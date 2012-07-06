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Savages

Особо опасны, 2012

2012 / США
7.0 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Чон и Бен – молодые и успешные друзья, сколотившие миллионы на выращивании травки на солнечных территориях Калифорнии. Бен – специалист в ботанике, обеспечивающий быстрый рост продукции и, соответственно, дохода. На Чоне лежит обязанность разбираться с должниками и конкурентами. Их бизнес интересует многих, в том числе Елену – главу мексиканского картеля. Приложив некоторые усилия, она находит больное место главных героев – Офелию. Елена похищает девушку и отправляет молодым людям пугающее видео в надежде, что они выполнят все требования.

  • Тейлор Китч в процессе подготовки к роли проходил обучение у настоящих «морских котиков». Все трюки своего персонажа актер выполнил самостоятельно, без дублеров.
  • Персонаж Елены основан на реально существующем человеке – первой известной руководительнице мексиканского картеля, Мирейе Морено Карреон.
  • Блейк Лайвли проходила инструктаж по использованию огнестрельного оружия перед съемками. Раньше у нее не было опыта в стрельбе.
  • Джейк Маклафлин, исполнивший роль Дока, на самом деле является ветераном войны в Ираке.
  • На роль Офелии рассматривалась Оливия Уальд, Эмбер Херд и Тереза Палмер, затем была утверждена Дженнифер Лоуренс, но она выбыла, предпочтя «Голодные игры».

Молодые миллионеры Бен и Чон ведут дела на побережье Калифорнии. Бен - выдающийся ботаник и талантливый бизнесмен, Чон - мастер возвращения долгов и борьбы с конкурентами.В их работе много сложных моментов, ведь они выращивают лучшую в мире траву. Особо серьезные проблемы решает знакомый агент ФБР.

Но с одной не сможет помочь даже он. Сверхприбыльным бизнесом заинтересовался мексиканский картель. Его возглавляет прекрасная Елена, и она нашла главную слабость друзей - и Бен, и Чон принадлежат одной девушке. Ради прелестной О. они готовы на все…Любовь делает нас особо опасными.

7.0 Оцените
28 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 13 сентября 2012
Премьера онлайн 1 июня 2022
Премьера в мире 6 июля 2012
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Оливер Стоун
Оливер Стоун
В ролях
Бенисио Дель Торо
Бенисио Дель Торо
Блейк Лайвли
Блейк Лайвли
Аарон Тейлор-Джонсон
Аарон Тейлор-Джонсон
Сальма Хайек
Сальма Хайек
Тейлор Китч
Тейлор Китч
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Особо опасны 3 постера
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Особо опасны

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Наша рецензия
В своем новейшем фильме «Особо опасны», выпущенном в российский прокат компанией UPI и в оригинале именуемом «Дикари» (Savages), Оливер Стоун решил убить сразу всех зайцев, какие только попали в поле его зрения. Зайцем номер один стал, естественно, его конек – критика государственно-монополистического капитализма, но критика все же для Стоуна несколько необычная. В роли зла выступил тихуанский картель, крупный производитель некачественной шмали, возглавляемый…
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Олег Ушаков 4 марта 2023, 19:00
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