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Голодные игры, 2012

2012 / США
7.3 Оцените
121 голос Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Северная Америка будущего превратилась в развалины, на которых стоит государство Панем из двенадцати районов. Ежегодно здесь проводят лотерею среди молодежи, выбирая участников для страшного состязания: нужно сражаться насмерть, пока не останется один победитель. Главная героиня, Китнисс Эвердин, добровольно вызывается заменить в игре свою сестру. Вскоре выясняется, что среди соперников – Пит Мелларк, тайно влюбленный в Китнисс.

  • На съемочной площадке стояла банка для ругательств. Гэри Росс, режиссер проекта, сказал, что половину ее содержимого создала Дженнифер Лоуренс, исполнительница главной роли. 
  • Однажды Лоуренс случайно ударила Джоша Хатчерсона, своего партнера по съемкам, прогуливаясь по площадке. Затрещина нокаутировала актера, обеспечив ему сотрясение мозга.
  • Вуди Харрельсон, сыгравший Хеймитча Эбернети, веган. Во всех эпизодах, где его персонаж ест, у него на тарелке или овощи, или сладости. 
  • Дженнифер три дня сомневалась, принимать ли предложение о съемке, так как понимала, что проект повлияет на ее карьеру. Раньше актриса работала в инди-кино. В итоге ей предложили в двадцать раз больший гонорар, чем изначальные 500 тысяч.

Действие фильма разворачивается в постапокалиптическом будущем. В государстве, возникшем на руинах Северной Америки, двенадцать регионов порабощены процветающим центром. Каждый год они выставляют выбранных путем жеребьевки девушку и юношу для участия в жестоких Голодных Играх, транслирующихся по телевидению на всю страну. Выигравшим считается последний оставшийся в живых. Так продолжается многие десятки лет, но однажды юная охотница Китнисс и безнадежно влюбленный в нее сын пекаря Пит Мелларк, представители беднейшего региона страны, бросают вызов организаторам бесчеловечного состязания.

Гейл - друг детства Китнисс, с которым ее связывают романтические отношения. Когда, добровольно вызвавшись заменить свою младшую сестру, главная героиня отправляется на Голодные Игры, молодые люди надеются, что именно их любовь поможет девушке преодолеть все препятствия и благополучно вернуться домой.

7.3 Оцените
121 голос Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 2 часа 22 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 22 марта 2012
Премьера онлайн 18 августа 2012
Премьера в мире 12 марта 2012
Возраст 16+
Прокатчик Вольга
Режиссер
Гэри Росс
Гэри Росс
В ролях
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс
Джеки Иванко
Сирша Скотт
Джош Хатчерсон
Джош Хатчерсон
Лиам Хемсворт
Лиам Хемсворт
Все актеры и съемочная группа
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Наша рецензия
Возможно, самое удивительное в «Голодных играх» – то, как образ главной героини, сыгранной Дженнифер Лоуренс, родился из предшествующего образа, воплощенного на экране той же самой Дженнифер Лоуренс, только двумя годами ранее. Речь – о гиперреалистической драме Дебры Граник «Зимняя кость». Там Лоуренс исполняла роль девушки, пытавшейся выжить в деревенской глуши Миссури: посреди всеобщей нищеты, зарабатывающей на хлеб кустарным мескалиновым производством;…
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Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Celt от 26/03/2012 - 18:33:24
пффф уважаемый вам мб на каждый так сказать "выхлоп" американской киноиндустрии… Читать дальше…
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Celt, 27/03/2012 - 10:59:52):но фильм УЖЕ окупился и это ФАКТ, нравится сие кому-то или нет.
и продолжение, как показывает опыт… Читать дальше…
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