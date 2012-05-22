Ограбление казино, 2012

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Ограбление казино смотреть онлайн Смотрите в

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Отзывы о фильме Обсудить в чате Наша рецензия В сущности, «Ограбление казино», которое в оригинале именуется Killing Them Softly («Убивая их нежно»), – продолжение «Гибели богов» Висконти, только перенесенное из эпохи, пропитанной романтическим вагнеровским мифом, в железно-пластиковый век новейшего экономического кризиса. Эндрю Доминик, принадлежащий к числу наиболее умных, талантливых и виртуозных кинорежиссеров последнего десятилетия, снял один из самых мощных фильмов о гибели нации за всю… Читать