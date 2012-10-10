Сайлент Хилл 2 3D, 2012

Главная героиня второй части — 18-летняя девушка Хизер Мэйсон. Хизер терзается ночными кошмарами с одиннадцатилетнего возраста и вынуждена со своим отцом постоянно менять место жительства, скрываясь от таинственных сил. Накануне своего восемнадцатого дня рождения Хизер, вернувшись домой, обнаруживает, что её отец исчез. Единственное, что она нашла дома - нарисованный на стене оккультный символ с надписью «отправляйся в Сайлент-Хилл».

В Сайлент-Хилле Хизер узнаёт, что она не та, кем себя считает, и что она была избрана, чтобы остановить демона, держащего город в страхе более тридцати лет.