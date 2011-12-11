Схватка, 2012

На Аляске есть буровая установка, и основная часть рабочих на ней – бывшие заключенные. Бывший снайпер и охотник Джон защищает вахтеров от диких зверей. Но он так расстроен недавней смертью жены, что хочет покончить с собой. Мужчина почти доводит задуманное до конца, но в этот момент слышит вой волков. Вместе с буровиками он отправляется домой, но их самолет терпит крушение в бескрайних лесах. В ближайшее время помощи ждать неоткуда, и людям придется самим защищаться от голодных хищников.