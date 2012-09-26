Петля времени, 2012

В недалеком будущем, где стали возможны путешествия во времени, некая корпорация убирает нежелательных людей, отправляя их в прошлое в пластиковых пакетах. Задача принимающей стороны — всадить жертве пулю в голову, стерев тем самым несчастного из истории. Все идет гладко до тех пор, пока главный герой не распаковывает очередной пакет, обнаруживая в нем… самого себя из будущего.

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