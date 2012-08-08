Неудержимые 2, 2012

Команда профессиональных наемников попадает на территорию Непала для работы над сложным заданием – спасти влиятельного бизнесмена из Китая. После успешного возвращения домой группа отправляется отмечать победу. Билли, один из сотрудников подразделения, говорит, что собрался оставить службу и перейти к спокойному существованию. Барни, руководитель отряда, не в восторге от потери ценного кадра, но не может протестовать. Когда Барни выполняет следующую миссию, его группа оказывается в ловушке, подстроенной главой конкурирующей группы. Билли оказывается в заложниках, и противник выдвигает условие: вернуть парня в обмен на кейс, который был найден в сбитом самолете. Барни выполняет требование, но Вилен убивает Билли, нарушив слово. Теперь команде неудержимых нужно отомстить за гибель товарища и вернуть кейс с ценным грузом.
Продолжение было запланировано за несколько месяцев до того, как первые «Неудержимые» вышли в прокат. Ави Лернер в 2009 году сказал, что планирует сделать целую франшизу, а через год Сталлоне обозначил, что концепция второй части уже готова.
Сильвестр Сталлоне снял с себя полномочия режиссера и объявил, что из-за высокой загруженности вынужден ограничиться главной ролью. Его прежние обязанности были поручены Саймону Уэсту.
Создатели фильма ставили акцент на том, что главные герои – люди, а не сверхсильные супергерои. По мнению Уэста, такие персонажи гораздо харизматичнее, чем неуязвимые существа.
После съемок во второй части «Неудержимых» Чак Норрис оставил актерскую карьеру, будучи в возрасте 71 года. Тем не менее, он продолжил появляться в рекламных роликах и участвовать в телевизионных шоу.
Роль главного антагониста должен был сыграть Дэн Пэйн. Он отказался, чтобы сняться в «Возвращении героя», но по иронии судьбы, и в этом проекте ему поучаствовать не удалось.
Во время кастинга создатели фильма искали тех, кто уже пережил пик своей славы и поучаствовал в громких проектах. Сталлоне выразил симпатию к таким актерам и желание дать им шанс снова оказаться в эпицентре событий.
Сталлоне хотел, чтобы в фильме упоминался какой-либо факт о Норрисе. Жена Чака предложила забавную цитату из интернета – «Чака Норриса укусила кобра, и после нескольких мучительных дней… змея скончалась».
На съемках сиквела «Неудержимых» произошел несчастный случай: на водохранилище, где команда работала над эпизодом с резиновой лодкой, один каскадер погиб во время взрыва, а второй попал в больницу с тяжелыми ранениями.
Удар Вилена в прыжке, когда он разворачивается в воздухе – классический прием Ван Дамма, который использовал его во многих ролях.
Железнодорожный мост в Болгарии построили специально для съемок фильма. После завершения работы он стал частью действующей железнодорожной сети.
Джет Ли во время работы над «Неудержимыми» снимался в другом проекте, поэтому все эпизоды с его участием пришлось отснять в Гонконге.
Джеки Чан должен был появиться в киноленте, но с сожалением отказался, будучи уже занятым режиссурой «Доспехов Бога».
В фильме происходит 482 убийства.
В «Неудержимых» содержится множество отсылок к известным фильмам, в которых снимались главные актеры киноленты.
Главный герой получил свое имя не просто так. Он назван в честь чемпиона по боксу и героя Второй мировой Барни Росса.
Барни – единственная за 10 лет главная роль Сталлоне в фильме, который он не режиссировал.
В русской версии фильма персонажа Чака Норриса зовут Чак Норрис. В оригинальной же озвучке он носит то же имя, что и его герой в «Черных тиграх».
Можно ли попробовать изменить расстановку сил в мире? Да, если вы круты как Ван Дамм, у вас есть пять тонн плутония и первоклассные наемники. Стоит ли шутить с Уиллисом, когда вы ему серьезно задолжали? Нет, даже если вы опасны как Сталлоне и у вас за спиной Неудержимые. Кого позвать на такое плевое дельце, как спасение мира? Пара проверенных ребят, Стэтем и Норрис, явно не помешают. Пригодятся и малыш Хемсворт, и опасная красотка. Но команда будет неполной без Шварценеггера. Он реально вернулся! Все в сборе. Понеслась…
Зачем придираться?! Надо просто получать удовольствие от фильма.
В нем… Читать дальше…