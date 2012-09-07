Судья Дредд, 2012

Будущее не столь красочно и великолепно, каким его представляют современные люди. Через несколько столетий человечество окажется на грани самоуничтожения, захлёбываясь в кровавых преступлениях, смертельных грехах и беспорядочных убийствах. Старую систему правосудия будет невозможно использовать — анархия, всеобщие беспорядки вынуждают ещё сохранившуюся власть, тем не менее, потерявшую всякий авторитет и легитимность, пойти на отчаянные крайние меры и ввести институт Судей — универсальных полицейских, правоприменителей, а по совместительству — и прокуроров, которые упростили бы весь процесс задержания, следствия и судебных тяжб, совмещая в одном лице все должности блюстителей и защитников правопорядка.



Негодяи, подонки, вконец обнаглевшие и распоясавшиеся преступники и бандитские группировки всё равно не желают сдавать свои упрочившие позиции, опасаясь лишь одного — встречи с легендарным Судьёй Дреддом, пересажавшим или расстрелявшим не одну сотню насильников, террористов и жадных до человеческих страданий маньяков. В то время, как беспорядки и бесчинства бушуют на улицах города, Дредд спешит вернуть порядок, Закон и тишину, которым, кажется, уже никогда не обрести свою былую полноту, мощь и силу…