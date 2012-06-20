Президент Линкольн: Охотник на вампиров, 2012

Начало ленты знакомит зрителя с Авраамом Линкольном. В детстве будущий президент столкнулся с плантатором Бартсом, который оказался вампиром, и убил мать мальчика. Через несколько лет юноша попытается отомстить чудовищу, но едва сам не станет его жертвой. Линкольна спасает Генри Стерджес, который научил его сражаться и уничтожать созданий ночи. Вскоре охотник на вампиров начнет политическую карьеру, которая выведет его борьбу на новый уровень.
Сюжет фильма раскрывает тайную жизнь Величайшего Президента Америки Авраама Линкольна – любящего мужа и отца днем и беспощадного убийцу вампиров ночью. Армия кровопийц, которым он бросил вызов, растет с каждым днем. Сможет ли президент великой страны противостоять полчищам вампиров и спасти свою семью и народ от неминуемой гибели?..
Вся жизнь Линкольна – это классическая история супергероя, история любви и борьбы, полная таин, секретов и подвигов: днем он президент великой страны, а ночью – бесстрашный Охотник на Вампиров.
это как-то можно было съесть,но тут явно на любителя … Читать дальше…
Поржал...… Читать дальше…