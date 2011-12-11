Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не стучи" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Схватка Схватка
Киноафиша Фильмы Схватка
The Grey

Схватка, 2012

2012 / США
7.3 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

На Аляске есть буровая установка, и основная часть рабочих на ней – бывшие заключенные. Бывший снайпер и охотник Джон защищает вахтеров от диких зверей. Но он так расстроен недавней смертью жены, что хочет покончить с собой. Мужчина почти доводит задуманное до конца, но в этот момент слышит вой волков. Вместе с буровиками он отправляется домой, но их самолет терпит крушение в бескрайних лесах. В ближайшее время помощи ждать неоткуда, и людям придется самим защищаться от голодных хищников.

  • Первоначально события должны были происходить на Юконе в Канаде. Однако продюсеры настояли на том, чтобы речь шла об Аляске. Это позволило бы заинтересовать американскую аудиторию. И все же сами съемки проходили в Канаде.
  • На роль сначала утвердили Брэдли Купера, однако вскоре ее отдали Лиаму Нисону, который был партнером актера по ленте «Команда А».
  • Во время работы над проектом режиссер купил у местного охотника туши четырех волков. Из двух сделали чучела для съемок, а двух других члены съемочной группы съели. Постановщик решил, что это позволит актерам лучше вжиться в образы.
  • Общества по защите животных из США призывали бойкотировать фильм из-за кровожадного изображения волков.

Самолет с пассажирами терпит крушение на Аляске.﻿ Остатки цивилизации догорают вместе с лайнером, а у уцелевших остается только одна цель - остаться в живых... Но в белом безмолвии их поджидает воплощение самых страшных кошмаров. В безлюдной снежной пустыне людям предстоит смертельная схватка...

7.3 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 26 января 2012
Премьера онлайн 3 сентября 2018
Премьера в мире 11 декабря 2011
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джо Карнахан
Джо Карнахан
В ролях
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Дермот Малруни
Дермот Малруни
Даллас Робертс
Даллас Робертс
Фрэнк Грилло
Фрэнк Грилло
Джеймс Бэдж Дэйл
Джеймс Бэдж Дэйл
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Команда А
Команда А (2010)
8.115385
Флирт с дьяволом
Флирт с дьяволом (2022)
4.4
Возмездие
Возмездие (2022)
0
Хороший, плохой, коп
Хороший, плохой, коп (2021)
6
День матери
День матери (2010)
5.928571
Джошуа
Джошуа (2007)
5.9
In the Land of Saints and Sinners
0
День курка
День курка (2020)
6.894737
Сестры
Сестры (2006)
4.5333333
Драйвер на ночь
Драйвер на ночь (2014)
7.1538463
Хлоя
Хлоя (2009)
7.4444447
Заложница
Заложница (2008)
8.27957
Фильм находится в подборках
Ужасы про Новый год и Рождество Ужасы про Новый год и Рождество
Постер фильма Схватка 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Схватка смотреть онлайн

Схватка

Похожие фильмы онлайн

Команда А
 
Флирт с дьяволом
 
Хороший, плохой, коп
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
39 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Схватка
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный тизер
Дублированный тизер
трейлер без цензуры
Трейлер без цензуры
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Эскортница
Эскортница
2023, Россия, драма
Царевны и Таинственная гостья
Царевны и Таинственная гостья
2023, Россия, анимация, детский
Related video
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Приложение киноафиши