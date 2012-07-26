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Step Up Revolution

Шаг вперед 4, 2012

2012 / США
7.3 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Люди устраивают танцы на ярком фоне Майами. Эмили приезжает сюда, стремясь реализоваться как профессионал, и вскоре влюбляется в Шона, молодого человека, возглавляющего команду The Mob. Но их танцующему миру грозит разрушение…

  • Это второй фильм франшизы Step Up, снятый в широкоэкранном формате 2.39:1 и первый с упоминанием в титрах вымышленных персонажей и событий.
  • Первоначально в качестве режиссера был приглашен Уэйд Робсон, но он по личным причинам отказался от участия в проекте, и его сменил Скотт Спир. Продюсером выступил постановщик прежних частей Джон М. Чу.
  • Адам Севани (Лось), Мари Кода (Кидо), Чадд Смит (Владд) снялись в эпизодических ролях и сделали свой танцевальный номер, включенный в действие.
  • В сцене с Мусом, когда камера приближается, у него надет капюшон, но при отъезде он уже снят.
  • После момента с мафией, когда Эдди показывает видео на YouTube, в названии написано «The MOB Hits — Ocean Ave». Затем по телевизору передают новостной репортаж о команде, но упоминается «Оушен Драйв», а не «Авеню».
  • Когда мистер Райан и его коллеги наблюдают за толпой, он находится прямо рядом с ними. В следующий миг он продвигается вперед, как будто только что прибыл.
  • В эпизодах в офисе, когда танцоры в костюмах спускаются по эскалатору, люди, стоящие у перил наверху, исчезают, появляются снова и перемещаются между кадрами.

Эмили, дочь влиятельного бизнесмена, приезжает в Майами с намерением стать профессиональной танцовщицей, но влюбляется в Шона — юношу, чья танцевальная труппа устраивает музыкальные флэшмобы. Команда, называющаяся MOB, участвует в конкурсе с внушительным денежным призом, а тем временем отец Эмили намеревается перестроить родной район ребят и переселить тысячи людей. Эмили присоединяется к танцорам и организует протестные мобы, рискуя не осуществить мечту, но сражаясь за нечто более важное.

7.3 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 26 июля 2012
Премьера онлайн 2 апреля 2022
Премьера в мире 26 июля 2012
Возраст 12+
Прокатчик Вест
Режиссер
Скотт Спир
Скотт Спир
В ролях
Элисон Стоунер
Адам Дж. Севани
Адам Дж. Севани
Чадд Смит
Стивен Стэннерт
Меган Бун
Меган Бун
Все актеры и съемочная группа
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Отрывок 6
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