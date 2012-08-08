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Неудержимые 2 Неудержимые 2
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The Expendables II

Неудержимые 2, 2012

2012 / США
7.8 Оцените
105 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Команда профессиональных наемников попадает на территорию Непала для работы над сложным заданием – спасти влиятельного бизнесмена из Китая. После успешного возвращения домой группа отправляется отмечать победу. Билли, один из сотрудников подразделения, говорит, что собрался оставить службу и перейти к спокойному существованию. Барни, руководитель отряда, не в восторге от потери ценного кадра, но не может протестовать. Когда Барни выполняет следующую миссию, его группа оказывается в ловушке, подстроенной главой конкурирующей группы. Билли оказывается в заложниках, и противник выдвигает условие: вернуть парня в обмен на кейс, который был найден в сбитом самолете. Барни выполняет требование, но Вилен убивает Билли, нарушив слово. Теперь команде неудержимых нужно отомстить за гибель товарища и вернуть кейс с ценным грузом.

Продолжение было запланировано за несколько месяцев до того, как первые «Неудержимые» вышли в прокат. Ави Лернер в 2009 году сказал, что планирует сделать целую франшизу, а через год Сталлоне обозначил, что концепция второй части уже готова.

Сильвестр Сталлоне снял с себя полномочия режиссера и объявил, что из-за высокой загруженности вынужден ограничиться главной ролью. Его прежние обязанности были поручены Саймону Уэсту.

Создатели фильма ставили акцент на том, что главные герои – люди, а не сверхсильные супергерои. По мнению Уэста, такие персонажи гораздо харизматичнее, чем неуязвимые существа.

После съемок во второй части «Неудержимых» Чак Норрис оставил актерскую карьеру, будучи в возрасте 71 года. Тем не менее, он продолжил появляться в рекламных роликах и участвовать в телевизионных шоу.

Роль главного антагониста должен был сыграть Дэн Пэйн. Он отказался, чтобы сняться в «Возвращении героя», но по иронии судьбы, и в этом проекте ему поучаствовать не удалось.

Во время кастинга создатели фильма искали тех, кто уже пережил пик своей славы и поучаствовал в громких проектах. Сталлоне выразил симпатию к таким актерам и желание дать им шанс снова оказаться в эпицентре событий.

Сталлоне хотел, чтобы в фильме упоминался какой-либо факт о Норрисе. Жена Чака предложила забавную цитату из интернета – «Чака Норриса укусила кобра, и после нескольких мучительных дней… змея скончалась».

На съемках сиквела «Неудержимых» произошел несчастный случай: на водохранилище, где команда работала над эпизодом с резиновой лодкой, один каскадер погиб во время взрыва, а второй попал в больницу с тяжелыми ранениями.

Удар Вилена в прыжке, когда он разворачивается в воздухе – классический прием Ван Дамма, который использовал его во многих ролях.

Железнодорожный мост в Болгарии построили специально для съемок фильма. После завершения работы он стал частью действующей железнодорожной сети.

Джет Ли во время работы над «Неудержимыми» снимался в другом проекте, поэтому все эпизоды с его участием пришлось отснять в Гонконге.

Джеки Чан должен был появиться в киноленте, но с сожалением отказался, будучи уже занятым режиссурой «Доспехов Бога».

В фильме происходит 482 убийства.

В «Неудержимых» содержится множество отсылок к известным фильмам, в которых снимались главные актеры киноленты.

Главный герой получил свое имя не просто так. Он назван в честь чемпиона по боксу и героя Второй мировой Барни Росса.

Барни – единственная за 10 лет главная роль Сталлоне в фильме, который он не режиссировал.

В русской версии фильма персонажа Чака Норриса зовут Чак Норрис. В оригинальной же озвучке он носит то же имя, что и его герой в «Черных тиграх».

Можно ли попробовать изменить расстановку сил в мире? Да, если вы круты как Ван Дамм, у вас есть пять тонн плутония и первоклассные наемники. Стоит ли шутить с Уиллисом, когда вы ему серьезно задолжали? Нет, даже если вы опасны как Сталлоне и у вас за спиной Неудержимые. Кого позвать на такое плевое дельце, как спасение мира? Пара проверенных ребят, Стэтем и Норрис, явно не помешают. Пригодятся и малыш Хемсворт, и опасная красотка. Но команда будет неполной без Шварценеггера. Он реально вернулся! Все в сборе. Понеслась…

7.8 Оцените
105 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 16 августа 2012
Премьера онлайн 3 сентября 2018
Премьера в мире 8 августа 2012
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Саймон Уэст
Саймон Уэст
В ролях
Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Жан-Клод Ван Дамм
Жан-Клод Ван Дамм
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Джет Ли
Джет Ли
Все актеры и съемочная группа
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Они вернулись. Герои нашего детства, живые реликвии кооперативных видеопалаток, неутомимо и целеустремленно учившие нас, как надо побеждать зло во времена, когда на смену плащу и шпаге пришли кулак и базука. Они вернулись уже во второй раз, и теперь всё гораздо, гораздо, гораздо круче. Завершив победоносную миссию в Сандхупалчке (ударение – на последний слог; волшебное место в Непале, где головы каскадеров сами разлетаются томатным фаршем), последние герои боевика идут искать пять тонн…
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Leshiy133 2 апреля 2015, 12:51
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Kirill86 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (aspid2085, 16/08/2012 - 22:00:06):А вот остальное-буду придираться:
Зачем придираться?! Надо просто получать удовольствие от фильма.
В нем… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Сильвестр Сталлоне признал, что в 1980-х он враждовал с Арнольдом Шварценеггером По мнению актера, они оба были очень серьезными соперниками друг для друга.
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15 ноября 2022 13:17
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