Петля времени, 2012

В недалеком будущем, где стали возможны путешествия во времени, некая корпорация убирает нежелательных людей, отправляя их в прошлое в пластиковых пакетах. Задача принимающей стороны — всадить жертве пулю в голову, стерев тем самым несчастного из истории. Все идет гладко до тех пор, пока главный герой не распаковывает очередной пакет, обнаруживая в нем… самого себя из будущего.
Райан Джонсон в своем третьем фильме вернулся к тому опыту, который опробовал в первом – блистательном неонуаре «Кирпич». Но если дебют был камерной, медитативной драмой в интерьерах средней школы, то «Петля времени» – попытка сделать масштабный «слоеный торт» (учитывая размах режиссерской претензии, это явно торт «Наполеон»), состоящий из множества совершенно различных и весьма причудливо между собою связанных сюжетных уровней.…