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8 первых свиданий 8 первых свиданий
Киноафиша Фильмы 8 первых свиданий

8 первых свиданий, 2012

2012 / Россия
6.9 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Сердце Никиты отдано Илоне, а Веры — Константину. У обеих парочек все замечательно — ровно до момента, когда Никита с Верой обнаруживают себя проснувшимися рядышком. Списав все на затуманенный алкоголем разум, они стыдливо разбегаются. Но на следующее утро — сюрприз!..

  • Фильм совместного производства России и Украины, кинопроизводство обеспечила украинская «Студия Квартал-95». Людям из нее принадлежит и концепция: они предложили развить эту идею, когда режиссер мечтал придумать что-то похожее на «Любовь в большом городе». В итоге получилось нечто, напоминающее «День сурка».
  • Владимир Зеленский не только режиссировал картину, но и исполнил главную мужскую роль.
  • Это дебют в полнометражном кино Екатерины Варнавы.
  • Креативный продюсер Марюс Вайсберг уже в четвертый раз работает с Зеленским.
  • По свидетельствам членов съемочной группы, Оксана Акиньшина достаточно жестко обходилась с партнером-режиссером на площадке, постоянно его «подкалывая», он лишь мягко отшучивался.
  • Оператором был Брюс Алан Грин, в 1994 участвовавший в съемках легендарной и культовой «Маски» Чака Рассела с Джимом Керри.
  • Изначально жениха Веры планировали сделать бизнесменом, но сочли этот образ скучноватым. Так он превратился в нарцисса-теннисиста.
  • Слон — на самом деле слониха.

Вера  и Никита ничего не знают друг о друге.  Они даже никогда не виделись. Вера - успешная телеведущая - собирается выйти замуж за Константина, известного теннисиста. Никита -  врач-ветеринар - предложил руку и сердце Илоне, заведующей крупной клиники пластической хирургии. Их  выбор безупречен и соответствует заданным параметрам. Однажды вечером они отправляются отметить свои успехи в личной жизни. Вера - в компании своих подруг. Никита – со своими друзьями. Но утром Вера и Никита просыпаются в одной постели… Решив, что это последствия  слишком веселой вечеринки, молодые люди поспешно разъезжаются в разные стороны. Но следующим утром все повторяется, только дни меняются в календаре…Где бы они ни заснули, они проснутся вместе!

6.9 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 8 марта 2012
Премьера в мире 8 марта 2012
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Дэвид Додсон
В ролях
Оксана Акиньшина
Оксана Акиньшина
Екатерина Варнава
Екатерина Варнава
Денис Никифоров
Денис Никифоров
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
ilia_hunter 2 апреля 2015, 12:51
В этом фильме, может, и нет какого-то глубокого смысла™, но он, несомненно, очень хороший: добрый и веселый, а еще романтичный и с талантливым… Читать дальше…
golgbingo777 2 апреля 2015, 12:51
Это действительно невероятно приятный подарок на 8 марта! Такой заряд позитива давненько не получала от кино. Смешно до слез. Зеленский сам по себе… Читать дальше…
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