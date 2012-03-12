Голодные игры, 2012

Действие фильма разворачивается в постапокалиптическом будущем. В государстве, возникшем на руинах Северной Америки, двенадцать регионов порабощены процветающим центром. Каждый год они выставляют выбранных путем жеребьевки девушку и юношу для участия в жестоких Голодных Играх, транслирующихся по телевидению на всю страну. Выигравшим считается последний оставшийся в живых. Так продолжается многие десятки лет, но однажды юная охотница Китнисс и безнадежно влюбленный в нее сын пекаря Пит Мелларк, представители беднейшего региона страны, бросают вызов организаторам бесчеловечного состязания.

Гейл - друг детства Китнисс, с которым ее связывают романтические отношения. Когда, добровольно вызвавшись заменить свою младшую сестру, главная героиня отправляется на Голодные Игры, молодые люди надеются, что именно их любовь поможет девушке преодолеть все препятствия и благополучно вернуться домой.