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Петля времени Петля времени
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Looper

Петля времени, 2012

2012 / США
7.4 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме
В недалеком будущем, где стали возможны путешествия во времени, некая корпорация убирает нежелательных людей, отправляя их в прошлое в пластиковых пакетах. Задача принимающей стороны — всадить жертве пулю в голову, стерев тем самым несчастного из истории. Все идет гладко до тех пор, пока главный герой не распаковывает очередной пакет, обнаруживая в нем… самого себя из будущего.
7.4 Оцените
61 голос Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 27 сентября 2012
Премьера в мире 26 сентября 2012
Возраст 18+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Райан Джонсон
Райан Джонсон
В ролях
Эмили Блант
Эмили Блант
Джозеф Гордон-Левитт
Джозеф Гордон-Левитт
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Пол Дано
Пол Дано
Пайпер Перабо
Пайпер Перабо
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Петля времени 11 постеров
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Петля времени

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Райан Джонсон в своем третьем фильме вернулся к тому опыту, который опробовал в первом – блистательном неонуаре «Кирпич». Но если дебют был камерной, медитативной драмой в интерьерах средней школы, то «Петля времени» – попытка сделать масштабный «слоеный торт» (учитывая размах режиссерской претензии, это явно торт «Наполеон»), состоящий из множества совершенно различных и весьма причудливо между собою связанных сюжетных уровней.…
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Leshiy133 2 апреля 2015, 12:51
«Петля времени» с Брюсом Уиллисом и Джозефом Гордоном-Левиттом получилась вполне неплохим фантастическим криминальным триллером в бесконечной… Читать дальше…
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Мне кажется, что общего с 12 Обезьян Гильяма и Петлевиками, только Брюс и путешествия во времени. В остальном кино, кардинально разное. На самом… Читать дальше…
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