Кококо, 2012

Вика переезжает в Питер из Екатеринбурга и как будто срывается с цепи. В культурной столице она попадает в бесконечный водоворот вечеринок, случайных связей и алкоголя. Героиня ведет себя, как отъявленная провинциалка, несмотря на то, что ее родной город нельзя назвать маленьким. Обстоятельства знакомят ее с Лизой Воронцовой – полной противоположностью. Новая подруга – представительница интеллигентного сословия, она работает в музее, а в свободное время даже не думает покидать серую и пустую квартиру. Неожиданно даже для себя такие разные персонажи находят друг с другом общий язык…