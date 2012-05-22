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Killing Them Softly

Ограбление казино, 2012

2012 / США
6.5 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Джеки Коган – беспощадный, расчетливый и хладнокровный киллер, работающий на клан мафиози. Ради хрустящих купюр он готов на любое задание, даже самое жестокое. Однажды на подпольное казино, где привыкли проводить время влиятельные бандиты, нападает пара грабителей. Их наглость возмущает авторитетов, и Когану поручают разыскать их. Незадачливые преступники сильно наследили, поэтому Джеки без труда выходит на их след, чтобы заставить поплатиться за необдуманный поступок…

  • Бывший министр культуры Турции посчитал киноленту настолько оскорбительной, что потребовал поднять возрастное ограничение с 13 до 18 лет, а лучше вообще не показывать в кинотеатрах.
  • Персонаж Ричарда Дженкинса всегда либо сидит в своем автомобиле, либо на барном стуле. Он ни разу не появляется в фильме стоя.
  • Линара Вашингтон – единственный женский персонаж киноленты, ее экранное время составляет примерно минуту.
  • Съемки проходили в Луизиане.
  • Сэм Шепард исполняет одну из главных ролей, но у него меньше шести минут экранного времени в фильме.
  • На разные роли создатели фильма рассматривали Хавьера Бардема, Сэма Рокуэлла и Марка Руффало.

Во время подпольной игры в покер совершено ограбление, и угроза повисла над всем воровским сообществом. Воротилы мафии рассчитывают, что Джеки Коган найдет виновных. Однако, вращаясь среди нерешительных заказчиков, жуликов-ростовщиков, усталых убийц и тех, кто спланировал «дело», даже специалисту трудно сохранить контроль над ситуацией…

6.5 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 18 октября 2012
Премьера онлайн 5 апреля 2015
Премьера в мире 22 мая 2012
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Эндрю Доминик
В ролях
Брэд Питт
Брэд Питт
Ричард Дженкинс
Ричард Дженкинс
Джеймс Гандольфини
Джеймс Гандольфини
Рэй Лиотта
Рэй Лиотта
Скут МакНэри
Скут МакНэри
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ограбление казино 10 постеров
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Ограбление казино
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В сущности, «Ограбление казино», которое в оригинале именуется Killing Them Softly («Убивая их нежно»), – продолжение «Гибели богов» Висконти, только перенесенное из эпохи, пропитанной романтическим вагнеровским мифом, в железно-пластиковый век новейшего экономического кризиса. Эндрю Доминик, принадлежащий к числу наиболее умных, талантливых и виртуозных кинорежиссеров последнего десятилетия, снял один из самых мощных фильмов о гибели нации за всю…
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PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Такое приятное послевкусие у фильма. Можно на нем и поскучать моментами, но я растворилась расслабилась в этой неторопливой задумчивой атмосфере,… Читать дальше…
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Вам не жалко, а мне жалко! Благодаря режиссеру и игре актеров хорошо чувствуется характер каждого героя, так вот из всей этой шайки Марки (герой… Читать дальше…
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