 2012, Финляндия / Германия / Австралия
6.7
Оцените
G.I. Joe: Бросок кобры 2
86 G.I. Joe: Бросок кобры 2
боевик 2012, США / Канада
6.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Контрабанда
87 Контрабанда
триллер 2012, США / Великобритания
6.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Явление
88 Явление
триллер, ужасы 2012, США
6.6
Оцените
Белоснежка и охотник
89 Белоснежка и охотник
сказка, приключения, боевик 2012, США
6.6
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Соловей-Разбойник
90 Соловей-Разбойник
боевик 2012, Россия
6.6
Оцените
Ограбление казино
91 Ограбление казино
криминал, триллер 2012, США
6.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Франкенвини
92 Франкенвини
фантастика, ужасы, комедия, анимация 2012, США
6.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Кококо
93 Кококо
драма 2012, Россия
6.5
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Zолушка
94 Zолушка
комедия 2012, Россия
6.3
Оцените
Белый тигр
95 Белый тигр
военный 2012, Россия
6.2
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Гнев титанов
96 Гнев титанов
боевик, приключения, фэнтези 2012, США
6.1
Оцените
Три богатыря на дальних берегах
97 Три богатыря на дальних берегах
приключения, анимация, комедия 2012, Россия
6.0
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Прометей
98 Прометей
боевик, драма, фантастика, ужасы 2012, США
5.8
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Джунгли
99 Джунгли
приключения, комедия 2012, Россия
5.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Кон-Тики
100 Кон-Тики
боевик, биография, драма, приключения, исторический 2012, Великобритания / Норвегия / Дания
5.7
Оцените
Смотреть за 1 рубль
Жанр
Страна
Год
Сбросить
Самые ожидаемые фильмы Топ 1000 лучших фильмов Лучшие фильмы в прокате Лучшие фильмы 2021 года Лучшие фильмы 2020 года Лучшие фильмы 2019 года Лучшие фильмы 2018 года Лучшие отечественные фильмы Лучшие фильмы по странам Лучшие фильмы по жанрам Лучшие фильмы по годам
Самые ожидаемые фильмы
771
Аватар 2: Путь воды 15 декабря 2022
206
Аватар 4 17 декабря 2026
173
Аватар 3 19 декабря 2024
148
Аквамен 2 16 марта 2023
131
Черная Пантера: Ваканда навеки 10 ноября 2022
Лучшие фильмы в прокате
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
Черный телефон
9.0
Коати. Легенда джунглей
8.9
Байкал. Удивительные приключения Юмы
Топ 1000 лучших фильмов
9.1
Человек-паук: Нет пути домой
9.0
Зеленая миля
9.0
1+1
9.0
Король Лев
9.0
Ходячий замок
Related video
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Сколько зарабатывают актрисы фильмов для взрослых? Спойлер: меньше, чем вы думали
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Приложение киноафиши