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Американский пирог: Все в сборе Американский пирог: Все в сборе
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American Reunion

Американский пирог: Все в сборе, 2012

2012 / США
7.6 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Это совместный кинематографический проект двух американских сценаристов – Хейдена Шлоссберга и Джона Харвитца. Откровенная комедия, сдобренная дерзким юмором на тему секса, является восьмым фильмом широко известной медиафраншизы и четвертой частью классического киноцикла. Слоган фильма звучит интригующе: «Самый лакомый кусочек на конец».

  • Производственный бюджет кинокомедии составил пятьдесят миллионов долларов. А мировые кассовые сборы превысили отметку в двести тридцать четыре миллиона долларов.
  • Это первый фильм франшизы, в котором Стив Стифлер (Шонн Уильям Скотт) лично общается со своей матерью (Дженнифер Кулидж).
  • Киноактриса Тара Рид, исполнившая роль Вики Лейтум, также снялась в независимой кинокомедии Грега Гарта «Последний звонок» (2012).
  • Осенью 2008 года американская кинокомпания «Universal Pictures» рассказала о своем намерении создать четвертую часть популярной франшизы.
  • Оригинальное название киноленты – «American Reunion, что в буквальном переводе означает «Американское воссоединение». Рабочее наименование картины – «Американский пирог 4».
  • В день открытия проката, 8 апреля 2012-го, в кинотеатрах США фильм Джона Харвитца и Хейдена Шлоссберга собрал более двадцати одного миллиона долларов.
  • Мировая премьера состоялась 4 апреля 2012 года, а российский релиз вышел на следующий день.

Летом 1999-го четверо мичиганских парней решили расстаться с невинностью. Прошли годы, и теперь друзья вернулись домой уже повзрослевшими, чтобы вспомнить прошлое и оторваться на полную катушку.

7.6 Оцените
76 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 5 апреля 2012
Премьера онлайн 2 мая 2022
Премьера в мире 4 апреля 2012
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джон Харвитц
В ролях
Элисон Ханниган
Элисон Ханниган
Шонн Уильям Скотт
Шонн Уильям Скотт
Мина Сувари
Мина Сувари
Джейсон Биггс
Джейсон Биггс
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Supersonic83 2 апреля 2015, 12:51
Ходил сегодня на этот фильм в Мираж Синема в Озерках на утренний сеанс. Не ожидал увидеть на сеансе столько людей, зал был заполнен на треть. От… Читать дальше…
LemonTea 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Queen Julia, 05/04/2012 - 08:29:47):

Queen Julia да какая разница , главно что мы через столько лет увидим , опять любимых , лучших ,… Читать дальше…
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