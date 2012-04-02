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Киноафиша Рецензии «Проект Х: Дорвались»: Рецензия Киноафиши

«Проект Х: Дорвались»: Рецензия Киноафиши

2 апреля 2012 00:00
«Проект Х: Дорвались»: Рецензия Киноафиши

Трое одноклассников, коих принято называть емким словом "лузеры", решают прославиться на всю округу и закатить грандиозную вечеринку с алкоголем, убойными танцами и, конечно же, прекрасными девушками. Отсутствие родителей, огромный дом и большой бассейн - что еще нужно для классной тусовки? Как выяснилось позже - голова на плечах, так как удержать веселье в рамках приличия друзьям явно не удалось.

Выбирая для дебюта жанр молодежной комедии, Нума Нуризаде сделал два очень правильных шага: пригласил в качестве сценариста Майкла Бэколла - человека, из-под пера которого вышел совершенно фантастический Скотт Пилигрим против всех, и буквально вылил саундтрек в уши каждому зрителю. Да и стилизация под любительскую съемку пришлась очень кстати. Где-то на середине просмотра начинаешь ловить себя на мысли, что смотришь не кино, а чье-то безумное хоум-видео.

При заметном родстве тем фильм гораздо динамичнее всех мальчишников и пирогов вместе взятых. Не совсем честно говорить о том, что в нем есть музыка - она просто живет в каждом кадре своей жизнью. Порой создается впечатление, что кто-то хитро пошутил над тобой и вместо кинотеатра устроил ночной клуб - каждое действие главных героев настолько гармонично с играющим в этот момент треком, что происходящее на экране начинает затягивать в себя глубже и глубже с каждой секундой.

Вольности отечественных переводчиков, добавивших к названию фильма "Дорвались" - скорее плюс, чем минус. Трое робких, малозаметных и неуверенных в себе парней действительно дорвались до события, о котором давно мечтали. И пускай завтра придется горько пожалеть о случившемся, посыпая голову пеплом от сгоревшего дома, - ничего страшного - эти ребята живут одним днем. И хотят его прожить так, чтобы он запомнился надолго.

Вечеринка в данном случае - вещь абсолютно неуправляемая. Начав, закончить или прервать ее уже невозможно. Девушки, на которых друзья даже боялись взглянуть, уже скидывают с себя немногочисленную одежду, алкоголь течет рекой, а настроение бьет фонтаном. В ситуации, когда все тумблеры включены, а ручки громкости вывернуты на максимум даже вроде бы средние шуточки и незамысловатые кривляния персонажей вызывают если не хохот, то добрую улыбку до ушей. В каждом кадре зрителю, а он у фильма достаточно молодой, показывают, что уж тут скрывать, то место, где бы он сам хотел оказаться.

Главный персонаж робко общается с родителями по телефону, а в это время за окном начинается дестрой поистине вселенского масштаба. Вечеринка буквально выплескивается наружу, накрывая своей волной всех, кто оказался рядом. Дальше - больше. В качестве декораций в небе появится вертолет стражей порядка, рейв дополнится воем полицейских сирен, а машина уйдет в недолгое, но яркое плавание ко дну бассейна.

Оперируя знакомыми всем образами, режиссер выжимает из затертого жанра молодежной комедии максимум и даже немного больше. Фильм, не претендующий на место шедевра в истории кинематографа, настолько грамотно захватывает сознание обилием голых тел, убойной музыки и дурацких поступков главных героев, что после просмотра возникает вопрос: "Где же я был: в кино или на самой необычной дискотеке в своей жизни?"

(c) Кирилл Папирный

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