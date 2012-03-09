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Ворон Ворон
Киноафиша Фильмы Ворон
The Raven

Ворон, 2012

2012 / США / Испания / Венгрия
7.3 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме
Хроника последних дней из жизни Эдгара Аллана По, который ввязался в охоту за серийным убийцей, в своих преступлениях вдохновлявшимся его рассказами.
7.3 Оцените
25 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2012
Премьера в России 12 апреля 2012
Премьера онлайн 1 июня 2022
Премьера в мире 9 марта 2012
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Джеймс МакТиг
Джеймс МакТиг
В ролях
Джон Кьюсак
Джон Кьюсак
Элис Ив
Элис Ив
Люк Эванс
Люк Эванс
Оливер Джексон-Коэн
Оливер Джексон-Коэн
Брендан Глисон
Брендан Глисон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ворон 6 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Как-то в зале, в час угрюмый, полный тягостною думой, пред экраном с фильмом «Ворон» я склонялся в полусне, грезам странным отдавался, – вдруг неясный звук раздался, будто кто-то постучался – постучался в мозг ко мне. «Это, верно, – прошептал я, – Джеймс в киношной трескотне, Джеймс стучится в мозг ко мне». Ясно помню: ожиданье… Кинокритиков рыданья… На экране очертанья тускло тлеющих теней… О, как жаждал я просвета, как я тщетно ждал ответа на страданье без привета, на вопрос о ней, о ней – об…
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Олег Ушаков 4 марта 2023, 19:04
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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