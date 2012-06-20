Президент Линкольн: Охотник на вампиров, 2012

Сюжет фильма раскрывает тайную жизнь Величайшего Президента Америки Авраама Линкольна – любящего мужа и отца днем и беспощадного убийцу вампиров ночью. Армия кровопийц, которым он бросил вызов, растет с каждым днем. Сможет ли президент великой страны противостоять полчищам вампиров и спасти свою семью и народ от неминуемой гибели?..

Вся жизнь Линкольна – это классическая история супергероя, история любви и борьбы, полная таин, секретов и подвигов: днем он президент великой страны, а ночью – бесстрашный Охотник на Вампиров.