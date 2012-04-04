Американский пирог: Все в сборе, 2012

Это совместный кинематографический проект двух американских сценаристов – Хейдена Шлоссберга и Джона Харвитца. Откровенная комедия, сдобренная дерзким юмором на тему секса, является восьмым фильмом широко известной медиафраншизы и четвертой частью классического киноцикла. Слоган фильма звучит интригующе: «Самый лакомый кусочек на конец».
Летом 1999-го четверо мичиганских парней решили расстаться с невинностью. Прошли годы, и теперь друзья вернулись домой уже повзрослевшими, чтобы вспомнить прошлое и оторваться на полную катушку.
Queen Julia да какая разница , главно что мы через столько лет увидим , опять любимых , лучших ,… Читать дальше…