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Кококо Кококо
Киноафиша Фильмы Кококо

Кококо, 2012

2012 / Россия
6.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Вика переезжает в Питер из Екатеринбурга и как будто срывается с цепи. В культурной столице она попадает в бесконечный водоворот вечеринок, случайных связей и алкоголя. Героиня ведет себя, как отъявленная провинциалка, несмотря на то, что ее родной город нельзя назвать маленьким. Обстоятельства знакомят ее с Лизой Воронцовой – полной противоположностью. Новая подруга – представительница интеллигентного сословия, она работает в музее, а в свободное время даже не думает покидать серую и пустую квартиру. Неожиданно даже для себя такие разные персонажи находят друг с другом общий язык…

  • По словам Дуни Смирновой, режиссера фильма, она стремилась рассказать о женской дружбе, которая, вопреки известному стереотипу, существует даже между совсем непохожими людьми.
  • В фильме намеренно не прописывалась линия отношений мужчины и женщины, а также не придавалось никакого эротического подтекста происходящему. Создатели демонстрировали в первую очередь душевную близость между людьми.
  • По словам критиков, «Кококо» стал самым сложным и личным проектом Авдотьи Смирновой, но при этом не утратил комедийности.
  • Яна Троянова и Анна Михалкова, сыгравшие главных персонажей, получили призы на фестивале «Кинотавр» за лучшие женские роли.

С утра — работа в музее этнографии, вечером — новости по Рен-ТВ, по выходным — митинги и секс с бывшим мужем, научным работником среднего звена. Лиза — типичный представитель питерской интеллигенции. Вика — обычная провинциалка. Отпуск в Петербурге для нее — это водка, вечеринки и авантюры. Казалось, между ними нет ничего общего. Однако, по воле случая они встретились — и сошлись: вода и пламень, синий чулок и тусовщица, интеллигенция и народ. Лиза и Вика — две стороны одной медали по имени Россия. «Кококо» — вечная комедия русской жизни!

6.5 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 14 июня 2012
Премьера в мире 14 июня 2012
Возраст 18+
Прокатчик Наше кино
Режиссер
Авдотья Смирнова
Авдотья Смирнова
В ролях
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Яна Троянова
Яна Троянова
Евгений Муравич
Евгений Муравич
Геннадий Смирнов
Геннадий Смирнов
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь
Все актеры и съемочная группа
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Кококо

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
frankiesayrelax 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 14/06/2012 - 19:07:27):Я бы сходил на этот фильм и всех друзей бы уговорил, но только в том случае... если бы в квартире Авдотьи… Читать дальше…
Bladevita 2 апреля 2015, 12:51
Смотрела фильм в пятницу, как раз самое то, чтобы расслабиться в конце рабочей недели, но при этом еще и пищу для мозга получить.

Кино страшное и… Читать дальше…
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