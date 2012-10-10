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Сайлент Хилл 2 3D Сайлент Хилл 2 3D
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Silent Hill: Revelation 3D

Сайлент Хилл 2 3D, 2012

2012 / США / Франция
7.7 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 4.9
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О фильме

Главная героиня второй части — 18-летняя девушка Хизер Мэйсон. Хизер терзается ночными кошмарами с одиннадцатилетнего возраста и вынуждена со своим отцом постоянно менять место жительства, скрываясь от таинственных сил. Накануне своего восемнадцатого дня рождения Хизер, вернувшись домой, обнаруживает, что её отец исчез. Единственное, что она нашла дома - нарисованный на стене оккультный символ с надписью «отправляйся в Сайлент-Хилл».

В Сайлент-Хилле Хизер узнаёт, что она не та, кем себя считает, и что она была избрана, чтобы остановить демона, держащего город в страхе более тридцати лет.

7.7 Оцените
52 голоса Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 25 октября 2012
Премьера в мире 10 октября 2012
Возраст 16+
Прокатчик Вест
Режиссер
М. Дж. Бассетт
М. Дж. Бассетт
В ролях
Эделейд Клеменс
Эделейд Клеменс
Шон Бин
Шон Бин
Малкольм МакДауэлл
Малкольм МакДауэлл
Рада Митчелл
Рада Митчелл
Кэрри-Энн Мосс
Кэрри-Энн Мосс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сайлент Хилл 2 3D 9 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
если анализировать объективно, то результат фильма как нельзя лучше отражает фраза "начали за здравие" и тд...
учитывая, сколько времени… Читать дальше…
patish 2 апреля 2015, 12:51
я наверно из числа немногих кто ещё на приставке играл в первый СХ. просто хочу сказать, что тот кто не играл в него, тот не может полностью понимать… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Новый сиквел «Сайлент Хилла» и хоррор по мотивам Fatal Frame уже в работе У японской хоррор-серии Silent Hill появится еще одна экранизация.
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4 февраля 2020 10:04
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