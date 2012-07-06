Особо опасны, 2012

Молодые миллионеры Бен и Чон ведут дела на побережье Калифорнии. Бен - выдающийся ботаник и талантливый бизнесмен, Чон - мастер возвращения долгов и борьбы с конкурентами.В их работе много сложных моментов, ведь они выращивают лучшую в мире траву. Особо серьезные проблемы решает знакомый агент ФБР.

Но с одной не сможет помочь даже он. Сверхприбыльным бизнесом заинтересовался мексиканский картель. Его возглавляет прекрасная Елена, и она нашла главную слабость друзей - и Бен, и Чон принадлежат одной девушке. Ради прелестной О. они готовы на все…Любовь делает нас особо опасными.