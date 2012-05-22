Ограбление казино, 2012

Джеки Коган – беспощадный, расчетливый и хладнокровный киллер, работающий на клан мафиози. Ради хрустящих купюр он готов на любое задание, даже самое жестокое. Однажды на подпольное казино, где привыкли проводить время влиятельные бандиты, нападает пара грабителей. Их наглость возмущает авторитетов, и Когану поручают разыскать их. Незадачливые преступники сильно наследили, поэтому Джеки без труда выходит на их след, чтобы заставить поплатиться за необдуманный поступок…
Во время подпольной игры в покер совершено ограбление, и угроза повисла над всем воровским сообществом. Воротилы мафии рассчитывают, что Джеки Коган найдет виновных. Однако, вращаясь среди нерешительных заказчиков, жуликов-ростовщиков, усталых убийц и тех, кто спланировал «дело», даже специалисту трудно сохранить контроль над ситуацией…