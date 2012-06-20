Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Царевны и Таинственная гостья" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Президент Линкольн: Охотник на вампиров Президент Линкольн: Охотник на вампиров
Киноафиша Фильмы Президент Линкольн: Охотник на вампиров
Abraham Lincoln: Vampire Hunter

Президент Линкольн: Охотник на вампиров, 2012

2012 / США
7.0 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Начало ленты знакомит зрителя с Авраамом Линкольном. В детстве будущий президент столкнулся с плантатором Бартсом, который оказался вампиром, и убил мать мальчика. Через несколько лет юноша попытается отомстить чудовищу, но едва сам не станет его жертвой. Линкольна спасает Генри Стерджес, который научил его сражаться и уничтожать созданий ночи. Вскоре охотник на вампиров начнет политическую карьеру, которая выведет его борьбу на новый уровень.

  • В основе экранизации лежит роман Сета Грэма-Смита, вышедший в 2010 году, однако у фильма много отличий от первоисточника. Например, в ленте жена президента так и не узнала о существовании порождений ночи. К тому же, вампиры могли уничтожать друг друга в книге, а в экранизации нет.
  • Исполнитель главной роли Бенджамин Уокер при подготовке к роли научился выполнять множество трюков с топором.
  • Сценарий проекта вошел в «черный список» 2010 года, куда включают потенциально перспективные, но нереализованные проекты.
  • Главную роль мог исполнить Том Харди. Однако британский актер был задействован на съемках очередной части «Темного рыцаря» и не смог согласовать график.
  • Фильм изначально снимали в 2D, а затем конвертировали в 3D.

Сюжет фильма раскрывает тайную жизнь Величайшего Президента Америки  Авраама Линкольна – любящего мужа и отца днем и беспощадного убийцу вампиров ночью. Армия кровопийц, которым он бросил вызов, растет с каждым днем. Сможет ли президент великой страны противостоять полчищам вампиров и спасти свою семью и народ от неминуемой гибели?..

Вся жизнь Линкольна – это классическая история супергероя, история любви и борьбы, полная таин, секретов и подвигов: днем он президент великой страны, а ночью – бесстрашный Охотник на Вампиров.

7.0 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 21 июня 2012
Премьера в мире 20 июня 2012
Возраст 16+
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Режиссер
Тимур Бекмамбетов
Тимур Бекмамбетов
В ролях
Бенджамин Уокер
Бенджамин Уокер
Мэри Элизабет Уинстед
Мэри Элизабет Уинстед
Доминик Купер
Доминик Купер
Энтони Маки
Энтони Маки
Алан Тьюдик
Алан Тьюдик
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
На грани
На грани (2012)
7.5833335
Остаться в живых
Остаться в живых (2006)
7
Время
Время (2021)
6.623853
Покаяние
Покаяние (2013)
4.9333334
Неистовый
Неистовый (2020)
7.1666665
Асоциальная сеть
Асоциальная сеть (2020)
5.9333334
Пункт назначения 3
Пункт назначения 3 (2006)
7.2413793
Кловерфилд, 10
Кловерфилд, 10 (2016)
6.894737
Флэшбэк
Флэшбэк (2015)
6
Рука дьявола
Рука дьявола (2014)
6.2
Черное рождество
Черное рождество (2006)
7.8
Спаси и сохрани
Спаси и сохрани (2000)
5.857143
Фильм находится в подборках
Мистические фильмы фэнтези Мистические фильмы фэнтези
Ужасы про вампиров Ужасы про вампиров
Ужасы про призраков Ужасы про призраков
Постер фильма Президент Линкольн: Охотник на вампиров 8 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Президент Линкольн: Охотник на вампиров смотреть онлайн

Президент Линкольн: Охотник на вампиров
Смотрите за 1

Похожие фильмы онлайн

Время
 
Неистовый
 
Асоциальная сеть
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Тимур Бекмамбетов продолжает свои незабываемые исторические штудии в характерной для него бескомпромиссной манере. И если в «Гладиатрикс» получила должное освещение древнеримская история: там звезды Playboy бились на мечах где-то на просторах Ленинградской области, то теперь – воспользуемся заглавием романа Патрика Маккейба – «малютка-мясник» российско-американской киноиндустрии добрался до Авраама Линкольна, шестнадцатого президента США и по совместительству…
Читать
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Фильм показался мне нелепой фантасмагорией.Без привязки к конкретному историческому деятелю
это как-то можно было съесть,но тут явно на любителя … Читать дальше…
Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (SEXMONACH, 28/06/2012 - 00:37:56):Пусть снимут что-нибудь подобное про Брежнева. Например "Брежнев, охотник на ликанов".
Поржал...… Читать дальше…
Отзывы Написать
35 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Президент Линкольн: Охотник на вампиров
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Фильм «Президент Линкольн: Охотник на вампиров» Тимура Бекмамбетова получит спин-офф на тв Канал NBC запустил в производство сериал, героем которого станет персонаж знаменитой книги Сэта Грэма-Смита «Авраам Линкольн: Охотник на вампиров». Сверхъестественный триллер под
Написать
12 октября 2018 14:21
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
клип Linkin Park Powerless
Клип Linkin Park Powerless
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Величайший детектив-паук
Величайший детектив-паук
2022, Испания, анимация
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Приложение киноафиши