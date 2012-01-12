Контрабанда, 2012

В мире контрабандистов Крис Фаррадей был известен под прозвищем Гудини - с ловкостью великого иллюзиониста ему удавалось провернуть самые сложные аферы. Женившись на красавице Кейт и став отцом, мужчина отошел от дел. Теперь он - успешный бизнесмен и счастливый семьянин. Однако по воле случая ему приходится вспомнить криминальную молодость: брат жены, Эндрю, провалил операцию по перевозке наркотиков и задолжал мафии крупную сумму. Чтобы как можно скорее вернуть бандитам деньги, Крис и Эндрю отправляются в Панаму, где их ждет одно рискованное дельце. На этот раз все должно пройти гладко: на кону жизни Кейт и их детей…
Мир контрабандистов — это большие ставки и огромный риск. Cтоит оступиться лишь раз, и тебя ждет смерть. В этом мире Крис был лучшим, его называли Гудини, но он вышел из игры, женился и начал новую жизнь. К несчастью, Энди, друг Криса, провалил одно дело. Теперь платить по счетам придется обоим. У них есть всего две недели на то, чтобы доставить из Панамы в США 15 миллионов фальшивых долларов, разделенных на 4 партии, каждая размером с Мини Купер. Не успеют — они знают правила…