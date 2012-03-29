«Гнев титанов»: Рецензия Киноафиши

О фильме «Гнев титанов» прежде всего надо знать то, что он снимался на Канарских островах. То есть, конечно, были и работа в лондонской студии, и съемки в Уэльсе, и воздушные путешествия в Патагонии, но основное действие разворачивается на Канарах. А на Канарах, вообще говоря, хорошо и без всякого кино: мозг расслабляется вслед за телом – и любая мозговая деятельность воспринимается как помеха полноценному существованию. Поэтому если ты снимаешь на Канарах про греческую мифологию, то сын Посейдона у тебя получится обязательно растаманом, мать вышеозначенного сына – поклонницей Энди Уорхола (ибо, по ее словам, «у каждого должна быть своя минута славы»), а Гефест – непрерывно похрюкивающим шизофреником. То, что у древних греков даже надписи на надгробиях делались по-английски, – это, разумеется, в порядке вещей. Как и то, что Кронос срисован с заглавного персонажа фильма «Мумия»; оттого и рождается поистине гениальная реплика: «Постарайтесь задержать Кроноса!» Когда Персей видит Зевса, он адресуется с наиболее подходящим к ситуации вопросом: «Ты проходил мимо?» (греческие боги – они, вообще, такие: фланируют туда-сюда, вместо того чтоб делом заняться), а через некоторое время восклицает – о Зевсе же: «Они забрали моего отца!» Не иначе как за бродяжничество и отсутствие надлежаще оформленных документов…

Йоханнесбуржец Джонатан Либесман – режиссер во всех отношениях интересный. Карьеру на полнометражном поприще он начал с довольно бессвязного, хотя временами и вправду страшноватого, ведьмовского ужастика Darkness Falls, в российском прокате шедшего под названием «Темнота наступает». После чего снял «Техасскую резню бензопилой: Начало», переключив регистр с имплантированной в сюжет Маркусом Ниспелем драматургии боли и отчаяния на веселый членовредительский аттракцион, полный сарказма и какого-то совсем уж бесшабашного раздолбайства. Третьим полнометражным опытом Либесмана стала «Комната смерти» – неожиданно умная, сильная и провокативная драма на тему отбора, дрессировки и управления людьми. Вслед за этим Либесман зачем-то переснял «Падение “Черного ястреба”» Ридли Скотта, только сомалийских боевиков переименовал в инопланетян, а фильм – в «Битву за Лос-Анджелес». В результате подобной легкой перестановки действо несколько подутратило смысл, превратившись в очередную порцию комических куплетов про адский отжиг, регулярно устраиваемый пришельцами на деньги продюсеров и инвесторов.

Греко-канарский (а картина, как назло, снималась на канарском острове под названием Гомера (La Gomera)) вестерн «Гнев титанов» стал пятым детищем Либесмана, и здесь он применил едва ли не все свои – вполне обширные – кинематографические и вообще гуманитарные познания. О мумии-Кроносе и Энди Уорхоле мы уже упомянули. К этому необходимо добавить, что Тартар, за вычетом небольших дизайнерских разночтений, позаимствован из фильма «Куб», демон, пытающийся пронзить Персея рогами, – из «Легенды» все того же Ридли Скотта. Начало вторжения химер с почти буквальной точностью повторяет начало вторжения марсиан в уэллсовской «Войне миров». Фраза Агенора «Сегодня я здесь – пытаюсь спасти вселенную» подытоживает все героические картины с Брюсом Уиллисом, а возглас «Не подведи семью!» – все американские фильмы про итальянскую мафию. О финальном большом взрыве и следующем за ним поцелуе с блондинкой не стоит даже упоминать: это – основа и исчерпывающий смысл всей греческой мифологии, тут без вопросов. Рассуждения о богах («– Я хочу быть хорошим богом и делать добрые дела. – Хороших богов не бывает»; «– Боги не умирают. – Теперь умирают»; «Больше нет богов»; «Похоже, только люди обладают свободной волей» (последние два тезиса принадлежат Зевсу)), вероятно, были вдохновлены чтением Ницше, Камю и Сартра, но здесь сложно сказать наверняка. Возможно, кто-то из троих сценаристов своим умом дошел до сверкающих высот богословия и антропологии, на каковых мы и оставим авторов «Гнева титанов», прежде всего – самого Либесмана, который уже вовсю штурмует следующую вершину режиссерского глубокомыслия. Называется эта вершина «Черепашки-ниндзя».

Сергей Терновский