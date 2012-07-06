Особо опасны, 2012

Чон и Бен – молодые и успешные друзья, сколотившие миллионы на выращивании травки на солнечных территориях Калифорнии. Бен – специалист в ботанике, обеспечивающий быстрый рост продукции и, соответственно, дохода. На Чоне лежит обязанность разбираться с должниками и конкурентами. Их бизнес интересует многих, в том числе Елену – главу мексиканского картеля. Приложив некоторые усилия, она находит больное место главных героев – Офелию. Елена похищает девушку и отправляет молодым людям пугающее видео в надежде, что они выполнят все требования.
Молодые миллионеры Бен и Чон ведут дела на побережье Калифорнии. Бен - выдающийся ботаник и талантливый бизнесмен, Чон - мастер возвращения долгов и борьбы с конкурентами.В их работе много сложных моментов, ведь они выращивают лучшую в мире траву. Особо серьезные проблемы решает знакомый агент ФБР.
Но с одной не сможет помочь даже он. Сверхприбыльным бизнесом заинтересовался мексиканский картель. Его возглавляет прекрасная Елена, и она нашла главную слабость друзей - и Бен, и Чон принадлежат одной девушке. Ради прелестной О. они готовы на все…Любовь делает нас особо опасными.