«Анна Каренина»: Рецензия Киноафиши

Поезд безумия

Фильм «Анна Каренина» - британское видение великого романа Льва Толстого. Не только мы черпаем идеи из зарубежного кинематографа, бывает и нашу классику берут на экранизацию. И хотелось бы упрекнуть иностранцев, мол, не познать им наш русский дух… Да вот только не получается, их прочтение нашего романа достойно зрительского внимания.

Начнем с того, что режиссер Джо Райт решил подать историю театральным языком. То есть большая часть событий происходит в закрытом театре, даже сцены на железнодорожном вокзале и в конюшне. Во время съемок панорамных кадров использовали игрушечные поезда и кукольные домики. Единственный персонаж, который мог выходить за пределы «спектакля» был Левин (Донал Глисон), потому что он по задумке отражает реальный мир и к тому же является альтер-эго самого Толстого.

Кадр из фильма «Анна Каренина»

Такая оригинальная постановка несет определенный посыл о самой истории. Все персонажи словно деревянные куклы, и члены высшего общества даже двигаются соответственно, но Анна (Кира Найтли) отличается от них. Она очевидно живее других, и она же шокировала светское общество, разрушив его стереотипы. Вронский (Аарон Тейлор-Джонс) тоже оживает рядом с Анной, но это не его естество, и потому он устает со временем, вновь возвращаясь в позицию куклы. С помощью театральности нам показывают и нарочитую наигранность людей того времени.

Этот сюжет стар как мир, все знают как началось, развивалось и закончилось. Поэтому удивить экранизацией весьма сложная задача, с которой Джо Райт справился. Как он оживил историю? Благодаря множеству тонкостей, моделируя подачу моментов и не забывая об игре мелочей. Как много можно сказать, почти что не говоря ничего - это про постановку танцев. Как только Анна с Вронским начинают кружиться в вальсе, мы видим как закручивается и их роман. Хотя Киру и Аарона нельзя позвать преподавать мастер-класс по химии между героями после этого фильма, многие сцены были поставлены таким образом, что в их страсти нельзя было усомниться.

Кадр из фильма «Анна Каренина»

Но полуэротический вальс еще не самый тонкий и интересный момент. Заслужено дали «Оскар» за лучшие костюмы, они были не только красивыми, но и символичными. Так, например, на первом балу Китти была в светлом платье, олицетворяя невинность и наивность. Анна же, напротив, была в черном, являясь в тот момент почти что хищницей. Благодаря все тем же костюмам и гриму, Анна опрятна и скучна, как ее жизнь в начале фильме, яркая и активная во время романа с Вронским, а к финалу совсем бледна и мрачна, поэтому фраза - «яркое пламя любви порой сжигает носителя изнутри» так и напрашивается в качестве морали.

Символизм очевиден не только в костюмах. Несчастный случай на рельсах в самом начале истории как предзнаменование о плохих событиях. Или сон Анны, в котором она видит свою смерть при родах дочери. Вот только умерла не она, а ее разум. С появлением дочери, безумие Анны начало набирать обороты подобно поезду. И вся ее романтическая постановка с Вронским стала рассыпаться на глазах. В итоге приведя к тому, что весь мир застыл буквально (в фильме) и фигурально (для Анны), она устала играть. Дальнейший ее поступок вам известен.

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Райт искренне пытался извлечь всю глубину из оригинального романа и подать простым языком, при помощи мощных визуальных образов. В итоге получилась изящная и красивая кинокартина с налетом магической театральности. И при этом еще какие актеры играют! Кира Найтли, начавшая истерить еще в «Опасном методе» легко продолжила делать это и в качестве Анны Карениной, логично покончившей с собой под конец, как и Кира с истериками (следующая ее роль совсем иная). Аарон прекрасно изобразил мальчика, который просто из-за духа бунтарства пытался пререкаться с обществом. Больше всех удивил Джуд Лоу, прикрывший на сей раз свои внешние данные необходимой сдержанностью Каренина. Алисия Викандер такая милая, что при просмотре Лары Крофт в ее исполнении, будет забавно вспоминать эту ее роль Китти.

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Когда подобные кинокартины оживляют классику, не искажая ее, то появляется надежда на зарождение интереса у молодого поколения. Если чтение книг не самое любимое хобби у молодежи, то это кино могло бы вызвать интерес к самому роману и воззвать к необходимости его прочтения. Как бы не был хорош фильм, книгу он не заменит, но прекрасно ее дополнит. Бариева Лилия