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Судья Дредд Судья Дредд
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Dredd

Судья Дредд, 2012

2012 / Великобритания
7.5 Оцените
97 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Америка будущего — пустая и облученная после атомной катастрофы земля. В грандиозном мегаполисе Мега-Сити 1 ежедневно совершается более 15 тысяч преступлений. Полицейских здесь зовут «судьями» (они же и прокуроры, и палачи). Самый известный из них и внушающий страх всему городу — Дредд. Ему предстоит избавить город от последнего бедствия — опасной наркоэпидемии…

  • В отличие от предыдущего фильма, здесь Карл Урбан, исполнитель главной роли, решил, что не станет снимать шлем (как в серии комиксов, ставшей сюжетной основой картины). Также он настоял на личной (без каскадеров) езде на мотоцикле Lawmaster. Эти байки представляли собой настоящие функциональные модели, на них ездили актеры и каскадеры во время съемок. Внешний вид байка из комиксов невозможно было точно воспроизвести, так как это сделало бы его непригодным для вождения.
  • В классе и торговом центре можно увидеть новый американский флаг. В нем всего 6 звезд, представляющих мега-государства.
  • В эпизоде, где Андерсон допрашивает Кэя, на стене висит карта мира. Красным цветом выделена Южная Африка, где шли съемки.
  •  Частично тату Ма-Ма являются настоящими татуировками Лены Хиди, в первую очередь цветок на ее верхнем правом плече. Визажисты «расширили» рисунок до шеи и лица.
Будущее не столь красочно и великолепно, каким его представляют современные люди. Через несколько столетий человечество окажется на грани самоуничтожения, захлёбываясь в кровавых преступлениях, смертельных грехах и беспорядочных убийствах. Старую систему правосудия будет невозможно использовать — анархия, всеобщие беспорядки вынуждают ещё сохранившуюся власть, тем не менее, потерявшую всякий авторитет и легитимность, пойти на отчаянные крайние меры и ввести институт Судей — универсальных полицейских, правоприменителей, а по совместительству — и прокуроров, которые упростили бы весь процесс задержания, следствия и судебных тяжб, совмещая в одном лице все должности блюстителей и защитников правопорядка.

Негодяи, подонки, вконец обнаглевшие и распоясавшиеся преступники и бандитские группировки всё равно не желают сдавать свои упрочившие позиции, опасаясь лишь одного — встречи с легендарным Судьёй Дреддом, пересажавшим или расстрелявшим не одну сотню насильников, террористов и жадных до человеческих страданий маньяков. В то время, как беспорядки и бесчинства бушуют на улицах города, Дредд спешит вернуть порядок, Закон и тишину, которым, кажется, уже никогда не обрести свою былую полноту, мощь и силу…
7.5 Оцените
97 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 20 сентября 2012
Премьера в мире 7 сентября 2012
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Пит Трэвис
В ролях
Карл Урбан
Карл Урбан
Оливия Тирлби
Оливия Тирлби
Джейсон Коуп
Лэнгли Кирквуд
Лэнгли Кирквуд
Кивон Кэйн
Все актеры и съемочная группа
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