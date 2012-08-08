Неудержимые 2, 2012

Продолжение было запланировано за несколько месяцев до того, как первые «Неудержимые» вышли в прокат. Ави Лернер в 2009 году сказал, что планирует сделать целую франшизу, а через год Сталлоне обозначил, что концепция второй части уже готова.

Сильвестр Сталлоне снял с себя полномочия режиссера и объявил, что из-за высокой загруженности вынужден ограничиться главной ролью. Его прежние обязанности были поручены Саймону Уэсту.

Создатели фильма ставили акцент на том, что главные герои – люди, а не сверхсильные супергерои. По мнению Уэста, такие персонажи гораздо харизматичнее, чем неуязвимые существа.

После съемок во второй части «Неудержимых» Чак Норрис оставил актерскую карьеру, будучи в возрасте 71 года. Тем не менее, он продолжил появляться в рекламных роликах и участвовать в телевизионных шоу.

Роль главного антагониста должен был сыграть Дэн Пэйн. Он отказался, чтобы сняться в «Возвращении героя», но по иронии судьбы, и в этом проекте ему поучаствовать не удалось.

Во время кастинга создатели фильма искали тех, кто уже пережил пик своей славы и поучаствовал в громких проектах. Сталлоне выразил симпатию к таким актерам и желание дать им шанс снова оказаться в эпицентре событий.

Сталлоне хотел, чтобы в фильме упоминался какой-либо факт о Норрисе. Жена Чака предложила забавную цитату из интернета – «Чака Норриса укусила кобра, и после нескольких мучительных дней… змея скончалась».

На съемках сиквела «Неудержимых» произошел несчастный случай: на водохранилище, где команда работала над эпизодом с резиновой лодкой, один каскадер погиб во время взрыва, а второй попал в больницу с тяжелыми ранениями.

Удар Вилена в прыжке, когда он разворачивается в воздухе – классический прием Ван Дамма, который использовал его во многих ролях.

Железнодорожный мост в Болгарии построили специально для съемок фильма. После завершения работы он стал частью действующей железнодорожной сети.

Джет Ли во время работы над «Неудержимыми» снимался в другом проекте, поэтому все эпизоды с его участием пришлось отснять в Гонконге.

Джеки Чан должен был появиться в киноленте, но с сожалением отказался, будучи уже занятым режиссурой «Доспехов Бога».

В фильме происходит 482 убийства.

В «Неудержимых» содержится множество отсылок к известным фильмам, в которых снимались главные актеры киноленты.

Главный герой получил свое имя не просто так. Он назван в честь чемпиона по боксу и героя Второй мировой Барни Росса.

Барни – единственная за 10 лет главная роль Сталлоне в фильме, который он не режиссировал.

В русской версии фильма персонажа Чака Норриса зовут Чак Норрис. В оригинальной же озвучке он носит то же имя, что и его герой в «Черных тиграх».