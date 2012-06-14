Кококо, 2012

Вика переезжает в Питер из Екатеринбурга и как будто срывается с цепи. В культурной столице она попадает в бесконечный водоворот вечеринок, случайных связей и алкоголя. Героиня ведет себя, как отъявленная провинциалка, несмотря на то, что ее родной город нельзя назвать маленьким. Обстоятельства знакомят ее с Лизой Воронцовой – полной противоположностью. Новая подруга – представительница интеллигентного сословия, она работает в музее, а в свободное время даже не думает покидать серую и пустую квартиру. Неожиданно даже для себя такие разные персонажи находят друг с другом общий язык…
С утра — работа в музее этнографии, вечером — новости по Рен-ТВ, по выходным — митинги и секс с бывшим мужем, научным работником среднего звена. Лиза — типичный представитель питерской интеллигенции. Вика — обычная провинциалка. Отпуск в Петербурге для нее — это водка, вечеринки и авантюры. Казалось, между ними нет ничего общего. Однако, по воле случая они встретились — и сошлись: вода и пламень, синий чулок и тусовщица, интеллигенция и народ. Лиза и Вика — две стороны одной медали по имени Россия. «Кококо» — вечная комедия русской жизни!
Кино страшное и… Читать дальше…