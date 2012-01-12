Контрабанда, 2012

Мир контрабандистов — это большие ставки и огромный риск. Cтоит оступиться лишь раз, и тебя ждет смерть. В этом мире Крис был лучшим, его называли Гудини, но он вышел из игры, женился и начал новую жизнь. К несчастью, Энди, друг Криса, провалил одно дело. Теперь платить по счетам придется обоим. У них есть всего две недели на то, чтобы доставить из Панамы в США 15 миллионов фальшивых долларов, разделенных на 4 партии, каждая размером с Мини Купер. Не успеют — они знают правила…