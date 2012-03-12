Голодные игры, 2012

Северная Америка будущего превратилась в развалины, на которых стоит государство Панем из двенадцати районов. Ежегодно здесь проводят лотерею среди молодежи, выбирая участников для страшного состязания: нужно сражаться насмерть, пока не останется один победитель. Главная героиня, Китнисс Эвердин, добровольно вызывается заменить в игре свою сестру. Вскоре выясняется, что среди соперников – Пит Мелларк, тайно влюбленный в Китнисс.
Действие фильма разворачивается в постапокалиптическом будущем. В государстве, возникшем на руинах Северной Америки, двенадцать регионов порабощены процветающим центром. Каждый год они выставляют выбранных путем жеребьевки девушку и юношу для участия в жестоких Голодных Играх, транслирующихся по телевидению на всю страну. Выигравшим считается последний оставшийся в живых. Так продолжается многие десятки лет, но однажды юная охотница Китнисс и безнадежно влюбленный в нее сын пекаря Пит Мелларк, представители беднейшего региона страны, бросают вызов организаторам бесчеловечного состязания.
Гейл - друг детства Китнисс, с которым ее связывают романтические отношения. Когда, добровольно вызвавшись заменить свою младшую сестру, главная героиня отправляется на Голодные Игры, молодые люди надеются, что именно их любовь поможет девушке преодолеть все препятствия и благополучно вернуться домой.
пффф уважаемый вам мб на каждый так сказать "выхлоп" американской киноиндустрии… Читать дальше…
и продолжение, как показывает опыт… Читать дальше…