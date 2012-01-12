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Contraband

Контрабанда, 2012

2012 / США / Великобритания
6.6 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

В мире контрабандистов Крис Фаррадей был известен под прозвищем Гудини - с ловкостью великого иллюзиониста ему удавалось провернуть самые сложные аферы. Женившись на красавице Кейт и став отцом, мужчина отошел от дел. Теперь он - успешный бизнесмен и счастливый семьянин. Однако по воле случая ему приходится вспомнить криминальную молодость: брат жены, Эндрю, провалил операцию по перевозке наркотиков и задолжал мафии крупную сумму. Чтобы как можно скорее вернуть бандитам деньги, Крис и Эндрю отправляются в Панаму, где их ждет одно рискованное дельце. На этот раз все должно пройти гладко: на кону жизни Кейт и их детей…

  • Фильм является ремейком триллера “Рейкьявик-Роттердам” 2008 года. Режиссер “Контрабанды” Балтазар Кормакур сыграл в оригинальной картине главную роль. 
  • “Контрабанда” стала режиссерским дебютом Балтазара Кормакура в Голливуде. 
  • Марк Уолберг (Крис), его брат Роберт Уолберг (Джон) и Дэвид О’Хара (Джим) вместе снимались в фильме “Отступники” (2006).  
  • Помимо “Контрабанды”, в 2012 году вышел еще один фильм с Марком Уолбергом в роли положительного героя и Джованни Рибизи - в роли отрицательного. В российском прокате эта картина вышла под названием “Третий лишний”.
     

Мир контрабандистов — это большие ставки и огромный риск. Cтоит оступиться лишь раз, и тебя ждет смерть. В этом мире Крис был лучшим, его называли Гудини, но он вышел из игры, женился и начал новую жизнь. К несчастью, Энди, друг Криса, провалил одно дело. Теперь платить по счетам придется обоим. У них есть всего две недели на то, чтобы доставить из Панамы в США 15 миллионов фальшивых долларов, разделенных на 4 партии, каждая размером с Мини Купер. Не успеют — они знают правила…

6.6 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 12 января 2012
Премьера в мире 12 января 2012
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Бальтасар Кормакур
Бальтасар Кормакур
В ролях
Марк Уолберг
Марк Уолберг
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл
Бен Фостер
Бен Фостер
Джованни Рибизи
Джованни Рибизи
Дж.К. Симмонс
Дж.К. Симмонс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Контрабанда 7 постеров
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Контрабанда

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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Рами Малек присоединится к Чарли Ханнэму в ремейке «Мотылька» Благодаря съемкам в сериале «Мистер Робот», ставшем одной из самых популярных новинок телесезона 2015/2016, Рами Малек начал получать предложения от крупных голливудских киностудий.
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12 августа 2016 09:46
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